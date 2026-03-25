レジェンドBL作家・四谷シモーヌ＆森岡由宇子の名作が電子書籍にて復刻！『裸の王さま』『ヴァージン・キラーに負けないで』2026年3月25日配信スタート

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)は、2026年3月25日より四谷シモーヌの小説『裸の王さま』と森岡由宇子の小説『ヴァージン・キラーに負けないで』の電子書籍版を配信します。

2025年11月よりレジェンドBL作家・四谷シモーヌの名作を、5カ月連続で電子書籍版を配信！

第5弾は、「お試し期間の恋人」となった2人の恋模様を描く『裸の王さま』、四谷シモーヌがイラストを担当した幼馴染みとの友情と恋に揺れる物語、森岡由宇子の『ヴァージン・キラーに負けないで』の2作品です！

90年代に「女の子のためのNEW ROMANTIC STORIES!!」をキャッチコピーに刊行された「キララノベルス」。“平成レトロブーム”に沸く令和に復刻！ 普遍で不変のBL作品は、いつ読んでもキュンエロ尊い!!

今後の復刻作にもご期待ください！

◆作品紹介◆イラスト：沢内サチヨ『裸の王さま』

ハデな赤メッシュの髪に、シルバーアクセをつけたツッパリ高校生の高橋朱王。ある日、双子の弟・藤王が、朱王が通う学校の生徒会長・青芝一志に一目惚れしたと打ち明け、彼の好きなタイプを聞いてきてほしいと頼まれる。朱王が青芝の好みを探ろうとすると、青芝は朱王が自分と付き合いたいのだと思い込み、「お試し期間の恋人」になろうと提案される。二人で過ごすうちに、気づけば朱王も青芝に恋してしまい…。

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青芝は優しいし親切だ。それに細かい気遣いができる男でもある。

きっと藤王を幸せにしてくれるだろう。そうなりゃ俺も満足だ…。

だって藤王は俺の弟だから。藤王の幸せは俺の幸せだから。

なのに、どうしてかな…。

胸が痛い。死ぬほど痛い。痛くて痛くてたまらない。

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『ヴァージン・キラーに負けないで』

天使のように美しい高校生・御苑生右京は、鳳凰学園高等部で生徒会副会長を務める。ある日、生徒会会長の立花統世から「お前のヴァージンをいただく!!」と宣言される。幼馴染みで親友だと信じていた統世に幾度と押し倒され、そんな暴挙を理解できずにいた右京だったが、とうとうベッドに縛られてしまい…。

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何故、会いたくない筈の男を見て、自分は喜んでしまったのか。

考えても答えは出なかった。

自分を見失ってしまった右京が、すぐ前を歩く男を見る。

幼馴染みで、かつては親友だった、立花統世という男を。

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イラスト：四谷シモーヌ

【書誌情報】

『裸の王さま』

著 ：四谷 シモーヌ

価格：1,100円（税込）

レーベル：KIRARA NOVELS

Kindle▶https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSSFSWFD)B0GSSFSWFD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSSFSWFD)

『ヴァージン・キラーに負けない』

著 ：森岡 由宇子

価格：1,100円（税込）

レーベル：KIRARA NOVELS

Kindle▶https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSSJ6W48)B0GSSJ6W48(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSSJ6W48)

2026年3月25日より配信開始

※DMMブックス・楽天Kobo・ブックライブ・Reader Storeなどの電子書店で購入できます。詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。

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