【新メニュー】甘酸っぱさとほどよい辛さの「赤水冷麺（アカミズレイメン） 빨간 물냉면」登場。チャルモゴッソヨ（잘 먹었어요）東京ドームシティ店で4月6日より提供開始

ワールドリカーインポーターズ株式会社

ワールドリカーインポーターズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今里 尚史）は、韓国料理店「チャルモゴッソヨ（잘 먹었어요）東京ドームシティ店（以下、チャルモゴッソヨ東京ドームシティ店）」にて、韓国料理研究家・キム・ヨンジョン氏が一年を通して監修する“四季の特別メニュー企画”の第2弾として、同氏監修の新メニュー「赤水冷麺（アカミズレイメン） 빨간 물냉면(以下、赤水冷麺）」を2026年4月6日より提供開始いたします。

「赤水冷麺」は、暖かな日が増える春の季節に合わせ、甘酸っぱさとほどよい辛さを楽しめる、さっぱりとした味わいのメニューとして開発しました。チャルモゴッソヨ東京ドームシティ店はライブやスポーツ観戦、イベントなどで若い世代の来場も多く、イベント来場客にも気軽に楽しんでいただける軽やかな味わいを意識しています。



特製スープは甘酸っぱさとほどよい辛さが特徴で、コシのある細麺と合わせることで爽やかな味わいに仕上げています。本場韓国のスタイルをベースに、春から夏にかけて楽しめる一品として提供します。

■韓国料理研究家 キム・ヨンジョン氏（本メニュー監修）コメント

韓国料理研究家のキム・ヨンジョンです。

今回監修を務めたのは、韓国の夏の定番料理「赤水冷麺（アカミズレイメン／빨간 물냉면）」です。

韓国では夏になると冷麺を食べる文化があり、その中でも赤水冷麺は家庭でも親しまれている定番の一品です。市場や食堂でも人気があるのは、赤いタレがたっぷりとかかった赤水冷麺で、昔ながら愛されてきたピリ辛のタレをスープに溶かして味わうのが特徴です。

真っ赤になった水冷麺は、食べる前から思わず笑顔になるような家庭の味でもあります。

今回のメニューでは、じっくり熟成させた特製のタレを使用しました。見た目は真っ赤でも辛さはまろやかで、奥深い味わいのスープに仕上げています。

提供する店舗名「チャルモゴッソヨ」は「ごちそうさま」を意味する韓国語で、「よく食べました」「おいしく食べて笑顔になる」といった意味が込められています。その名前の通り、赤水冷麺も食べた方が思わず笑顔になるような一杯を目指して考案しました。

気温が上がるこれからの季節に向けて、赤水冷麺をぜひお楽しみください。

●提供概要

・提供店舗：チャルモゴッソヨ（잘 먹었어요）東京ドームシティ店

・所在地：東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ 黄色いビル2階 FOOD STADIUM TOKYO

・提供開始日：2026年4月6日（水）より

・メニュー：メニュー：キム・ヨンジョン氏監修 期間限定

「赤水冷麺」1,290円（税込）

・営業時間：11:00~23:00(Food＆Drink LO22:30)

・定休日：施設に準ずる

■韓国料理研究家 キム・ヨンジョン（요리 연구가 김연정） 氏 プロフィール

韓国料理研究家。

韓国料理教室「韓サモ」主宰。

https://kankoku-ryouri.jp/hansamo/

YouTubeチャンネル「ヨンジョンの本格『韓国料理レシピ』」では、登録者数約13万人（2025年現在）を誇る。

本場の味を飾らずに伝えるスタイルが支持され、

「日本の食材でここまで本格的な味が作れる」

「実践的に学べる」と評判を集める人気料理研究家。

●主な実績

韓国領事館・韓国文化院 韓国料理講師

韓国公社主催イベント・料理教室を多数担当

FOODEX JAPAN 韓国広告館を3年連続担当

フジテレビ『ノンストップ！』【世界の料理】出演中

●主な著書

『ヨンジョンの幸せ韓国ごはん』（マイナビ出版）

『韓国料理ひとりでごはん』（KADOKAWA）

『失敗しない韓国ごはん＆おつまみ』（大泉書店）

『韓国屋台気分』（成美堂出版）

■チャルモゴッソヨ店舗コンセプト

「チャルモゴッソヨ（잘 먹었어요） 」とは、食後に「ごちそうさま」を意味する韓国語です。“しっかり食べて、心も体も元気に”という思いを込めて名付けられました。

■会社概要

ワイン、食料品、プレミアムビール、装飾品、建築材料の輸入卸販売

飲食店の経営、飲食店の経営指導

飲食物販店の企画設計デザイン/各種ビールイベントの企画/実施

私たちザートグループがお届けしているもの。それは、プレミアムな逸品の数々と、それに深みを与えてくれる物語です。産地の慣習や文化の薫り、職人の情熱や想いなどを余すことなく味わい愉しんでいただくために、趣向を凝らした数々の場面と空間を提供しています。唯一であり無二。本物だけが宿す豊かさを、そのまま日本で味わえる。正統にこだわりぬくことでしか伝えられない、本物との出会いがあります。

商号：ワールドリカーインポーターズ株式会社/株式会社ザート商会

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目29番3号 渋谷ブリッジB棟3階

代表取締役：今里 尚史

事業内容：ワイン・ビール・食料品の輸入卸販売、飲食店経営、各種ビールイベント企画運営

公式サイト：https://www.zato.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

ワールドリカーインポーターズ株式会社

広報担当：神谷