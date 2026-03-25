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日本の味と旅の記憶を！東海道新幹線パーサーのおすすめグルメを新幹線パーサーオリジナルスカーフとセットに！
４月１日より期間・数量限定オンラインショップSANCHI COLORで発売
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2026年4月1日（水）より、日本全国の生産者の想いと共にこだわりの逸品をお届けするオンラインショップSANCHI COLORの3周年を記念し、日頃のご愛顧に感謝を込めて、特別な企画セット「パーサーTRIPオリジナルセット」を、数量限定で販売いたします。
本セットは、オンラインショップSANCHI COLORのコンセプトでもある「日本全国のいいものをお届け」を切り口に、東海道新幹線に乗務するパーサーが、プライベートで訪れた全国の旅先で美味しかった・おすすめしたいと感じたグルメのアンケートをもとに企画しました。選定された７商品に、新幹線パーサー旧スカーフをセットしています。
＜企画概要＞
【販売期間】 ：2026年4月1日（水）〜 2026年4月30日（木） ※商品の配送時期は下記を参照ください。
【商品名】 ：パーサーTRIPオリジナルセット
【販売箇所】 ：オンラインショップ「SANCHI COLOR」
https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-direct
【展開商品数】：全7アイテム
【販売価格】 ：7,064円（税込）〜 ※商品によって異なります。
【販売数量】 ：各商品30セット限定
【セット内容】：各地の新幹線パーサーおすすめグルメ１品 ＋ 新幹線パーサー旧スカーフ１枚
※スカーフは、１商品に対して１枚のセットとなります。（デザイン指定不可。）
※スカーフはランダムとなるためデザインは指定できません。あらかじめご了承ください。
※スカーフは食品と同梱で配送する場合と、別送となる場合がございます。（商品メーカーによって異なります。）
【商品発送】 ：4/ 1（水）-4/12（日）までにご注文 → 4/13（月）以降、順次発送
4/13（月）-4/30（木）までにご注文 → 5/1（金）以降、順次発送
※天候等の不良により、発送が遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。
SANCHI COLOR概要
【開業日】：2023年4月18日（火）
【商品数】：約1,200商品 ※2026年3月時点
【カテゴリー】
肉（233商品）、米（99商品）、魚介（87商品）、酒類（373商品）、菓子（148商品）、
麺類（61商品）他、青果類、お花、加工食品、飲料、お弁当・寿司等、定番商品や
季節限定商品を多数ご用意しています。
商品ラインナップ
【岩手県】ぴょんぴょん舎
ピビン冷麺（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込10,196円
お店の味をご家庭で！「ぴょんぴょん舎」がお届けする盛岡冷麺セット。
【埼玉県】コエドブルワリー
毬花−Marihana−缶 350mlx24本（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込12,582円
グレープフルーツを思わせるホップアロマが特徴のセッションＩＰＡスタイルのビールです。
【岐阜県】新杵堂
岐阜県中津川 国産栗きんとん（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込7,900円
国産100％の栗を使用し味を引き立てるだけの砂糖を練り合わせた岐阜県中津川市の銘菓栗きんとん。
【静岡県】五味八珍
浜松餃子56個（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込7,064円
他県の餃子と比べて野菜（特にキャベツ）たっぷりなヘルシー餃子「浜松餃子」です。
【和歌山県】早和果樹園
飲むみかんジュース180ml×12本（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込8,792円
有田みかんの皮を剥いて果肉だけを搾った１００％ストレートジュースです。まるでみかんを食べているような味わいです。
【香川県】石丸製麺
半生讃岐ぶっかけうどん（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込7,280円
