InnovatIon、採用・集客支援サービス「Swippo」を提供開始

株式会社NEW VENTURES企業の採用課題および小売・サービス業の集客課題を支援する新サービス「Swippo」

InnovatIon株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：井崎 仰）および株式会社NEW VENTURES（本社：岡山市北区、代表取締役：大岩裕和）は、この度、InnovatIonにおいて、企業の採用課題および小売・サービス業の集客課題を支援する新サービス「Swippo」の提供を開始したことをお知らせいたします。InnovatIonは、NEW VENTURESによる事業承継後、既存事業の強化と新たな事業開発を進めており、本サービスはその取り組みの一環として提供を開始するものです。

＜サービス提供開始の背景＞

・近年、地方企業を取り巻く経営環境は大きく変化しており、特に「人材採用」と「集客」は多くの企業にとって喫緊の課題となっています。一方で、採用・集客の手法は多様化しており、従来の手法だけでは十分な成果につながらないケースも増えています。

・InnovatIonはこれまで、広島・山口を中心に中小企業向けのマーケティング支援、IT支援、SNS広告プロモーション支援などを行ってきました。NEW VENTURESによる事業承継後、これらの知見を活かしながら、新たな事業開発やサービス拡張を進めており、その取り組みの一つとして「Swippo」の提供を開始しました。

＜Swippoについて＞

Swippoは、SNS（InstagramやTikTok等）のような直感的な「スワイプ操作」で情報を届ける、新しい形態のランディングページ（LP）制作・分析サービスです 。従来の縦長LPで課題となっていた「情報の読み飛ばし」や「離脱」を防ぎ、ユーザーを没入感のあるストーリーへ引き込むことで、採用や集客の成果を最大化します 。

活用イメージ：

・採用活動： 企業のビジョンやカルチャーをストーリー化し、応募意欲の高い候補者を獲得

・集客強化： 店舗やサービスの魅力を直感的に伝え、SNS広告からの高いコンバージョンを実現

・認知拡大： SNS施策と連動したプロモーションにより、地域企業の新規顧客接点を創出

URL：https://www.canva.com/design/DAG77XZgb-I/-8w_ITfSTPRXWLMEBe0s2w/edit

＜NEW VENTURESの取り組み＞

NEW VENTURESは、地方企業の事業承継問題に向き合い、企業の価値を高めながら承継を実現する「未来承継事業」を推進しています。同社では、M&Aのみを目的とするのではなく、まず企業の経営に参画し、営業・採用・DXなどの領域でバリューアップを行ったうえで、企業と共に成長するモデルを構築しています。InnovatIonにおいても、こうした取り組みの一環として、新サービス開発や事業拡張を進めています。

＜コメント＞

InnovatIon株式会社 代表取締役 井崎 仰

「この度、InnovatIonは新サービス『Swippo』を提供開始いたしました。企業の採用や集客の課題は、単なる施策の不足ではなく、生活者や求職者との接点の設計そのものにあると捉えています。これまで培ってきたマーケティング、プロモーション支援の知見を活かし、Swippoを通じて地域企業の成長に貢献していきたいと考えています。」

株式会社NEW VENTURES 代表取締役 大岩裕和

「私たちは、事業承継を単なるM&Aではなく、企業の価値を高めながら次の成長につなげる取り組みだと考えています。Innovatlonにおいても、既存事業の強みを活かしながら新しいサービスが生まれており、今後も地域企業の成長につながる取り組みを進めていきたいと思います。」

＜会社概要＞

会社名：Innovatlon株式会社

代表者：井崎 仰

所在地：広島県広島市中区幟町13-15新広島ビルディング1F&2F

事業内容：マーケティング支援、IT支援、SNS広告プロモーション支援

URL：https://www.marketing-fit.com/

会社名：株式会社NEW VENTURES

代表者：大岩裕和

所在地：岡山県岡山市北区表町3-5-43

事業内容：未来承継事業(Co-Futuring)、バリューアップ支援事業（Co-Venturing）を核とした経営支援、事業支援、人材支援、DX推進支援

URL：https://nwvnt.com/