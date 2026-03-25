手づくり工作体験でSDGsを学ぶ「こどもエコまつり」3月28日（土）にそごう千葉店で開催　古着０円市も！

国立大学法人千葉大学

千葉大学環境ISO学生委員会と株式会社京葉銀行は、2017年度より協同でecoプロジェクトを実施しており、SDGs達成に向けた取り組みを行っています。その一環として、地域のこどもたちを対象に、ゲームや工作体験でSDGsを学ぶ「こどもエコまつり」を開催します。お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。

「こどもエコまつり」チラシ

ペットボトルキャップやトイレットペーパーの芯、化粧品、洋服など、身近なものを用いた工作やゲームでSDGsを学ぶ体験ができるイベントです。こどもたちのSDGsの理解促進やエコ意識を育むとともに、完成した作品は持ち帰り、日用品として使うこともできます。

イベント概要

名称：こどもエコまつり

日時：2026年3月28日（土）11:00～17:00

場所：そごう千葉店 センシティガーデン

対象者 ：３歳以上

参加費 ：無料（事前予約不要）

持ち物 ：作品を持ち帰る袋

※不用な化粧品（粉末状のもの）やトイレットペーパーの芯、ペットボトルキャップ、古着などがございましたら工作に使用できすのでぜひご持参ください。

主催：千葉大学×京葉銀行ecoプロジェクト

千葉大学環境ISO学生委員会

協力：株式会社千葉センシティ 株式会社そごう・西武 そごう千葉店

◆コスメペイント

使わなくなったコスメを絵具に変えて、塗り絵を楽しもう！

※株式会社モーンガータ提供のSminkArtのmagic waterを使用します。

◆クリーンフィッシング

海に見立てたシートの上の海洋ごみを釣って正しく分別！時間内にどれくらい分別できるかな？

◆SDGsボウリング

SDGsの目標が書かれたピンを倒してSDGsについて知ろう！

◆ペン立てづくり

トイレットペーパーの芯を使ってペン立てをつくろう！

◆古着deリメイク

洋服の端切れを使って、くるみボタンのヘアゴムをつくろう！

◆マグネットづくり

ペットボトルキャップを使ってマグネットをつくろう！

◆古着0円市

京葉銀行や千葉大学の関係者から集めた古着を0円で販売。子ども服もあります。

※写真はイメージです。当日内容が異なる場合があります。

企画を担当する学生の声 環境ＩＳＯ学生委員会 京増咲良（文学部１年）

エコまつりは今回で13回目の開催となります。今回のこどもエコまつりでは、様々なコンテンツを体験する楽しさに加えて、家に帰ったあとも学びが続くようなコンテンツを実施いたします。

当日はスタンプラリー形式でコンテンツが楽しめます。お子さまだけでなく、保護者のみなさまにも環境についての理解を深めていただけたら嬉しいです。ぜひお気軽にご来場ください。

これまでの「こどもエコまつり」の開催

2017年8月 道の駅・保田小学校

2018年8月 イオンタウンユーカリが丘

2019年7月 京葉銀行千葉みなと本部

2020年度 環境意識啓発動画 （コロナ禍のためイベントは非実施）

2021年12月 千葉大学西千葉キャンパス

2022年10月 千葉大学西千葉キャンパス

2023年11月 京葉銀行千葉みなと本部

2024年3月 千葉大学西千葉キャンパス

2024年6月 千葉こどもの国キッズダム

2024年10月 そごう千葉店

2025年3月 千葉大学西千葉キャンパス

2025年5月 そごう千葉店



「千葉大学×京葉銀行ecoプロジェクト」について

千葉大学と京葉銀行は2012年に包括連携協定を結んでおり、千葉大学で環境活動を主体的に担っている環境ISO学生委員会と京葉銀行が協同で、2017年から「ecoプロジェクト～7⾊の虹を千葉から未来へ」を実施しています。本プロジェクトでは、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、まずは「地域の環境負荷削減と環境意識向上に貢献したい」という想いで、京葉銀行の行員や取引先企業、地域住民、千葉大学の学生などを含めた千葉県内の多くの方々を対象に、環境意識の啓発活動を実践しています。

公式サイト https://www.keiyobank.co.jp/ir/eco_project/

本年度のプロジェクトキックオフリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000849.000015177.html

昨年度のプロジェクト報告リリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000822.000015177.html

本件に関するお問い合わせ

国立大学法人千葉大学 環境ISO事務局 TEL:043-290-3572

京葉銀行 地域共創部地域共創グループ TEL:043-306-8225