【千里阪急】世代を超えて愛される“KAWAII”アイテムが大集結！

株式会社阪急阪神百貨店

「KAWAIIときめきマルシェ」

期間：4月1日(水)～14日(火)

場所：千里阪急各階

千里阪急では4月1日(水)～14日(火)の期間中、「KAWAIIときめきマルシェ」を開催。思わず「懐かしい！」と声が出てしまうようなノスタルジックなデザインから、現代の感性がミックスされたアイテムなど“KAWAII”が全館に大集結します！

「COJI-COJI」プリントハンカチーフ 1,100円 ◎1階 服飾雑貨売場◎4月1日(水)～

さくらももこが描くメルヘンでユニークな作品「COJICOJI」の魅力が詰まった雑貨が登場。

毎日持ち歩きたくなるキュートなデザインのハンカチから、これからの季節に欠かせないハンディファンなど多数ラインアップ。

「ライクアプリンセス」ジャケット18,590円 スカート20,680円 つけ襟5,390円◎1階 イベントスペース◎4月1日(水)～4月7日(火）※最終日は午後6時終了

世界中の街角で見つけた、とっておきのお洋服を集めたセレクトショップが登場。

リボンやレース、パールなどをあしらった甘すぎない「大人エレガント」なラインアップが勢揃い。

「ナチュラルパーミー」軽量ボストンバッグ 15,180円 ◎2階 婦人靴◎4月1日(水)～4月7日(火）

手仕事ならではの温もりが感じられるアイテムが多数登場。

定番のドット柄や愛くるしいねこやうさぎのモチーフまで心躍る“レトロKAWAII”世界観が凝縮。

「富士ホーロー」モンチッチチェックコーヒーポット(限定5個) 4,400円 ◎3階キッチン＆ダイニング◎4月1日(水)～4月14日(火）

世代を超えて愛され続けるモンチッチデザインのキッチンウエアが数量限定で登場。

毎日の料理が楽しくなる片手鍋や、キッチンに置いておくだけで絵になるケトルなど、

暮らしに温もりを添えるアイテムがラインアップ。

「riru.K」マトリョーシカ 三人娘さん 4,180円 ◎3階 リラックス＆ビューティー◎4月1日(水)～4月7日(火）

ロシアから仕入れた白木のマトリョーシカにオリジナルデザイン・彩色を施した、カラフルで可愛い作品が登場。

期待に胸が膨らむ新しい季節。大切な方への心のこもったギフトや、頑張る自分への特別な贈り物にもおすすめ。

「ニューレトロ」ジッパーバッグL 各660円◎4階 紳士服イベントスペース◎4月1日(水)～4月14日(火）※最終日は午後6時終了

ノスタルジックなデザインの雑貨が揃う「ニューレトロ」が期間限定で登場。

遊び心満載の童心のときめきが蘇るようなアイテムがラインアップ。