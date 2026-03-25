プロジェクト管理のクラウドサービス「My Redmine」の「AIチケット要約」が Azure OpenAI Service との連携に対応

ファーエンドテクノロジー株式会社

ファーエンドテクノロジー株式会社（本社：島根県松江市、代表取締役：前田 剛）は、2026年3月25日からプロジェクト管理のクラウドサービス「My Redmine」の AIアシスタント機能「AIチケット要約」において、従来の OpenAI API に加え、新たにお客様ご自身で契約・管理する Azure OpenAI Service と連携した利用が可能になったことをお知らせします。

「AIチケット要約」機能について

チケット画面右上の「AIで要約」をクリックすると要約が表示される

AIアシスタント機能「AIチケット要約」は、弊社が提供する、Redmineのクラウドサービス「My Redmine」において、チケットの内容をAIが自動で要約する機能です。

チケット上部の「AIで要約」ボタンをクリックするだけで、チケット内のやり取りをAIが解析し、その場で要約を表示します。（本機能のご利用には、外部のAIサービスをお客様にてご契約していただく必要があります）

今回のアップデート：Azure OpenAI Serviceへの対応

2025年7月から提供を開始した「AIチケット要約」では、これまで OpenAI API のみ対応しておりましたが、この度のアップデートにより、新たに Azure OpenAI Service との連携が可能になりました。

Azure OpenAI Service との連携は、お客様ご自身で Microsoft Azure 上に利用環境をご用意いただき、My Redmine に API の接続情報を登録していただくことで利用できます。すでに Azure 基盤を導入しているお客様においては、既存の環境や運用体制を活用できるため、「AIチケット要約」機能をスムーズに導入・利用いただけます。

ご利用プランと費用について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19168/table/36_1_8b8f66d2a84ac405cccd3c0401723dfc.jpg?v=202603250951 ]



My RedmineのチケットをAIで要約！AIアシスタント機能「AIチケット要約」の使い方（OpenAIおよびAzure OpenAIに対応）(https://hosting.redmine.jp/howto/ai-assistant/)

My Redmineとは

「My Redmine」は、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」をクラウド上で利用できるサービスです。会社やチームにおけるタスク管理や課題管理、お問い合わせ管理、インシデント管理、バグ管理などさまざまな場面で利用されています。無料で翌月末までお試しできます。

My Redmine ウェブサイト



【導入事例一覧】

My Redmineはセントラル硝子株式会社様、丸紅ITソリューションズ株式会社様、住友重機械工業株式会社様など1700社以上の企業・団体に導入頂いています。

導入事例一覧(https://hosting.redmine.jp/casestudy/%5D(https://hosting.redmine.jp/casestudy/)

Redmineとファーエンドテクノロジー株式会社

「Redmine」は、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェアです。2026年6月にはリリース20周年を迎えます。日本でも多くの企業で利用されているプロジェクト管理ツールです。

ファーエンドテクノロジーは会社設立以来、「Redmine」の開発に協力してきました。弊社代表の前田は、Redmineの開発メンバー（コミッター）として、世界中のエンジニアから送られる機能のパッチの取り込みやレビューを行うなど積極的に活動しています。

Redmineとファーエンドテクノロジーとの関わり(https://www.farend.co.jp/redmine/)

会社概要

会社： ファーエンドテクノロジー株式会社

代表者： 代表取締役 前田 剛

設 立： 2008年9月9日

所在地： 〒690-0003 島根県松江市朝日町498番地 松江センタービル

URL： https://www.farend.co.jp/

事業内容：

本件に関するお問い合わせ

- オープンソースソフトウェアを活用したクラウドサービスの提供（My Redmine、My Subversion）- オープンソースソフトウェアへの開発協力（主にプロジェクト管理ソフトウェア Redmineの開発）- Redmine互換のオープンソースソフトウェア「RedMica」の開発- クラウドサービス「Planio」の日本国内におけるサポートおよびプロモーション- Redmine/RedMicaに関する情報発信（Redmine.JP、Redmine.JP Blog）

ファーエンドテクノロジー株式会社

プロモーショングループ

Webサポート窓口(https://www.farend.co.jp/contact/web-support/)