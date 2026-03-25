15年ぶり復活！社長自ら「ラーメン」を調理し新入社員へ振る舞う。「九州筑豊ラーメン山小屋 創業店」で『ラーメン入社式』を開催

Trailhead Global Holdings株式会社

この度、Trailhead Global Holdings株式会社（本社：東京都渋谷区道玄坂、代表取締役社長：高田十光、証券コード：3358、以下「Trailhead」）の子会社であるワイエスフード株式会社（本社：福岡県田川郡、代表取締役社長：中村行男、以下「ワイエスフード」）は、2026年4月1日（水）、新入社員の門出を祝う取り組み『ラーメン入社式』を開催いたします。

現在、Trailheadグループは中期経営計画の達成に向け、直営店舗の拡大と人材採用を中期経営計画達成に向けた「成長のエンジン」と定義しています。多様な人材採用を加速させる中、グループの中核を担うワイエスフードでは、次世代の成長を支える新卒採用も継続的に強化しております。

その象徴的な一歩として、創業の精神と「食の未来」を切り拓くグループの志を分かち合う本イベントを実施し、一丸となって成長を加速させてまいります。

■創業店で迎える「ラーメン入社式」

「ラーメン入社式」は、1970年の創業より50余年守り抜いてきた伝統の味を共有することで、会社の原点を分かち合う場として2003年に開始されました。

グループが新たな成長フェーズへと舵を切る今、改めて「食の原点」を次世代へ継承し、共に未来を創る決意を固める場として、15年ぶりに本イベントを復活いたします。

当日は、店舗アルバイトからキャリアをスタートし、今年2月に代表取締役社長に就任した中村行男が、自らラーメンを調理し、新入社員へ振る舞います。

提供する一杯は、人気メニュー「昭和（むかし）ラーメン」をベースに、本イベント限定の特別なトッピングを施します。

また、器には、会社の節目を祝して製作を依頼した有田焼の名門「香蘭社」製の特製瑠璃色丼を使用いたします。

社長自らが心を込めて調理する一杯を、特別なトッピングと格式高い器とともに味わう。この入社式という人生の節目における一連の体験が、一生の記憶に残る特別なものとなり、食が持つ無限の可能性と感動を肌で感じてほしいという願いを込めています。

■企画の背景 ｜食の真価」を追求し、共に未来を「共創」する

昭和（むかし）ラーメン

今回の「ラーメン入社式」の復活は、2003年に新卒一期生として入社した広報担当・南の提案がきっかけとなりました。

ワイエスフードでは、配属部署を問わず、すべての社員がグループの原点である「食の真価を追求する」姿勢を、現場の熱量とともに肌で感じることを大切にしています。

今回の入社式は、伝統を礎にしながら、「食の可能性を広げ、世界へ新しい価値を届ける」というTrailheadグループ共通の未来を、ワイエスフードの次世代メンバーと共創していく決意を共有する場でもあります。

■ワイエスフード｜代表者コメント

ワイエスフード株式会社

代表取締役社長 中村行男

当社の原点は一杯のラーメンにあります。現場でこの味を守り続ける中で、一杯の食事が生む感動こそがすべての価値の源泉であると学んできました。

今回迎える仲間には、伝統あるこの一杯から『食の真価』を深く理解し、未来を共に切り拓くプロフェッショナルへと成長してほしいと願っています。

現在、私たちはグループ一丸となって大きな挑戦を続けています。皆さんの若い情熱が、グループ全体の新たな動力となることを大いに期待しています。

■開催概要

日 時：2026年4月1日（水）10:45～11:15予定

（メディアの方の受付開始10:20より）

場 所：九州筑豊ラーメン山小屋 創業店

（福岡県田川郡香春町鏡山1870-1 道の駅かわら内）

出席者：・2026年度新入社員

・ワイエスフード(株)代表取締役社長 中村行男

内 容：・社長挨拶

・社長によるラーメン調理・振る舞い

・ラーメン実食（社長も新入社員と共に実食します）

山小屋 創業店（外観イメージ）

※社長による調理風景、新入社員への提供シーン、実食中の表情など、各種スチール・ムービー撮影が

可能です。

※終了後、社長および新入社員への個別インタビューの時間を設けております。

■会社概要

ワイエスフード株式会社

社 名：ワイエスフード株式会社

所在地：〒822-1402 福岡県田川郡香春町鏡山567番

設 立：2025年10月

代表者：代表取締役社長 中村 行男

資本金：5,000万円

事業内容：筑豊ラーメン直営店等の経営、筑豊ラーメンのフランチャイズチェーン加盟店募集及び加盟

店の指導業務、食材・麺類、ソースの製造及び販売、不動産賃貸事業、店舗企画、店舗設計

施工

URL：https://ys-food.jp/

Trailhead Global Holdings株式会社

社 名：Trailhead Global Holdings株式会社（Trailhead Global Holdings, Inc.）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号

設 立：1994年5月

代表者：代表取締役社長 高田 十光

資本金：15億4,137万925円

売上高：単体 14億6,000万円（2025年3月期）

連結 12億3,800万円（2026年3月期 第3四半期実績）

事業内容：グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務、不動産賃貸事業

URL：https://thg-hd.com/