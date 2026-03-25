ワンダーファイ、TBS主催イベントで「THE TIME,」ブースのパズルを企画協力

ワンダーファイ株式会社

思考力が育つ知育アプリ『Think!Think!（シンクシンク）』等を運営するワンダーファイ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島 慶、以下ワンダーファイ）は、2026年3月20日（金・祝）～22日（日）に開催された株式会社TBSホールディングス（以下、TBS）主催のイベント「AKASAKAあそび！学び！フェスタ2026」において、朝の情報番組「THE TIME,」の出展ブース「脳シャキTHE TIME,パズル」の企画協力を行いました。

■ 番組内の人気コーナー「脳シャキクイズ」をリアル体験できるコンテンツを企画

本イベントは、昨年に続き3回目の開催となり、「親子でワクワク！なるほど！」をテーマに、子どもたちが遊びながら学べる体験を提供するイベントとして、春休み期間中の3日間にわたり開催されました。

会場内には、「THE TIME,」の人気コーナー「脳シャキクイズ」を、頭だけでなく体も使いながら体験できる「脳シャキTHE TIME,パズル」ブースが設けられ、ワンダーファイが本コンテンツの企画協力を行いました。

■ 巨大ブロックに子どもたちが熱狂

「脳シャキTHE TIME,パズル」ブース

本ブースでは、番組公式キャラクター・シマエナガちゃんの“すばこ作り”をテーマに、身体のサイズに近い巨大なブロックを用いた体験型パズルを展開しました。

番組カラーである黄色と青のブロックを用い、来場者は親子や友達同士で協力しながら、イラストの形に合わせてブロックを積み上げます。体を動かしながら試行錯誤を重ねることで、自然と“ひらめき”を引き出す設計となっています。

体験した子どもたちは、「あれ？これじゃないな」「わかった、これだ！」と声を上げながら夢中で取り組み、完成時には親子でハイタッチするなど、会場は大きな盛り上がりを見せました。

■ 待ち時間にも番組と連動したクイズに挑戦

さらに、待ち時間にも楽しめる仕掛けとして、スマートフォンで挑戦できる思考クイズも用意。ワンダーファイは本クイズの問題提供も担当し、未就学児向けと小学生以上向けにそれぞれ5問ずつ出題しました。

回答後には、番組にまつわる雑学や豆知識が表示されるなど、「THE TIME,」の世界観と連動した内容となっており、来場者が楽しみながら思考力に触れられる体験を提供しました。

■ 開発チームコメント

ワンダーファイ コンテンツディレクター / 『脳シャキTHE TIME,パズル』ディレクター 大窪 宏昌

人気番組「THE TIME,」とのコラボレーションという貴重な機会をいただき、開発チーム一同大変嬉しく思っております。TBS様とは、過去のクイズ特番での問題提供をきっかけにご縁が生まれ、今回の取り組みにつながりました。

本取り組みでは、番組で親しまれている「脳シャキクイズ」の世界観を、リアルな体験としてどこまで再現できるかにこだわりました。

単に知識を問うのではなく、「頭と体」をフルに使って挑戦するエデュテインメント・コンテンツとして設計しています。仲間や親子で協力しながら巨大なブロックを組み立て、答えを導き出すプロセスを重視しました。試行錯誤の末に、体を動かして正解を形にした瞬間の「できた！」というひらめきの喜びを、設計の核に据えています。

今後もワンダーファイは、「考えることの楽しさ」を届けるとともに、エンターテインメントと学びを融合した体験の創出に取り組んでまいります。

■思考力が育つ知育アプリ『シンクシンク』について

『シンクシンク』は、ワンダーファイが掲げるミッション「世界中の子どもが本来持っている知的なわくわくを引き出す」に基づき作られた知育アプリです。

思考力を育てる上で土台となる5分野（空間認識・平面認識・試行錯誤・論理・数的処理）を、網羅的に楽しみながら学べるアプリとして、2016年より各アプリストアで配信をスタートし、2025年12月で累計ユーザー数350万人を突破いたしました。

Googleによるアプリアワードの受賞、キッズデザイン賞の受賞など、国内外で高い評価を受けており、言語の壁を超え世界150カ国の子どもたちに愛されています。



「考えることが、好きになる。」総合的なブランドとして、学習塾での対面授業、小学校や幼保育園・学習塾で利用できるスクール版アプリ、書籍、シールブック、商業施設での大型タッチモニター、屋内外でのリアルイベントなど、さまざまな形態のサービスを展開しています。

『シンクシンク』 公式HP：https://think.wonderfy.inc/(https://think.wonderfy.inc/)

■遊びながら学ぶSTEAM通信教材「ワンダーボックス」について

2020年4月にスタートしたワンダーボックスは、デジタルとアナログの組合せにより、家庭で子どもの「思考力・創造力・意欲」を育てるSTEAM領域（※）の通信教育サービスです（対象年齢：4～10歳）。プログラミング、アート、ボードゲーム、パズルなどのあそび感覚の教材で、これからの時代に求められるSTEAM教育領域の基礎能力を培うことができます。キッズデザイン賞、グッドデザイン賞、ペアレンティングアワードなど、数多くのアワードを受賞。教材としてのデザインやクオリティに高い評価をいただいております。



（※）STEAM（スティーム）教育とは、Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Art（芸術）、Mathematics（数学）の頭文字をとった言葉で、理系＋アートの教育領域を指します。欧米の教育政策で提唱され、近年は日本の教育改革においても重視されている概念です。

ワンダーボックス公式HP：https://box.wonderfy.inc/(https://box.wonderfy.inc/)

■YouTubeチャンネル「Wonderfy TV」について

YouTubeチャンネル「Wonderfy TV」では、毎週1本程度、思考力・創造力領域で様々な知的わくわくを引き出す知育動画を配信しています。

YouTubeチャンネル「Wonderfy TV」：https://www.youtube.com/@WonderfyTV(https://www.youtube.com/@WonderfyTV)

■ワンダーファイ株式会社について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NXirbdsbYbY ]

ワンダーファイは、世界中の子どもから「知的なわくわく」を引き出すための教材やコンテンツを開発・運営する会社です。STEAM教育の新しい通信教材『ワンダーボックス』 や、150カ国350万人の子どもが楽しむ思考力が育つアプリ『シンクシンク』を運営しています。国際的な算数大会の問題などを多数制作・監修している、STEAM/STEM教材・思考力教材のパイオニアです。

2018年11月には、世界最大の教育ベンチャーのコンペ「Global EdTech Startups Awards (GESA)」の日本予選にて最優秀賞を受賞(*1)。また、SXSW EDUなど、世界的な教育フォーラムに日本代表として出展、登壇などを行ってきた実績があります。

ワンダーファイは、自社サービスに加え、キャラクターとのコラボレーションや教育機関・企業向けのコンテンツ開発・監修も行っています(*2)。幼児教育や問題制作の専門知識、そしてユニバーサルに楽しめるUI/UXをデザインする開発力を活かし、さまざまなパートナーと共に、新たな「知的なわくわく」を創造しています。



ワンダーファイ株式会社 公式HP：https://wonderfy.inc(https://wonderfy.inc)



(*1)「Global EdTech Startups Awards (GESA)」での受賞について https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000012970.html

(*2) パートナーとの協業について https://wonderfy.inc/solution

■報道関係者お問い合わせ

ワンダーファイ株式会社 広報担当： 長畑・池田

メールアドレス: pr@wonderfy.inc