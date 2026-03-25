ファミリーネット・ジャパン、令和8年4月「再配達削減PR月間」に参画

株式会社ファミリーネット・ジャパン

株式会社ファミリーネット・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：浜西豊、以下「FNJ」）は、これまで専有部玄関前配達サービス「直達（ちょくたつ）(R)」（特許第7736766号）を通じて、持続可能な物流網の維持と、マンション管理における省人化・DX推進に貢献してまいりました。

この度、国土交通省および関係省庁が推進する「再配達削減PR月間」に賛同し、再配達削減に向けた取り組みを推進することをお知らせいたします。

「再配達削減PR月間」への賛同背景

近年、EC市場の拡大に伴い宅配荷物量が急増する中、再配達によるトラックの走行距離増加は、CO2排出量の増大やドライバー不足（物流2024年問題）を深刻化させています。

FNJは、マンション生活の利便性向上と環境負荷低減を両立させるため、政府が掲げる「再配達削減」の趣旨に賛同し、自社サービスを通じた具体的な解決策を提案しています。

再配達削減と管理省人化を同時に実現する「直達(R)」

「直達(R)」は、配送業者が一時的な解錠コードを用いてオートロックを通過し、専有部（玄関前）まで荷物を届けることができるサービスです。以下の3つの価値を軸にサービスを展開しています。

１.確実な「置き配」による再配達の解消

従来の宅配ボックスがいっぱいで受け取れない、あるいは大型の荷物が入らないといった課題を解決します。玄関前への「直達」により、不在時でも確実な受け取りが可能となり、再配達を物理的に削減します。

２.地域密着の提携事業者による「暮らしのラストワンマイル」を実現

一般的なEC宅配便（ヤマト運輸「EAZY」等）に加え、新聞、食配、地域密着のネットスーパー等、生活に密着した提携事業者による玄関前配達が可能です。「重い荷物や毎日届くものを玄関前で受け取りたい」という居住者のニーズに応え、生活の利便性を飛躍的に高めます。

３.マンション管理業務の省人化・DX推進

本サービスは宅配だけでなく、マンションの保守点検業者や清掃業者等の入館管理にも活用可能です。

・管理員不足への対応：

物理キーの貸し出しや立ち会いが不要になるため、管理員の勤務時間に縛られず、人手不足や人件費上昇に直面する管理組合・管理会社の業務負担を軽減します。

・セキュリティの担保：

発行されるコードにより「誰が・いつ」入館したかのログを管理でき、物理キー紛失のリスクも排除します。

実績と今後の展望

「直達(R)」は現在、小規模物件から400世帯超の大規模タワーマンションまで、全国の幅広い物件で採用されています。食配サービスや新聞、ヤマト運輸の「EAZY」等との連携を順次拡大しており、この度、累計導入戸数は10,000戸を突破いたしました。

今後もFNJは、導入戸数のさらなる拡大を目指すとともに、再配達削減による脱炭素社会への貢献、および人手不足を解消する管理DXソリューションとして、持続可能な住まい環境の実現に取り組んでまいります。

【参考：再配達削減PR月間について】

国土交通省では、物流負荷の軽減を目的に、毎年4月と10月を「再配達削減PR月間」と定めています。

・特設ページ（国土交通省）

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/re_delivery_reduce_pr.html

【参考：関連プレスリリース】

・専有部玄関前配達サービス「直達(R)」特許取得

～マンション管理業務のDX推進・レジリエンス強化・安全性向上を実現～

https://www.fnj.co.jp/news/20250916-1

・玄関前配達サービス「直達(R)」がヤマト運輸と連携

～オートロック付きマンションの置き配をセキュアに実現～

https://www.fnj.co.jp/news/20230720-1/