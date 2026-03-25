猛暑対策に氷水スプレーを浴びて急冷爽快！氷のうを持ち歩ける「ポータブル氷のうスプレー」をLife on Productsより新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2026年夏の新作「ポータブル氷のうスプレー」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。
炎天下で大活躍！氷のう＆氷水スプレーの2WAY冷感アイテム
氷のうを専用保冷ケースにセットして携帯できる冷感アイテム。
氷が溶けた氷水はスプレーを装着して再利用できる便利な2WAY。
布製氷のうは肌にあてて冷却でき、スプレーは氷水で広範囲を冷やしつつ気化熱効果でリフレッシュ！
どちらもダイレクトに爽快感を得られるため、夏のレジャーにも最適です。
発熱時には、氷のうを冷却補助アイテムとして活用もOK。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ポータブル氷のうスプレー」LCACL006
価格：2,090円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl006/
POINT1■氷水でダイレクトに冷却
氷のうを肌にあてると、ダイレクトな冷たさでリフレッシュ！布製のため、押しあてて広範囲を冷やせます。今までの冷感アイテムでは満足できなかった方におすすめです。
POINT2■氷のう+氷水スプレーの2WAY
猛暑でほてった肌には氷のうで直接冷却し、
体の広範囲で爽快感を得たい時は、
氷水スプレーを浴びて瞬間リフレッシュ。
POINT3■携帯に便利なショルダーケース
氷のうの結露でバッグの中が濡れるのを防ぐ
専用ショルダーケースを付属。
手軽に持ち運べ保冷力もアップするため
便利です。
POINT4■発熱時の冷却補助に
氷のうは、発熱時の冷却補助アイテムとしても
ご使用いただけます。
商品仕様
ブルー（BL）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/399_1_add8c558725d72e7c8a93f90a26d42e5.jpg?v=202603250251 ]
販売情報
■2026年3月25日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl006
■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供