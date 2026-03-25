安全・防災・防犯マークを楽しく学べる！『うちゅうじん みちょらの あんぜん あんしん マークずかん』3月25日発売
株式会社ポプラ社は、2026年3月に、新刊絵本『うちゅうじん みちょらの あんぜん あんしん マークずかん』（監修：児山啓一／イラスト：ヒカリビタミン）を発売いたしました。
本書は、子どもたちが日常で目にする「安全・防災・防犯マーク」を、かわいい宇宙人キャラクター“みちょら”と一緒に楽しく学べる、新しいタイプのマーク図鑑です。
身のまわりにある「安全マーク」を、遊びながら自然に理解できる一冊
本書は、宇宙に帰るための“宇宙コイン”を失ってしまった宇宙人みちょらが、コインを探す旅の中で「地球で安全・安心に過ごすためのマーク」を学んでいくストーリー仕立ての図鑑です。
子どもたちに身近な 家・まち・駅・ショッピングモール・自然など５つのシーン で使われるマークを中心に、豊富な写真とイラストでわかりやすく紹介しています。
冒頭にシーンの絵探しもあり、遊び感覚で楽しく学んでいけます。
本書の特徴
●安全・防災・防犯に関わるマークを多数掲載
子どもたちに身近な５つのシーンで、交通安全や防犯意識の向上に役立つマークを紹介します。
【目次】
１. いえに ある みを まもる マーク
２．まちで みを まもる マーク
３．ショッピングモールで みを まもる マーク
４．みんなの ばしょで みを まもる マーク
５．じぶんの みを まもる マーク
●ビジュアル豊富で、小さな子にもわかりやすい構成
写真とイラストが多く、視覚的に理解しやすいデザイン。
●新しいマークも収録し、社会の仕組みや変化を楽しく理解
各章末にはテーマ別コラムも掲載。
●マーク探しなど遊べる要素も充実
各章冒頭のマーク探しとうちゅうコイン探しを楽しみながら、自然と知識が身につく構成になっています。
●「通学路の安全チェックリスト」付きで実用性も抜群
カバーそでのミニチェックリストは切り取って使える仕様。
■ストーリーの魅力
宇宙人みちょらが地球で出会うさまざまなマークの意味を理解しながら、宇宙へ帰るために必要な“宇宙コイン”を探していく冒険物語。
子どもたちはみちょらと一緒にマークを探し、意味を知り、「なぜこのマークがあるのか？」を考える体験ができます。
知識とストーリーが融合した、エンターテインメント性と教育性を兼ね備えた新しいタイプのマーク図鑑です。
新学期の入学・入園プレゼントにぴったりです。
書誌情報
『うちゅうじん みちょらの あんぜん あんしん マークずかん』
監修：児山啓一
イラスト：ヒカリビタミン
発売年月：2026年3月
定価：1,760円（税込）
対象年齢：4～6歳
書誌ページ：https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2900607.html
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4591189112/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1(https://www.amazon.co.jp/dp/4591189112/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1)