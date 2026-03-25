株式会社ニップンが「えるぼし認定（3つ星）」を取得

株式会社ニップン

株式会社ニップン(代表取締役社長:前鶴俊哉 本店:東京都千代田区)は、本年2月に、女性活躍推進法に基づく優良企業として、厚生労働省が認定する「えるぼし認定（3つ星/3段階目）」を取得しました。

「えるぼし認定」とは、女性の活躍推進に関する取り組みの行動計画の策定・届出を行った企業のうち、実施状況が優良な企業に対し厚生労働大臣が認定する制度です。「採用」、「継続就業」、「労働時間等の働き方」、「管理職比率」、「多様なキャリアコース」の5つの評価項目のうち、基準を満たす項目数に応じて3段階（1つ星～3つ星）で認定されます。今回、当社は全ての基準を満たし、最高位である「3つ星」の認定を受けました。

また、当社は2025年11月に、次世代育成支援対策推進法に基づく優良な子育てサポート企業として、「プラチナくるみん認定(最高水準)」を取得しました。働きやすさとキャリア形成の両立支援を継続して進めてきたことが、今回の2つの認定につながりました。

今後も当社は、従業員一人ひとりが、個々の能力を最大限に発揮できる職場環境の整備に努めてまいります。

≪ニップンにおける女性活躍推進の取り組みの一例≫

・女性社員向けキャリア研修

・新卒総合職採用の女性比率の向上

・イクボス(※)研修

・介護勤務制度の拡充

・働きやすさとキャリア形成の両立支援のための社内コミュニティ作り

(※) 部下のワークライフバランスを考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績の結果も出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しめる上司