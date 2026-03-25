今年も、my routeで買えます！西鉄の「新生活応援キャンペーン」、福岡市内の西鉄バスが1日乗り放題！デジタル乗車券を300円で提供

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

トヨタファイナンシャルサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：頃末 広義）が運営するおでかけアプリ「my route」は、西日本鉄道株式会社（以下、西鉄）が実施する「新生活応援キャンペーン」の対象デジタル乗車券を 、2026年3月28日（土）から4月5日（日）までの9日間限定 で販売します。

このキャンペーンでは、通常1,200円（紙券価格）の『西鉄バス 福岡市内1日フリー乗車券』を特別価格の 300円（税込）で購入いただけます。昨年ご好評をいただいた本キャンペーンを本年も実施し、新年度から福岡で新生活を始められる皆さまの快適な移動を応援します。

本キャンペーンを通じ、福岡市内で新生活を迎える多くの皆さまに 西鉄バスの便利さ と、MaaSアプリ「my route」が提供するシームレスで快適なおでかけ体験をぜひお試しいただきたいと考えております。TFSは、西鉄をはじめとする交通事業者との連携を通じて、公共交通の利用促進や環境負荷の低減、さらには持続可能なモビリティネットワークの構築に今後も取り組んでまいります。

【販売期間／利用可能期間】

・ 2026年3月28日（土）～4月5日（日）

※9日間限定、各日始発から最終バスまで利用可能

【対象チケット】

・ 福岡市内1日フリー乗車券（デジタル）

※本乗車券には以下の購入・保有制限があります。



１. ご購入はお一人様につき最大2回まで

２. 1回のご購入でお求めいただけるのは最大2枚まで

３. お手元に保有できるのは合計2枚まで

※お手元に未使用の乗車券を2枚保有されている場合は、最低1枚ご利用後に2回目の購入が可能

【販売価格】

・ 300円（税込）

【販売場所】

・ おでかけアプリ「my route」内

【サービス情報】

おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。

「今週末は、どこ行こう」「いつも行先が同じ！」そんな悩みをもっていませんか？

「近くの行きたい場所、イベントが見つかる」「TVや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所、お

友達のおススメのお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる」

「お得な交通チケットが買える」など、便利な機能が満載です。

ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。

(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)

my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。

【企業情報】

<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>

代表者：代表取締役社長 頃末 広義

所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F

公式サイト：https://www.tfsc.jp/

自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融

事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地

域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。

【お問い合わせ先】

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局

E-mail： myroute_pr@globaltfs.com