うどん本来の風味が味わえる保存料不使用の半生うどんと、かつお節、すだち果汁、きざみのり、天かすの讃岐の定番メニューをセットに。
【沖縄県】ブルーシール
ブルーシールギフト１８（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込8,900円
沖縄気分をお届け！ブルーシールの12種フレーバー詰合せ。
新幹線パーサー旧スカーフ
【スカーフのサイズ】：縦 約70cm×横 約70cm
※画像の商品は一例です。スカーフのデザインはランダムでセットとなります。
新幹線パーサー旧スカーフのご紹介
株式会社JR東海リテイリング・プラスの前身会社の１つである「株式会社ジェイアール東海パッセンジャーズ」が採用していた、東海道新幹線パーサーの旧オリジナルスカーフです。
デザインは全部で７パターンあり、実際の乗務時に着用しておりました。
※現在はデザイン変更しているため、使用はしておりません。
（パステルオレンジ）
（パステルピンク）
（アルバイトスカーフ）
（ブルー）
（フラワープッチ）
（スクウェア）
（オレンジ）
スカーフの楽しみ方
ファッションに取り入れる
普段のバッグをアレンジ
SANCHI COLOR×パーサーTRIP企画ストーリー
本企画は日本全国47都道府県の生産者や作りてこだわりの逸品をお客様のご自宅へお届けしているオンラインショップSANCHI COLOR３周年記念と、お客様の旅のお手伝いしている当社の東海道新幹線パーサーとコラボレーションした、特別な企画となっています。東海道新幹線パーサーはご乗車されるお客様へ、特別なひとときを提供するために旅のおもてなしのプロフェッショナルとして新幹線パーサーは、「旅を彩るときめきのひとときを軸に」十人十色のおもてなしのカタチを提供しています。
そんな、東海道新幹線パーサーのプライベートで訪れた全国の旅先での記憶に残る美味しかった・おすすめしたいと感じたグルメを、東海道を飛び越え、「サイトコンセプトでもある日本全国・ローカルなもの・ご当地を感じるもの・産地の色を感じるもの」などを切り口に、新幹線パーサー対象にアンケートを実施。その中から、多くの声が挙がった商品や、SANCHI COLORらしい商品を選定。
新幹線パーサーの声から選定された商品のため、商品以外でも当社らしさをお客様へご提供したいと考えた結果、新幹線パーサーが過去の乗務時に着用していたスカーフをセットすることといたしました。
オンラインショップSANCHI COLORの歩み
2023年４月18日（火）：オンラインショップSANCHI COLOR開業。
SANCHI COLORは、「日本全国47都道府県、産地の特色を直接お届け」というSANCHI COLORのコンセプトと、東海道新幹線パーサーが紡ぐ「旅の記憶」が融合した、この企画は、お客様に食を通じて日本の豊かさを感じていただくとともに、旅のロマンや特別な物語をお届けしたいという思いでスタートしました。
選定メーカー紹介
今回のおすすめ商品を製造するメーカーの詳細です。
岩手県：ぴょんぴょん舎
1987年創業、盛岡冷麺の美味しさを全国へお届け
ぴょんぴょん舎は、岩手県盛岡市にある焼肉と冷麺の専門店です。自社工房で作られたオリジナルの生マッコリや、冷麺、焼肉などのメニューを提供しています。
埼玉県：コエドブルワリー
1996年、農と川越の地で生まれたCOEDO
1996年に踏み出した小さな一歩は、現在では世界のコンテストでも高い評価を頂けるようにまでなりました。ジャパニーズ・クラフトビールとしてCOEDOを世界の人々にお届けします。
岐阜県：新杵堂
70年間変わらない 岐阜県中津川 新杵堂の栗きんとん
栗の産地として有名な岐阜県中津川市にある、昭和23年創業の老舗和菓子店新杵堂は、栗で人々を幸せにするを理念とし、創業から70年以上変わらぬ伝統の栗菓子を作り続けています。
静岡県：五味八珍
1970年静岡県浜松市で創業餃子専門店
静岡県浜松市で40年以上地元に愛されている中華料理店。五味八珍の餃子は、浜松餃子の伝統を受け継ぎ、新鮮なキャベツと良質な豚肉を使用したあっさりとした味わいが特徴です。
和歌山県：早和果樹園
にっぽんのおいしいみかんに会いましょう
紀州有田みかんの産地、和歌山県にある早和果樹園は、1979年7戸のみかん農家で立ち上げた「早和共撰」が始まりの、果樹園です。有田みかんで6次産業化を実践し、おいしいみかんづくりにこだわっています。
香川県：石丸製麺
郷土を愛する心と、誇り
石丸製麺は明治37年創業以来、小麦栽培が盛んな「香川県高松市香南町」で創業。ふるさと讃岐で生まれ育った伝統の技と心で、最高の味をめざし麺づくり一筋に取り組んでいます。
沖縄県：ブルーシール
1963年に沖縄のアイスブランドとして歴史がスタート
