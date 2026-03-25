【日水コン】健康経営優良法人2026（大規模法人部門）に認定

株式会社日水コン

株式会社日水コン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 新二）は、経済産業省及び日本健康会議が主催する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。

取組概要

当社では、健康経営を進めるに当たり、社員一人一人が「体（体の健康の維持）」「心（心の健康の維持）」「自信を持って働く（パフォーマンスの維持・発揮）」の3つの要素を好循環させることが重要であると考えています。この循環を「日水コンWLC（Work Life Circulation）」と呼び、健康経営体系として位置づけています。

また、「健康経営戦略マップ」を策定し、目標年度である2027年度末までに達成すべきKGI（重要目標達成指標）を掲げ、達成に向けた具体的な取組内容と成果を明らかにしています。

当社は、今後とも、潤いのある持続可能な社会の実現に貢献すべく、「健康」を経営課題としてとらえ、会社と社員そして家族が、より安心して自分らしく働ける会社を目指してまいります。

参考

株式会社日水コン：

健康経営(https://www.nissuicon.co.jp/company/foundation/health-management/)

経済産業省：

「健康経営優良法人2026」認定法人が決定しました(https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html)

■株式会社日水コン

株式会社日水コンは、「水」を専門とした建設コンサルタントです。

水道・下水道・河川を中心に、流域全体にわたる水関連事業を幅広く展開しています。1959 年の創業以来、事業活動を通じて水に関する様々な社会課題を解決しています。

社名：株式会社日水コン（東京証券取引所 スタンダード市場 証券コード261A）

本社：〒163-1122 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号（新宿スクエアタワー）

設立年月日：1959年5月25日

資本金：1億円