写真集「Songen」一般発売日決定のお知らせ

株式会社シグマ

一般財団法人シグマ財団（所在地：神奈川県川崎市、代表理事：山木和人、以下Sigma Foundation）は、同財団による写真集『Songen』の日本国内における発売日が、2026年3月26日（木）になりましたことをお知らせいたします。

【Songenについて】

Julia Hetta（ジュリア・ヘッタ）は、静謐で絵画的な構図を特徴とするスウェーデン出身の写真家です。自然光を強調した表現によって立ち現れる作品は、沈黙の内に確かな力を宿し、国際的に高い評価を受けてきました。





最新作『Songen』は、Sigma Foundationのレジデンス・プログラムの一環として、Sigma唯一の生産拠点である会津工場を擁する福島県・会津で制作された作品集です。長年の友人であり、かつてのアシスタントでもある谷田貝慎とともに、彼女にとって初めての土地を訪れました。故郷であるスウェーデンと、初めて出会う会津。その二つの土地の間に思いがけない共通性を見出していく過程で、かつてストックホルムでは「よそ者」だった慎が、会津では迎え入れる側となり、二人の立場は静かに反転します。その新たな関係性の中で、ジュリアは慎の人間性や思考と改めて向き合い、自然、沈黙、尊厳、そして相互の敬意といった普遍的な感覚に辿り着いていきます。やがて慎の内面から自然に浮かび上がった「尊厳」という言葉と、スウェーデン語で「歌」を意味する"Sången"という偶然の一致が、この作品のタイトルであり、全体を貫くキーワードとなりました。ジュリアと慎の間にある関係性、そしてスウェーデンと日本・会津という二つの土地の関係性。それらは、彼女の原点でもある「自身とカメラだけ」という制作姿勢を通して、静かで美しい物語（サーガ）として結実しています。

【書籍情報】

出版社：Sigma Foundation

写真家：Julia Hetta

アートディレクション・デザイナー：Greger Ulf Nilson

編集：Greger Ulf Nilson, Gunlab

エグゼクティブプロデューサー：Stockholm Design Lab

頁数：96ページ

印刷：八紘美術

ISBN：978-4-911681-01-5

サイズ：31.4x21.6x1.6 cm

価格：8,580円 (税込)

https://www.sigma-global.com/jp/photo-book/julia_hetta/

【写真集取り扱い書店】

Sigmaオンラインショップ https://www.sigma-onlineshop.jp/

SALT AND PEPPER http://www.sandp.tokyo/

栞日 https://sioribi.jp/

POST http://post-books.info/

Gallery5 http://www.gallery-5.jp/

BIBLIOTHECA https://shop-jp.doverstreetmarket.com/collections/bibliotheca

新建築書店 | Post Architecture Books https://post-architecture-books.com/

title: https://www.instagram.com/title_the.me/

など

（2026年3月25日現在、順不同）

※取り扱い書店に関しては順次追加、予告なく変更する場合がございます。

＜Sigma Foundationとは＞

Sigma Foundation（一般財団法人 シグマ財団）は、Sigma代表の山木和人によって設立され、現代写真を芸術表現として支援・推進しています。財団設立初のプロジェクトとして、世界的な注目を集める写真家、ソルベ・スンズボー（Solve Sundsbo）氏、ジュリア・ヘッタ（Julia Hetta）氏の2冊の写真集を製作しました。



Sigmaは、カメラ、レンズ、アクセサリーの製造販売を行う日本の光学機器メーカーです。「The Art of engineering, Engineering for Art.（芸術の域まで技術を高め、技術を芸術に尽くす）」という哲学のもと、自らの技術を芸術の域まで高めることで、表現する人々の情熱に応え続けています。

www.sigma-global.com/jp/art-projects(https://www.sigma-global.com/jp/art-projects)