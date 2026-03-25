ヴィッセル神戸×SCOグループ、″歯″の健康を通じて地域貢献！「ヴィッセルオーラルケアクリニック」がオープン

楽天ヴィッセル神戸株式会社

楽天ヴィッセル神戸株式会社(本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：千布勇気、以下「ヴィッセル神戸」)は、株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「SCOグループ」）と協働で推進する「オーラルケアプロジェクト」の一環として、「ヴィッセルオーラルケアクリニック」を2026年3月24日(火)に開院いたしましたので、お知らせいたします。

なお、同日にはメディアへの内覧会が開催され、ヴィッセル神戸の選手２名（GK前川黛也選手、MF鍬先祐弥選手）も訪問し、内覧会に参加しました。

「ヴィッセルオーラルケアクリニック」は、ヴィッセル神戸のクラブカラーやエンブレムをあしらった特別仕様となっており、ファン・サポーターの皆さまがクラブを身近に感じながら、楽しく継続的に歯の健康を守れる「地域密着型の新しいコミュニティ拠点」を目指します。

また、今回開院するクリニックは「予防歯科」に注力し、「治療」ではなく「予防（メインテナンス）」のために通院する文化を定着させることこそが、医療費の削減や人々の幸福につながると信じ、その啓発活動をこの事業を通じて担っていきたいと考えています。

■コメント

【GK/前川黛也選手】

最新の機材が多数導入されていて驚きました。歯医者は怖いイメージだと思いますが、大好きなヴィッセルの空間なら勇気をもらえると思うので、ぜひ通っていただきたいです。今日見つかった虫歯もあり、パフォーマンス向上のためにも今後はしっかり予防に努めたいです。

【MF/鍬先祐弥選手】

AIを用いた最先端機材があることに驚きました。子供の頃にこんな素敵な環境があれば絶対に通いたかったです。コンタクトスポーツにおける歯の保護やパフォーマンス向上のため、これを機に定期的なケアをしたいです。

【楽天ヴィッセル神戸株式会社 代表取締役社長 千布勇気】

ヴィッセルカラーやグッズが溢れる空間は、ファンや子供たちが大喜びする素晴らしい環境だと感じました。選手にとっても、後回しになりがちな歯科ケアを最新技術の映像等を通じて楽しく学べたことは、クラブが選手の健康管理とリスク軽減を図る上でも大変有意義です。スポーツと歯科は無関係に思われがちですが、クラブの発信力や選手の存在をきっかけに、地域の方々の口腔ケアや健康増進に繋がることを期待しています。

【医療法人社団アップル歯科クリニック 理事長 吉見哲朗】

内覧会では、選手の皆様が意外と歯科に苦手意識を持っていることや、近年の歯科医療の進歩を実感していただけたのが良かったです。地元を代表するスポーツチームを長期的に応援することで、地域の皆様のお口の健康にもお役に立てればと考えています。三宮という地域性を活かし、地元の皆様にしっかりと通っていただけるクリニックを目指します。

【ヴィッセルオーラルケアクリニック 院長 木戸星周】

本日実際に選手を迎えて、いよいよ始まるんだと実感するとともに、地域貢献や選手の口腔ケアサポートへの責任を強く感じました。当院は、歯科に苦手意識がある方でも、スポーツの力を借りて気兼ねなく通える空間を目指しています。最新のデジタル機器「iTero」でご自身の状態を視覚的に確認していただきながら、治療ではなく「予防」の重要性を発信し、ご自身の綺麗な歯を維持してお口の健康を守る医院を作っていきたいです。

【株式会社SCOグループ 取締役社長 藤本公浩】

ヴィッセル神戸様には地元サポーターの生きがいとして走っていただきつつ、選手の力の源として「口腔機能」が重要であることを発信したいと考えております。歯医者には「怖い」「痛い」というマイナスなイメージがありますが、スポーツの力を借りてそのハードルを下げ、治療ではなく綺麗な状態を保つ「予防」の大切さを伝えていくことで地域に貢献していきたいです。

■歯科医院の概要

名称：ヴィッセルオーラルケアクリニック（医院正式名称：三宮アップル歯科（7階部分））

場所：兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-2-2 三信ビル3F/7F

JR三宮駅より徒歩1分/各線三宮駅より徒歩約3分

院長：木戸星周先生（ヴィッセルオーラルケアドクター）

電話番号：078-200-6802

診療科目：一般歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、審美歯科、訪問歯科、スポーツ歯科、インプラント治療など

診察日：月火・木金 9:30-18:30、水9:30-13:00、土 9:30-17:00

休診日：日・祝

クリニックURL：https://vissel-oral-care.sannomiya-appledc.jp/

◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さんのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。