一体感を生むテキーラ「DOS LOCOS」予約販売開始(3/25～)

株式会社一体感

“一体感を生むテキーラ”、「DOS LOCOS」が3/25より予約販売を開始します。

www.ittaikantequila.com(https://www.ittaikantequila.com/)

代表の大嶋が昨年10月にメキシコの蒸溜所を訪れて独占輸入が決まったDOS LOCOS。紆余曲折を経てようやく初回ロットが日本に到着します。それに先立ち、予約注文の受付を本日3/25に開始いたします。

出会ったタイミングでメキシコ本国での発売からたったの1週間だったこと、デザイン、テイスト、蒸溜所スタッフのテキーラへの愛など、全てが噛み合った運命の一本となっています。

DOS LOCOSが持つテキーラとしての魅力、それがもたらす一体感を味わってください。

コンセプトは「The Spirit of The Party」。場に一体感をもたらし、人と人をつなぐ酒です。

数に限りがございますので、お早めにご注文をお願いします。

公式ストア

www.ittaikantequila.com(https://www.ittaikantequila.com/)

■味を決める"最後の一手" ── 木槌による手作業

メキシコ・ハリスコ州アマティタンで育った最高級100%ブルーアガベのみを使用。

家族経営の蒸溜所「Tequila Selecto de Amatitan（NOM 1459）」にて、環境に配慮しながら少量ずつ丁寧に造られています。

通常の搾汁に加え、仕上げに「カノア・イ・マソ（木槌による手作業）」をひと手間加えています。

機械では搾りきれないアガベの奥深い旨みを、職人が木槌で丁寧に引き出す伝統技法。

この"最後のひと搾り"が、味わい全体の輪郭を引き締めます。

おすすめの飲み方

・ストレート：アガベの甘みと力強さをダイレクトに。まずはこれで“本物“を体感してください。

・ソーダ割り：爽快な切れ味で、食事にも合う。何杯でもいけてしまう危険な旨さ。

・DOS LOCOS Blanco

力強さと繊細さ。相反する二つが共存する、唯一無二のテキーラ──今までのテキーラの概念が変わる1本。 "本物のブランコ"を知りたいすべての人へ届ける1本です。

・DOS LOCOS Cristalino

樽で眠らせた深み。なのにグラスに注げば、クリスタルのように透き通っている。

テキーラの新しい到達点を体現した1本です。

公式ストア

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予約販売について

■予約販売に関するご案内（必ずご確認ください）

本商品は【予約販売商品】です。ご注文前に以下の内容をご確認ください。

■発送時期について

2026年4月25日以降、順次発送を予定しております。

※輸入商品のため、通関状況や輸送状況により発送時期が前後する可能性がございます。

■お支払いについて

本商品は【ご注文時に決済】が確定いたします。

発送前の決済となりますので、あらかじめご了承ください。

■キャンセル・変更について

予約商品の特性上、ご注文後のキャンセル・内容変更は原則お受けしておりません。

あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。

■配送遅延について

輸入商品の特性上、天候・輸送・通関等の影響により、

お届けが遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■年齢確認について

20歳未満の方への酒類の販売は法律により禁止されています。

ご注文時に年齢確認をさせていただく場合がございます。

■その他

初回入荷分には限りがございます。予定数量に達し次第、受付を終了する場合がございます。

株式会社一体感について

テキーラは罰ゲームで飲むものとしてのイメージが根強く、国内ではあまりにも過小評価されています。美味しいテキーラを一度飲めばその魅力に気づくことは間違いなく、そのような人が増えれば日本でもテキーラブームを作れると確信しています。

テキーラが生み出す一体感を日本に広めることが僕たちの使命です。

コーポレートサイト

https://ittaikan.com/