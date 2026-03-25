セゾンテクノロジー、コスモエコパワーとコーポレートPPAを締結

株式会社セゾンテクノロジー

株式会社セゾンテクノロジー（代表取締役 社長執行役員：葉山 誠、以下「セゾンテクノロジー」）は、コスモエコパワー株式会社（代表取締役社長：野倉 史章、以下「コスモエコパワー」）とコーポレートPPA（注、以下 PPA）を締結しました。2026年4月1日より、データセンターで使用する電力に活用していきます。

本PPAの対象は、コスモエコパワーが運営する会津若松ウィンドファームから供給される風力発電由来のグリーン電力です。同ファームは、地域と共生しながら風力資源を最大限に活用した持続可能なクリーン電力を創出しています。

セゾンテクノロジーはこれまで、再生可能エネルギーの導入を進めてきました。データセンターは24時間365日稼働する特性を持つことから、電力消費パターンに適した電源の確保が重要となります。今回、時間帯分散型の風力発電由来のPPAを活用することで、電力消費パターンとの親和性を高めました。これにより、年間約900tのCO2排出量を削減できる見込みです。

また、本PPAの締結により、データセンターを含む全拠点で使用する電力の再エネ化が完了し、再生可能エネルギー導入率100％を達成しました。

セゾンテクノロジーは、「世界中のデータをつなぎ、誰もがデータを活用できる社会を作る」というミッションのもと、環境負荷の少ないITインフラの構築を推進しています。本契約は、その取り組みを一層前進させる重要な節目となります。

さらに、2030年度までにScope1およびScope2における温室効果ガス排出量のネットゼロ達成を目指し、サプライチェーン全体での脱炭素化にも積極的に取り組んでいます。

【本件のバーチャルPPAのイメージ】

（会津若松ウィンドファーム）

発電所概要

発電所の名称：会津若松ウィンドファーム

所在地：福島県会津若松市背あぶり山尾根部

設備能力：16,000kW

※1 「Power Purchase Agreement」の略で、需要家が発電事業者から長期にわたって自然エネルギーの電力を購入する契約。バーチャルPPAは、需要家が環境価値のみを購入することから仮想電力購入契約という。

会社概要

データインテグレーターであるセゾンテクノロジーは、「世界中のデータをつなぎ、誰もがデータを活

用できる社会を作る」をミッションに、安全・安心の基盤となるデータ連携製品や IT サービスをグローバルに展開し、金融や流通業をはじめとする多種多様な業種向けのシステム開発・運用を提供しています。長年にわたり環境の変化に即応してきた強みを活かし、現在はクラウド型データ連携プラットフォーム（iPaaS）「HULFT Square」の拡大に注力するほか、未来を切り拓くテクノロジーの実装に向けた取り組みを強化しています。

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