クリエイターとエンタメ企業の交流リアルイベント『The CREATORS』リモート参加枠、学生参加枠の申込受付開始！

◤『The CREATORS』リモート参加枠、学生参加枠の申し込み受付開始！◢

株式会社トライデントワークス

この度、株式会社トライデントワークスが主催するクリエイターとエンタメ企業のための大規模交流リアルイベント『The CREATORS』について、リモート参加枠、学生参加枠の申し込み受付をそれぞれ開始いたしました。

・リモート参加枠とは？

リモート参加枠は「遠方在住のため、現地参加が難しい」「参加したいけど当日用事がある」などの場合でも、気軽にご利用いただける新しい参加方法です。

以下の一式を指定住所にご送付いただき、専用のスペースに展示させていただくものとなります。

・冊子型ポートフォリオ（A4サイズまで・1冊のみ）

・名刺（200枚まで）

【展示時間】各日10:00～16:00（日中イベント時間帯）

※人気エリア「ポートフォリオコーナー」の一画に展示されるため、

現地でご参加の皆さまの目に留まりやすい位置となります。

【参加費】\4,400（税込）にて「リモート参加枠」として両日の展示が可能です。

現地でのご参加が難しい場合、ぜひ本施策をご活用ください！

リモート参加 登録フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfekMzxMR6UfX0y-FDJzob7-C5WsGfRTR-You4PrXsGuunp_A/viewform

・学生参加枠とは？

学生参加枠では、通常の参加要件には該当しないが「実力に自信がある」「絶対にクリエイターとして活躍してみせる」そんな"我こそは！"という心意気を持った方を募集しております。

お申し込みは以下6点のご参加条件に該当する方に限らせて頂き、お申し込み後『The CREATORS』ご参加への審査を行わせていただきます。

【 学生枠 ご参加条件】

・イベント当日に18歳以上である ※高校生・高専3年生 不可

・専門学校、大学などに在学している

・当日に名刺を準備可能（受付時に必要となります）

・ご自身で顧みて、参加するにあたる技量を持っていると思う

・作品に生成AIを使用していない

・卒業後にエンタメ業界での就職、活動を考えている

以上6点すべてに該当する方のみ、イベントご参加への事前審査を行います。

【参加費】日中参加 2,200円（税込）／各日

学生審査登録 応募フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNjCyz7d7B_yA4Isf1aFsPNB1VVMefP10k0i5i_A7Yn0PxkQ/viewform

※学生の方でも、通常の参加要件のいずれか"1点以上に該当"している場合は、下記に記載の通常フォームからお申込みいただけます。

『The CREATORS』について

”クリエイターと企業が繋がれる場”をコンセプトにエンタメ業界の定番イベントを目指して進化し続ける、業界最大級の交流イベントです。

本イベントは10年前のホームパーティーを起源とした小規模な業界交流会の一つでしたが、

毎年春・秋の開催を経て、前回の開催ではのべ3,400名以上のクリエイター、エンターテインメント関係者さまのご参加をいただき、業界最大級のクリエイター交流イベントへと成長いたしました。

斬新な新規施策の実施と円滑な交流を実現するための改善を常に重ねており、開催のたびに高い満足度を頂いています。

これまでの交流ラウンジ、ギルド掲示板、各種企業ブースといった多彩なプログラムに加え、

今回新たに皆さまの交流を大きく促進するためのWebシステムを鋭意開発中です。

皆さまにとって価値ある経験となれば幸いです。

たくさんのクリエイター、エンターテインメント関係者の皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

公式サイトではイベントのタイムスケジュール、コンテンツのご紹介などを行っております。

詳細については今後も更新予定ですので、主催者の公式Xと併せてご確認ください。

イベント公式サイトはこちらから :https://creators.twxd.jp/主催Xアカウントはこちらから :https://x.com/miyuki_tan

◤2026年4月度『The CREATORS』参加登録受付中◢

Illustration by tsucaco

開催は4/17（金）～18（土）の2日間にて開催となりますので、

参加をご希望の方は下記「ご参加お申し込みはこちらから」を押下いただき、必要事項をフォームにご記入のうえお申し込みください。

ご参加お申し込みはこちらから :https://twxd.jp/creators/signup/

◤『The CREATORS』開催概要◢

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135959/table/53_1_8603c6b9f6a0366cc9969b55e8849853.jpg?v=202603250251 ]

◤ 参加申し込み・チケット情報 ◢

参加をご希望の方は公式サイト上部の『参加登録』よりお申し込みをお願いいたします。

日中参加 … 2,200円（税込）／各日（※1）

懇親会参加 … 8,500円（税込）／各日

※当日参加（事前申し込みなし）の場合は2,600円（税込）となります。

※決済方法は当日現金決済、 事前決済を予定しております。

（いずれの決済方法をお選びいただいた場合も、インボイス対応領収書を電子形式にてお渡しいたします。当日決済の場合は開催後に発行、事前決済の場合は決済後ご自身にて発行可能となります）

◤ スポンサー募集のお知らせ ◢

『The CREATORS』ではイベントにご協力いただける企業様・団体様を募集しております！

日々成長し続けるエンタメ業界の更なる発展を願って、ご一緒にイベントを創りませんか？

詳しくは下記をご確認の上、お気兼ねなくお問い合わせください。

スポンサーお問い合わせはこちらから :https://creators.twxd.jp/sponsorships