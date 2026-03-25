人気キャラクター「ちいかわ」の世界観をイメージしたむちゃうまコラボ！ 不二家×ちいかわ 初のコラボレーション

■人気キャラクター「ちいかわ」と待望のコラボレーションが実現

株式会社不二家

不二家は、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした商品を順次発売いたします。

作品内に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージした菓子商品が登場するほか、不二家の定番人気洋菓子もコラボパッケージで展開いたします。

見ても食べても楽しめる、かわいさ満載のコラボ商品をお届けします。

■ちいかわの世界観をイメージした菓子商品3品が登場

全国のスーパー、コンビニエンスストア、不二家洋菓子店などでお取り扱い予定の菓子新商品が登場します。

◆「アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）」

「アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）」パッケージちいかわの仲間たちがたくさん！ 楽しい個包装一例（全14種）カントリーマアム（プリン味）クッキーイメージ

【特長】

・定番の「バニラ」と作品内に登場する「むちゃうまプリン」をイメージした期間限定の「プリン味」の2種アソート

・プリン味はクリームチーズを生地に練り込み、カラメルチップを合わせて焼き上げた、やさしい甘さと香ばしい風味のプリンをイメージしたカントリーマアム

・キャラクターがデザインされた個包装デザインは全14種

※ランダム封入のため、1袋で全てのデザインが揃わない場合がございます。

商品名 「アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）」

発売日 2026年4月7日（火）全国発売

中味仕様 クッキー

表示内容量 16枚（バニラ8枚・プリン味8枚）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278513

◆「アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）」

「アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）」パッケージちいかわの仲間たちがたくさん！ 楽しい個包装一例（全14種）ホームパイ（ホットケーキ味）パイイメージ

【特長】

・定番の「バター」と作品内に登場する「ホットケーキ」のはじっこのサクッとしたところをイメージした期間限定の「ホットケーキ味」の2種アソート

・ホットケーキ味のみ1000分の1の確率でちいかわの焼き印入り

・キャラクターがデザインされた個包装デザインは全14種

※ランダム封入のため、1袋で全てのデザインが揃わない場合がございます。

商品名 「アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）」

発売日 2026年4月7日（火）全国発売

中味仕様 パイ

表示内容量 26枚[バター14枚(7包)・ホットケーキ味12枚(6包)]

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278520

◆「アニメちいかわふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）」

「アニメちいかわふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）」パッケージふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）イメージ

【特長】

・「ちいかわ」のほっと心がほどける世界観をイメージした、優しい味わいのシュークリーム味ミルキー

・やわらかくふにゃふにゃの食感を楽しめる

商品名 「アニメちいかわふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）」

発売日 2026年4月7日（火）コンビニエンスストア先行発売／2026年4月28日（火）全国発売

中味仕様 キャンデー

表示内容量 32g（個装紙込み）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555110066

■「ちいかわ」のキャラクターたちが彩る洋菓子商品も登場

◆「アニメちいかわペコパフ（ミルキー）／（チョコミルキー）／（苺ミルキー）」

「ペコパフ（ミルキー）」「ペコパフ（チョコミルキー）」「ペコパフ（苺ミルキー）」

ふわふわの生地に、ミルキー風味のクリームを詰めた不二家の人気商品「ペコパフ」が「ちいかわ」とコラボ。フレーバーは全3種です。

【ミルキー】ちいかわ

ふわふわの生地に、練乳入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れました。やさしい練乳の風味をお楽しみいただけます。

【チョコミルキー】ハチワレ

ふわふわのココア生地に、練乳とチョコ入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れました。チョコのやさしい甘さをお楽しみいただけます。

【苺ミルキー】うさぎ

ふわふわの生地に、苺ソース入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れました。苺の甘酸っぱい味わいをお楽しみいただけます。

商品名 「アニメちいかわペコパフ（ミルキー）／（チョコミルキー）／（苺ミルキー）」

発売日 2026年4月1日（水）全国発売

中味仕様 洋生菓子

表示内容量 1個

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555974699／4902555974705／4902555974712

※全国のスーパー、コンビニエンスストアなどでお取り扱い予定です。

◆「アニメちいかわミルキークッキー」

「ちいかわミルキークッキー」

ミルキー風味のしっとり食感のクッキーです。ちいかわ、ハチワレ、うさぎをデザインした、かわいらしいパッケージでお届けします。

商品名 「アニメちいかわミルキークッキー」

発売日 2026年4月7日（火）全国発売

中味仕様 クッキー

表示内容量 1個

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555972626

※全国のコンビニエンスストア、不二家洋菓子店などでお取り扱い予定です。

◆「アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味」

「一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味」

「ちいかわ」のキャラクターたちが描かれたパッケージに、一口タイプのさっぱりとしたヨーグルト味のアイスを4粒詰め合わせました。キャラクターをデザインしたキャンディ型オリジナルステッカー（全6種）がランダムで1枚封入されています。

商品名 「アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味」

発売日 2026年4月7日（火）全国発売

中味仕様 ラクトアイス

表示内容量 4粒

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555974873

※全国のセブン-イレブンでお取り扱い予定です。

ちいかわとは

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。



いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの

個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、

楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。



グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、

講談社から書籍「ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。



また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。

2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。



ちいかわ総合情報サイト：https://chiikawa-info.jp/

※店舗によりお取り扱いのない場合や、売切れの場合もございます。

※店頭でのお取り扱い開始日は店舗によって異なる場合がございます。

※イートインスペースでの飲食には標準税率（10％）が適用され、掲載の税込価格と異なります。

※商品内容及びデザインは変更となる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/