猛暑対策に氷水スプレーを浴びて急冷爽快！氷のうを持ち歩ける「ポータブル氷のうスプレー」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作「ポータブル氷のうスプレー」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

炎天下で大活躍！氷のう＆氷水スプレーの2WAY冷感アイテム

氷のうを専用保冷ケースにセットして携帯できる冷感アイテム。

氷が溶けた氷水はスプレーを装着して再利用できる便利な2WAY。

布製氷のうは肌にあてて冷却でき、スプレーは氷水で広範囲を冷やしつつ気化熱効果でリフレッシュ！

どちらもダイレクトに爽快感を得られるため、夏のレジャーにも最適です。

発熱時には、氷のうを冷却補助アイテムとして活用もOK。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「ポータブル氷のうスプレー」LCACL006

価格：2,090円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl006/

POINT1■氷水でダイレクトに冷却

氷のうを肌にあてると、ダイレクトな冷たさでリフレッシュ！布製のため、押しあてて広範囲を冷やせます。今までの冷感アイテムでは満足できなかった方におすすめです。

POINT2■氷のう+氷水スプレーの2WAY

猛暑でほてった肌には氷のうで直接冷却し、

体の広範囲で爽快感を得たい時は、

氷水スプレーを浴びて瞬間リフレッシュ。

POINT3■携帯に便利なショルダーケース

氷のうの結露でバッグの中が濡れるのを防ぐ

専用ショルダーケースを付属。

手軽に持ち運べ保冷力もアップするため

便利です。

POINT4■発熱時の冷却補助に

氷のうは、発熱時の冷却補助アイテムとしても

ご使用いただけます。

商品仕様

ブルー（BL）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/399_1_add8c558725d72e7c8a93f90a26d42e5.jpg?v=202603250251 ]

販売情報

■2026年3月25日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl006

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供