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京王百貨店新宿店で初開催「ガチャピン・ムック みんなともだちの日 POP UP STORE」
ガチャピン・ムックのグッズやフォトスポットなど大人も子どもも楽しめるPOPUPイベント
会期：4月2日(木)〜7日(火)
場所：京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner
営業時間：10 時〜20時30分
※日曜日は20時まで、最終日は16時閉場
京王百貨店 新宿店では、4月2日(木)〜7日(火)の期間、B1階 on the Cornerにて、ガチャピン・ムックの誕生日4月2日の「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」を記念した「ガチャピン・ムック みんなともだちの日POP UP STORE」を初開催します。アクリルキーホルダーやぬいぐるみ、Tシャツ、菓子など約300種類のグッズが集結するほか、フォトスポットも登場。大人も子どもも楽しめる期間限定ショップです。
■イベント先行販売グッズ一例
●「ガチャピン・ムック トートバッグ」2,750円
●「神戸風月堂 ガチャピン・ムックミニゴーフル」1,001円
●「アルファベッツ アクリルキーホルダー」各660円
■そのほかにも注目のグッズが多数集結 ※商品一例
●「ガチャピン・ムック ぬいぐるみS」2,860円
●「ガチャピン・ムック ダイカットクッション」
各2,420円
●「ガチャピン・ムック スカジャン」22,000円
●「ガチャピン・ムック ミニタオル」各660円
■お買い上げプレゼント
会期中、会場内商品をお買い上げのお客様に「オリジナルシール」
を1枚プレゼントいたします。
※ステッカーは全7種
※デザインはお選びいただけません。
※なくなり次第終了となります。
※1会計につき1枚のお渡しとなります。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/130814/130814_web_1.png
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。
会期：4月2日(木)〜7日(火)
場所：京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner
営業時間：10 時〜20時30分
※日曜日は20時まで、最終日は16時閉場
京王百貨店 新宿店では、4月2日(木)〜7日(火)の期間、B1階 on the Cornerにて、ガチャピン・ムックの誕生日4月2日の「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」を記念した「ガチャピン・ムック みんなともだちの日POP UP STORE」を初開催します。アクリルキーホルダーやぬいぐるみ、Tシャツ、菓子など約300種類のグッズが集結するほか、フォトスポットも登場。大人も子どもも楽しめる期間限定ショップです。
●「ガチャピン・ムック トートバッグ」2,750円
●「神戸風月堂 ガチャピン・ムックミニゴーフル」1,001円
●「アルファベッツ アクリルキーホルダー」各660円
■そのほかにも注目のグッズが多数集結 ※商品一例
●「ガチャピン・ムック ぬいぐるみS」2,860円
●「ガチャピン・ムック ダイカットクッション」
各2,420円
●「ガチャピン・ムック スカジャン」22,000円
●「ガチャピン・ムック ミニタオル」各660円
■お買い上げプレゼント
会期中、会場内商品をお買い上げのお客様に「オリジナルシール」
を1枚プレゼントいたします。
※ステッカーは全7種
※デザインはお選びいただけません。
※なくなり次第終了となります。
※1会計につき1枚のお渡しとなります。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/130814/130814_web_1.png
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。