ブルーシールは、沖縄発祥のアイスクリームブランド。アメリカ生まれ沖縄育ちの独自の歴史と味わいを持つ人気のアイス専門店です。
※画像はイメージです。
※価格はすべて税込み価格です。
※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※数に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的とした
ご購入は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2026年4月1日（水）より、日本全国の生産者の想いと共にこだわりの逸品をお届けするオンラインショップSANCHI COLORの3周年を記念し、日頃のご愛顧に感謝を込めて、特別な企画セット「パーサーTRIPオリジナルセット」を、数量限定で販売いたします。
＜企画概要＞
【販売期間】 ：2026年4月1日（水）〜 2026年4月30日（木） ※商品の配送時期は下記を参照ください。
【商品名】 ：パーサーTRIPオリジナルセット
【販売箇所】 ：オンラインショップ「SANCHI COLOR」
https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-direct
【展開商品数】：全7アイテム
【販売価格】 ：7,064円（税込）〜 ※商品によって異なります。
【販売数量】 ：各商品30セット限定
【セット内容】：各地の新幹線パーサーおすすめグルメ１品 ＋ 新幹線パーサー旧スカーフ１枚
※スカーフは、１商品に対して１枚のセットとなります。（デザイン指定不可。）
※スカーフはランダムとなるためデザインは指定できません。あらかじめご了承ください。
※スカーフは食品と同梱で配送する場合と、別送となる場合がございます。（商品メーカーによって異なります。）
【商品発送】 ：4/ 1（水）-4/12（日）までにご注文 → 4/13（月）以降、順次発送
4/13（月）-4/30（木）までにご注文 → 5/1（金）以降、順次発送
※天候等の不良により、発送が遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。
SANCHI COLOR概要
【開業日】：2023年4月18日（火）
【商品数】：約1,200商品 ※2026年3月時点
【カテゴリー】
肉（233商品）、米（99商品）、魚介（87商品）、酒類（373商品）、菓子（148商品）、
麺類（61商品）他、青果類、お花、加工食品、飲料、お弁当・寿司等、定番商品や
季節限定商品を多数ご用意しています。
商品ラインナップ
【岩手県】ぴょんぴょん舎
ピビン冷麺（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込10,196円
お店の味をご家庭で！「ぴょんぴょん舎」がお届けする盛岡冷麺セット。
【埼玉県】コエドブルワリー
毬花−Marihana−缶 350mlx24本（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込12,582円
グレープフルーツを思わせるホップアロマが特徴のセッションＩＰＡスタイルのビールです。
【岐阜県】新杵堂
岐阜県中津川 国産栗きんとん（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込7,900円
国産100％の栗を使用し味を引き立てるだけの砂糖を練り合わせた岐阜県中津川市の銘菓栗きんとん。
【静岡県】五味八珍
浜松餃子56個（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込7,064円
他県の餃子と比べて野菜（特にキャベツ）たっぷりなヘルシー餃子「浜松餃子」です。
【和歌山県】早和果樹園
飲むみかんジュース180ml×12本（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込8,792円
有田みかんの皮を剥いて果肉だけを搾った１００％ストレートジュースです。まるでみかんを食べているような味わいです。
【香川県】石丸製麺
半生讃岐ぶっかけうどん（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込7,280円
うどん本来の風味が味わえる保存料不使用の半生うどんと、かつお節、すだち果汁、きざみのり、天かすの讃岐の定番メニューをセットに。
【沖縄県】ブルーシール
ブルーシールギフト１８（新幹線パーサー旧スカーフ付） 税込8,900円
沖縄気分をお届け！ブルーシールの12種フレーバー詰合せ。
新幹線パーサー旧スカーフ
【スカーフのサイズ】：縦 約70cm×横 約70cm
