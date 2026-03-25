猛暑対策に氷水スプレーを浴びて急冷爽快！氷のうを持ち歩ける「ポータブル氷のうスプレー」をLife on Productsより新発売

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ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年夏の新作「ポータブル氷のうスプレー」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


炎天下で大活躍！氷のう＆氷水スプレーの2WAY冷感アイテム




氷のうを専用保冷ケースにセットして携帯できる冷感アイテム。


氷が溶けた氷水はスプレーを装着して再利用できる便利な2WAY。


布製氷のうは肌にあてて冷却でき、スプレーは氷水で広範囲を冷やしつつ気化熱効果でリフレッシュ！


どちらもダイレクトに爽快感を得られるため、夏のレジャーにも最適です。


発熱時には、氷のうを冷却補助アイテムとして活用もOK。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ポータブル氷のうスプレー」LCACL006
価格：2,090円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl006/




POINT1■氷水でダイレクトに冷却

氷のうを肌にあてると、ダイレクトな冷たさでリフレッシュ！布製のため、押しあてて広範囲を冷やせます。今までの冷感アイテムでは満足できなかった方におすすめです。








POINT2■氷のう+氷水スプレーの2WAY

猛暑でほてった肌には氷のうで直接冷却し、


体の広範囲で爽快感を得たい時は、


氷水スプレーを浴びて瞬間リフレッシュ。








POINT3■携帯に便利なショルダーケース

氷のうの結露でバッグの中が濡れるのを防ぐ


専用ショルダーケースを付属。


手軽に持ち運べ保冷力もアップするため


便利です。








POINT4■発熱時の冷却補助に

氷のうは、発熱時の冷却補助アイテムとしても


ご使用いただけます。







商品仕様



ブルー（BL）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/399_1_add8c558725d72e7c8a93f90a26d42e5.jpg?v=202603250251 ]


販売情報


■2026年3月25日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl006



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供