【Amazon仕事術・整理法カテゴリで1位獲得】あなたを動かす「OS」は何か!?行動原理をひとつ定めれば、成果を生み出すブレない思考法が自然と生まれる！人生をうまく回す人の『人生のOS』3月27日発売

成果を決めるのは「スキル」ではなく「人生のOS＝設計図」！自分の軸を定めて、人生を自分でデザインする

株式会社扶桑社

『人生のOS』は、成果や幸福を左右する本質は「スキル」や「ノウハウ」ではなく、

その人が無意識に使っている思考・価値観・習慣の設計図＝「人生のOS」にあると説く一冊。

Amazon予約開始直後から仕事術・整理法カテゴリ１位（2026年3/24～25時点）を獲得し、早くも注目を集めています。

著者はNECでトップセールスを達成し、独立後は教育・出版・経営の分野で延べ10万人以上と

向き合ってきた経験から、人生がうまく回るかどうかは能力差ではなく「判断の軸」が定まっているかで決まると語ります。

本書では、成果を生み出す人生のOSを、

■OS１.自分に正直になる

■OS２.ワクワクするほうを選ぶ

■OS３.困難なほうを選ぶ

■OS４.誰かに喜んでもらう

■OS５.決めて、行動して、結果にする



という5つの型に整理し、実体験を交えながら解説しています。

変化が激しく正解のないAI時代においてこそ、外側のスキルを追い求める前に、

自分の内側のOSを自覚し、更新し続けることが重要だと本書は強く訴えます。

人生を再起動し、しなやかに成果を出し続けるための思考の土台を与えてくれる一冊です。

［CONTENTS］【著者プロフィール】

権藤 優希

CIAOグループ創業者。実業家、著者、教育家。

東京・大阪を拠点に、飲食・小売・美容・教育を横断する複合事業を展開する。「超イケてて、新しくて、面白い」をコンセプトに、日本のライフスタイルを再定義するブランド群を成長させてきた。飲食事業では、2週間漬け込む自家製レモンサワーが累計20万杯を突破。米粉を使った韓国式「賞味期限1時間ベーグル」は、「カリ・もち・ジュワ」の新食感が話題となり注目を集め、また「食べる健康」にとどまらず、韓国式バレエフィットネス、韓国発ヴィーガンコスメ専門店、アパレルブランド「FASCINO+」などを通じ、「内側と外側から整える健康美」を推奨している。NEC在籍時には、3年でトップセールスを達成。その経験をもとに、セールス、コミュニケーション、習慣形成をテーマとした講演・研修を全国で行う。著書は6冊。2025年、有料職業紹介事業許可を取得し、人材会社を設立。「転職支援ではなく人生支援」を掲げ、10名のエージェントとともに、一人ひとりの「なりたい自分」を実現するキャリアナビゲーションを行っている。実業・出版・教育の3領域から、「人がワクワクする瞬間をデザインする」ことを使命に活動中。

【書誌情報】

タイトル：『人生のOS』

定価：1,650円（税込み）

発行：扶桑社

発売日：2026年3月27日（金）

ISBN：‎978-4594102593

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