※画像の商品は一例です。スカーフのデザインはランダムでセットとなります。
新幹線パーサー旧スカーフのご紹介
株式会社JR東海リテイリング・プラスの前身会社の１つである「株式会社ジェイアール東海パッセンジャーズ」が採用していた、東海道新幹線パーサーの旧オリジナルスカーフです。
デザインは全部で７パターンあり、実際の乗務時に着用しておりました。
※現在はデザイン変更しているため、使用はしておりません。
（パステルオレンジ）
（パステルピンク）
（アルバイトスカーフ）
（ブルー）
（フラワープッチ）
（スクウェア）
（オレンジ）
スカーフの楽しみ方
ファッションに取り入れる
普段のバッグをアレンジ
SANCHI COLOR×パーサーTRIP企画ストーリー
本企画は日本全国47都道府県の生産者や作りてこだわりの逸品をお客様のご自宅へお届けしているオンラインショップSANCHI COLOR３周年記念と、お客様の旅のお手伝いしている当社の東海道新幹線パーサーとコラボレーションした、特別な企画となっています。東海道新幹線パーサーはご乗車されるお客様へ、特別なひとときを提供するために旅のおもてなしのプロフェッショナルとして新幹線パーサーは、「旅を彩るときめきのひとときを軸に」十人十色のおもてなしのカタチを提供しています。
そんな、東海道新幹線パーサーのプライベートで訪れた全国の旅先での記憶に残る美味しかった・おすすめしたいと感じたグルメを、東海道を飛び越え、「サイトコンセプトでもある日本全国・ローカルなもの・ご当地を感じるもの・産地の色を感じるもの」などを切り口に、新幹線パーサー対象にアンケートを実施。その中から、多くの声が挙がった商品や、SANCHI COLORらしい商品を選定。
新幹線パーサーの声から選定された商品のため、商品以外でも当社らしさをお客様へご提供したいと考えた結果、新幹線パーサーが過去の乗務時に着用していたスカーフをセットすることといたしました。
オンラインショップSANCHI COLORの歩み
2023年４月18日（火）：オンラインショップSANCHI COLOR開業。
SANCHI COLORは、「日本全国47都道府県、産地の特色を直接お届け」というSANCHI COLORのコンセプトと、東海道新幹線パーサーが紡ぐ「旅の記憶」が融合した、この企画は、お客様に食を通じて日本の豊かさを感じていただくとともに、旅のロマンや特別な物語をお届けしたいという思いでスタートしました。
選定メーカー紹介
今回のおすすめ商品を製造するメーカーの詳細です。
岩手県：ぴょんぴょん舎
1987年創業、盛岡冷麺の美味しさを全国へお届け
ぴょんぴょん舎は、岩手県盛岡市にある焼肉と冷麺の専門店です。自社工房で作られたオリジナルの生マッコリや、冷麺、焼肉などのメニューを提供しています。
埼玉県：コエドブルワリー
1996年、農と川越の地で生まれたCOEDO
1996年に踏み出した小さな一歩は、現在では世界のコンテストでも高い評価を頂けるようにまでなりました。ジャパニーズ・クラフトビールとしてCOEDOを世界の人々にお届けします。
岐阜県：新杵堂
70年間変わらない 岐阜県中津川 新杵堂の栗きんとん
栗の産地として有名な岐阜県中津川市にある、昭和23年創業の老舗和菓子店新杵堂は、栗で人々を幸せにするを理念とし、創業から70年以上変わらぬ伝統の栗菓子を作り続けています。
静岡県：五味八珍
1970年静岡県浜松市で創業餃子専門店
静岡県浜松市で40年以上地元に愛されている中華料理店。五味八珍の餃子は、浜松餃子の伝統を受け継ぎ、新鮮なキャベツと良質な豚肉を使用したあっさりとした味わいが特徴です。
和歌山県：早和果樹園
にっぽんのおいしいみかんに会いましょう
紀州有田みかんの産地、和歌山県にある早和果樹園は、1979年7戸のみかん農家で立ち上げた「早和共撰」が始まりの、果樹園です。有田みかんで6次産業化を実践し、おいしいみかんづくりにこだわっています。
香川県：石丸製麺
郷土を愛する心と、誇り
石丸製麺は明治37年創業以来、小麦栽培が盛んな「香川県高松市香南町」で創業。ふるさと讃岐で生まれ育った伝統の技と心で、最高の味をめざし麺づくり一筋に取り組んでいます。
沖縄県：ブルーシール
1963年に沖縄のアイスブランドとして歴史がスタート
ブルーシールは、沖縄発祥のアイスクリームブランド。アメリカ生まれ沖縄育ちの独自の歴史と味わいを持つ人気のアイス専門店です。
※画像はイメージです。
※価格はすべて税込み価格です。
※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※数に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的とした
ご購入は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp