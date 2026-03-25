“時を味わう”NYウォッチブランド『BREW WATCH CO.』の日本限定モデル第2弾が登場

株式会社ヌーヴ・エイ日本限定第2弾 Metric Japan Limited Model vol.2

全国に展開する腕時計セレクトショップ『TiCTAC』にて、NY発祥のウォッチブランド『BREW WATCH CO.（ブリュー・ウォッチ）』の日本限定第2弾となる特別アイテムを発売。全国のチックタック系列店では現在販売中、公式オンラインストア『TiCTAC ONLINE STORE』では3/27(金)より販売を開始します。

・SHOPLIST：https://www.tictac-web.com/shoplist/

・公式オンラインストア：https://www.neuve-a.net/TiCTAC/shop/c/c100452/

BREW WATCH CO.

BREW WATCH CO.

「コーヒーを淹れる、バイクに乗る、大切な人と過ごす時間」――“一瞬の豊かさ”を味わう

日常の「間（ま）」や“味わう時間”という感性をデザインに落とし込み、時計というプロダクトを “時間を楽しむためのツール” へと昇華させるアイデアから生まれたブランド『BREW WATCH Co.』。「淹れる・蒸らす・抽出する」という意味が込められたブランド名のとおり、コーヒーを丁寧に淹れるような時間の美しさや余白を表現しています。

日本限定第2弾 Metric Japan Limited Model vol.2

日本限定第2弾 Metric Japan Limited Model vol.2

ベースは人気の「Metric」シリーズ、装飾をそぎ落としたミニマルな美しさが光るデザイン。1970年代のブラウン管テレビを思わせるシェイプのクッションケースに、シンプルなデザインとユニークな色使いでファンを虜にするブランド代表の顔です。

日本限定第2弾 Metric Japan Limited Model vol.2

今作は日本の伝統的な【松葉色】や【柳色】を思わせる淡いグリーンをダイアルカラーに採用。針には【橙色】、インデックスには【蒸栗色】のようなマットなベージュカラーを施し、和のテイストを表現しています。ブランドコンセプトである“Brew time”（エスプレッソの適正抽出時間である25～35秒）はインナーリングのカラーを反転させた仕様に。

和のテイストを取り入れつつ、ヴィンテージのような雰囲気はそのままで。

ケースサイズは36mm。小ぶりなクォーツクロノグラフのレトロ感を残しつつ、日本限定感のあるカラーリングでまとまった一本。普通過ぎるデザインに飽き飽きした方のセカンドウォッチとしてもオススメです。

詳細を見る :https://www.neuve-a.net/shop/g/g4895239409023/

日本限定第1弾も残りわずか...！

日本限定第1弾 Metric Japan Limited Model

昨年発売された日本限定第1弾は好評につき残り僅か。洗練されたブラックの文字盤にオレンジの差し色が目を引くクールなデザイン。インナーリングのデザインは打って変わってスポーティーな印象になっており、こちらも是非手に入れていただきたいアイテム。

詳細を見る :https://www.neuve-a.net/shop/g/g4895239407807/

SPEC

MTRC-JPN-EDN-2MTRC-JPN-EDN

【品番】 MTRC-JPN-EDN-2（グリーン）/ MTRC-JPN-EDN（ブラック）

【価格】各\74,800

【仕様】HYBRID VK68 メカクォーツ クロノグラフ

【防水性】5気圧防水

【ケースサイズ】直径36mm × 全長41.5mm × 厚さ10.75mm

【ケース素材】316L ステンレススチール

【バンド素材】316L ステンレススチール（ヘアライン＆ポリッシュ仕上げ／クイックリリース機構付）

【風防素材】サファイアクリスタル （反射防止コーティング付）

【備考】数量限定

オンラインストアはこちら

グリーン：https://www.neuve-a.net/shop/g/g4895239409023/

ブラック：https://www.neuve-a.net/shop/g/g4895239407807/