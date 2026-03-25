安全・防災・防犯マークを楽しく学べる！『うちゅうじん みちょらの あんぜん あんしん マークずかん』3月25日発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、2026年3月に、新刊絵本『うちゅうじん みちょらの あんぜん あんしん マークずかん』（監修：児山啓一／イラスト：ヒカリビタミン）を発売いたしました。

本書は、子どもたちが日常で目にする「安全・防災・防犯マーク」を、かわいい宇宙人キャラクター“みちょら”と一緒に楽しく学べる、新しいタイプのマーク図鑑です。

身のまわりにある「安全マーク」を、遊びながら自然に理解できる一冊

本書は、宇宙に帰るための“宇宙コイン”を失ってしまった宇宙人みちょらが、コインを探す旅の中で「地球で安全・安心に過ごすためのマーク」を学んでいくストーリー仕立ての図鑑です。

子どもたちに身近な 家・まち・駅・ショッピングモール・自然など５つのシーン で使われるマークを中心に、豊富な写真とイラストでわかりやすく紹介しています。

冒頭にシーンの絵探しもあり、遊び感覚で楽しく学んでいけます。

本書の特徴

●安全・防災・防犯に関わるマークを多数掲載

子どもたちに身近な５つのシーンで、交通安全や防犯意識の向上に役立つマークを紹介します。

【目次】

１. いえに ある みを まもる マーク

２．まちで みを まもる マーク

３．ショッピングモールで みを まもる マーク

４．みんなの ばしょで みを まもる マーク

５．じぶんの みを まもる マーク

●ビジュアル豊富で、小さな子にもわかりやすい構成

写真とイラストが多く、視覚的に理解しやすいデザイン。

●新しいマークも収録し、社会の仕組みや変化を楽しく理解

各章末にはテーマ別コラムも掲載。

●マーク探しなど遊べる要素も充実

各章冒頭のマーク探しとうちゅうコイン探しを楽しみながら、自然と知識が身につく構成になっています。

●「通学路の安全チェックリスト」付きで実用性も抜群

カバーそでのミニチェックリストは切り取って使える仕様。

■ストーリーの魅力

宇宙人みちょらが地球で出会うさまざまなマークの意味を理解しながら、宇宙へ帰るために必要な“宇宙コイン”を探していく冒険物語。

子どもたちはみちょらと一緒にマークを探し、意味を知り、「なぜこのマークがあるのか？」を考える体験ができます。

知識とストーリーが融合した、エンターテインメント性と教育性を兼ね備えた新しいタイプのマーク図鑑です。

新学期の入学・入園プレゼントにぴったりです。

書誌情報

『うちゅうじん みちょらの あんぜん あんしん マークずかん』

監修：児山啓一

イラスト：ヒカリビタミン

発売年月：2026年3月

定価：1,760円（税込）

対象年齢：4～6歳

書誌ページ：https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2900607.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4591189112/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1(https://www.amazon.co.jp/dp/4591189112/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1)