GWは愛犬と新緑ガーデンでBBQ！手ぶらで愉しむ期間限定のアウトドア体験「ガーデンバーベキュー」開催

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

ガーデンレストラン「Shell the Garden」

GW限定『ガーデンバーベキュー』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/gardenbarbecue/

ホテルニューオータニ幕張では、開放的な空間でお食事をお愉しみいただけるガーデンレストラン「Shell the Garden」内のガーデンスペースにて、厳選食材を豪快に味わう本格『ガーデンバーベキュー』を、2026年4月26日（日）、29日（水・祝）、5月2日（土）、3日（日・祝）の4日間限定で販売いたします。

手ぶらで極上のアウトドア体験！ゴールデンウィークはみんなで“ホテルBBQ”

ガーデンバーベキュー イメージ

新緑が眩しい900坪のガーデンスペースにて、ゴールデンウィーク期間限定の本格バーベキューがオープンします。一般的なBBQにつきものの、食材や道具の準備、火おこし、面倒な後片付けの手間は一切ありません。炭・コンロ・調理器具など必要なものはすべてホテルがご用意。ホテルならではの行き届いたサービスをフル活用して、身軽に、そして優雅なアウトドアダイニングをお愉しみください。

愛犬同伴イメージ

もちろん、大切なご家族の一員であるワンちゃんも大歓迎！専用のペット同伴エリアにて、青空の下で気兼ねなく、家族みんなで思い出に残るゴールデンウィークをお過ごしいただけます。

※愛犬同伴に関する注意事項はホテルウェブサイトをご確認ください。

肉厚「ポークスペアリブ」新登場！ホテルメイドの本格メニューに舌鼓

ミートプレート（ポークスペアリブ、牛ロース）シーフードホイル焼き（赤穂鯛、海老、イカ、あさり）

今回の主役は、じっくりと焼き上げた肉厚ジューシーな「ポークスペアリブ」。アウトドアならではの開放感に身を任せ、豪快にかぶりついていただきたい逸品です。さらに、旬の赤穂鯛や海老、あさりなど、魚介の旨みをぎゅっととじ込めた「シーフードホイル焼き」もラインアップ。

チキンジャンバラヤホットチョコレート＆焼きマシュマロ

デザートには、屋外レジャー気分をさらに盛り上げる「ホットチョコレート＆焼きマシュマロ」をご用意しました。お子さまにも大人気のマシュマロは、ご自身のお好みの焼き加減でお召し上がりいただけます。

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＜ガーデンバーベキュー メニュー＞

・前菜盛り合わせ6種（パテ・カンパーニュ、スモークサーモン、コールミート、ザワークラウト、キャロットラペ、オリーブ2種）

・フライドポテト＆オニオンリング

・緑黄色野菜のミネストローネ

・焼き野菜（パプリカ、ズッキーニ、玉ねぎ、エリンギ）

・シーフードホイル焼き（赤穂鯛、海老、イカ、あさり）

・ミートプレート（ポークスペアリブ、牛ロース）

・チキンジャンバラヤ

・ホットチョコレート＆焼きマシュマロ

お子さまの“大好き”が詰まった、充実の専用プレートも！

お子さまプレート（ワンドリンク付）

お子さまから絶大な人気を誇る「ハンバーグステーキ」や「唐揚げ＆エビフライ」に加え、ホテルシェフ特製の「キノコのクリームパスタ」など、ボリューム満点のキッズプレートをご用意しました。食後のデザートには、思わず笑顔がこぼれる「プリンアラモード」も。親子三世代でのご利用にも最適です。

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

ガーデンレストラン「Shell the Garden」

GW限定『ガーデンバーベキュー』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/gardenbarbecue/

［期間］ 2026年4月26日（日）、29日（水・祝）、5月2日（土）、3日（日・祝）

［時間］ 11:30～15:00（L.O.14:00）

［場所］ ガーデンスペース「風月」

［料金］ バーベキューセット（ソフトドリンクバー付） \9,000

お子さまプレート（ワンドリンク付）※小学生以下向けメニュー \3,500

アルコールフリーフロー 追加料金 \3,500

※税金・サービス料共

［ご予約・お問合せ］ Tel: 043-299-1620（レストラン予約 10:00～17:00）

【愛犬同伴をご希望のお客さまへ】

ご予約時に「愛犬同伴」の旨をお知らせください。また、ご来館前に必ずホテルウェブサイト内の〈愛犬同伴に関するご案内と注意事項〉をご確認くださいますようお願い申し上げます。

［ホテルニューオータニ幕張 GWおすすめ情報］

https://www.newotani.co.jp/makuhari/gw/