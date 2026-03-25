【SAKUnivesrity】特別トークライブ「かもめんたる槙尾ユウスケ流・キャリアの広げ方 ～大学時代の『出会い』が僕をつくった～」を開催

株式会社エスアイイー

英国国立エセックス大学公認の国際教育提携校 SAK University東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）は、2026年4月11日（土）14時にキングオブコント2013優勝のお笑いコンビ「かもめんたる」の槙尾ユウスケ氏を招いた特別講演「かもめんたる槙尾ユウスケ流・キャリアの広げ方 ～大学時代の『出会い』が僕をつくった～」を開催します。

お笑い芸人、俳優、カレー店の店主と幅広く活躍する「かもめんたる」の槙尾ユウスケ氏を招き、お笑い芸人を目指す原点となった大学時代の出会いやキングオブコント優勝へと至る道のり、そこから更に広がったマルチなキャリアの裏側を赤裸々に語っていただきます。

「進路や進学先に迷っている」、「新しい生活に期待と不安がある」、「将来の選択肢を広げたい」。そんな想いを抱える高校生や大学生へおすすめの講演です。

本イベントは対面もしくはオンラインで、全国どこからでもご参加いただけます。

参加費は無料、事前申込制です。

開催の背景

イベントに申し込む :http://sak.ac/discovery-days/program/20260411-futuretalk/

SAK Universityでは、自分の興味や将来像を見つけるための学校体験プログラム「Discovery Days（ディスカバリーデイズ）」を定期的に開催しています。

その中でも特に人気の高い特別講演「FUTURE TALK（フューチャートーク）」。

エンタメ・テクノロジー・ビジネスなど、多彩なジャンルで活躍するゲストの“リアルな声”を通して、高校生や進路を検討している方に「こんな未来もありかも」と自分の可能性を考えるきっかけを提供しています。

今回のかもめんたる槙尾氏登壇回は、その「FUTURE TALK」の一環として実施いたします。

大学時代の出会いや環境が現在の活動の土台となっている槙尾氏。

多方面へ広げてきた歩みを通して、キャリアの切り拓き方を軽快で親しみやすい語り口でお届けします。

イベント概要

参加方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72233/table/88_1_1631e38cad6e45dd09187f87b32de89a.jpg?v=202603250251 ]

１. 下記ボタンより、お申込みフォームにご入力ください。

２. お申込み後、SMS又は電話にてスタッフよりお申込み確認のご連絡をいたします。

※電話またはメッセージでのご連絡をもってご予約確定となります。

ご確認のほど、お願いいたします。

イベントに申し込む :http://sak.ac/discovery-days/program/20260411-futuretalk/

槙尾ユウスケ氏について

「かもめんたる」槙尾ユウスケ氏

お笑いコンビ「かもめんたる」のメンバー。2007年に岩崎う大とともにお笑いコンビ「かもめんたる」を結成し、2013年には『キングオブコント』で優勝。

コンビとしてバラエティ番組等へ多数出演する傍ら、個人でも俳優としてドラマや舞台に客演するなど活動の幅を広げている。

また、劇団「かもめんたる」の一員として舞台作品に出演するほか、インプロ（即興演劇）やスタンドアップコメディのイベント主催も手掛ける。

芸人・表現者としての活動に加え、2020年からは飲食店経営にも携わり、間借りカレー店「カリガリ マキオカリー」を運営するなど多角的に活動している。

■ SAK University東京イノベーションキャンパスについて

SAK Universityは、日本国内で英国国立大学の教育プログラムを日本語で学べる新たな選択肢として、2025年9月に東京に開校。

生成AI、サイバーセキュリティ、ソフトウェア開発などの分野を中心に、実践力を重視した最先端IT教育を展開します。英語力に不安がある方でも、すべての授業は日本語で実施されるため、安心して世界水準の学びを修得できます。



【英国国立エセックス大学の概要】

エセックス大学は、THE世界大学ランキングにてTOP350（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/

出典

※1 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位

※2 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位