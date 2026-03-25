京王百貨店新宿店で初開催「ガチャピン・ムック みんなともだちの日 POP UP STORE」

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ガチャピン・ムックのグッズやフォトスポットなど大人も子どもも楽しめるPOPUPイベント







会期：4月2日(木)〜7日(火)

場所：京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner

営業時間：10 時〜20時30分

※日曜日は20時まで、最終日は16時閉場

　京王百貨店 新宿店では、4月2日(木)〜7日(火)の期間、B1階 on the Cornerにて、ガチャピン・ムックの誕生日4月2日の「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」を記念した「ガチャピン・ムック みんなともだちの日POP UP STORE」を初開催します。アクリルキーホルダーやぬいぐるみ、Tシャツ、菓子など約300種類のグッズが集結するほか、フォトスポットも登場。大人も子どもも楽しめる期間限定ショップです。

■イベント先行販売グッズ一例

●「ガチャピン・ムック トートバッグ」2,750円



　　




●「神戸風月堂　ガチャピン・ムックミニゴーフル」1,001円　







●「アルファベッツ アクリルキーホルダー」各660円

　



■そのほかにも注目のグッズが多数集結　※商品一例

●「ガチャピン・ムック ぬいぐるみS」2,860円



　




●「ガチャピン・ムック ダイカットクッション」

各2,420円







●「ガチャピン・ムック スカジャン」22,000円







●「ガチャピン・ムック ミニタオル」各660円







■お買い上げプレゼント　　

会期中、会場内商品をお買い上げのお客様に「オリジナルシール」

を1枚プレゼントいたします。







※ステッカーは全7種　

※デザインはお選びいただけません。

※なくなり次第終了となります。

※1会計につき1枚のお渡しとなります。


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※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。