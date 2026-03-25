京王百貨店新宿店で初開催「ガチャピン・ムック みんなともだちの日 POP UP STORE」



















































■そのほかにも注目のグッズが多数集結 ※商品一例●「ガチャピン・ムック ぬいぐるみS」2,860円●「ガチャピン・ムック ダイカットクッション」各2,420円●「ガチャピン・ムック スカジャン」22,000円●「ガチャピン・ムック ミニタオル」各660円■お買い上げプレゼント会期中、会場内商品をお買い上げのお客様に「オリジナルシール」を1枚プレゼントいたします。※ステッカーは全7種※デザインはお選びいただけません。※なくなり次第終了となります。※1会計につき1枚のお渡しとなります。