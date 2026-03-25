明治大学政治経済学部が3月28日（土）に政策学科創設シンポジウムを開催

学校法人明治大学

明治大学政治経済学部は3月28日（土）明治大学駿河台キャンパスにて、政策学科創設シンポジウム「地域行政学科から政策学科へ～地域行政学科のあゆみとこれから～」を開催します。事前申込不要・参加費無料で、どなたでも参加いただけます。

明治大学政治経済学部では、2026年4月に新学科「政策学科」が創設されます。また、「地域行政学科」は2025年度をもちまして学生募集を停止しました。これまでの地域行政学科の教育研究活動を振り返り、卒業生・在学生・教職員等のつながりを再確認する場として、本シンポジウムを開催いたします。地域行政学科がこれまで築いてきた知的資産を次代につなぐ節目として、ぜひ多くの方のご参加をお待ちしております。

地域行政学科から政策学科へ～地域行政学科のあゆみとこれから～

日 時：2026 年3月28日（土） 10:00～12：00

場 所：明治大学駿河台キャンパス リバティタワー1 階 1011 教室（東京都千代田区神田駿河台1-1）

主 催：明治大学政治経済学部

※参加費無料・事前申込不要

＜プログラム・登壇者＞

開会挨拶：小野島 真 （明治大学政治経済学部長）

総合司会：牛山 久仁彦（明治大学政治経済学部地域行政学科長、政策学科設置準備委員長）

１．基調講演

テーマ「学科創設の意義と成果」中邨 章（明治大学名誉教授、元・政治経済学部教授）

２．地域行政学科 卒業生による討論会

テーマ「地域行政学科での学びと今」

討論会登壇者（地域行政学科 卒業生）：

小川 良典 （木津川市政策監・総務省より出向/2006年卒業）

迫下 祐一郎 （株式会社オカムラ物流システム事業本部/2015年卒業）

鴫 麻衣子（一橋大学公共政策大学院生/2024年卒業）

広田 渚（DBJデジタルソリューションズ株式会社/2021年卒業）

北郷 ありあ （相模原市役所市民局/2025年卒業）

三浦 正士 （長野県立大学専任講師/2008年卒業）

【この記事に関連するページ】

・政治経済学部ホームページ https://www.meiji.ac.jp/seikei/index.html

・明治大学政治経済学部が２０２６年４月に「政策学科（仮称）」を新設 ～民間企業や公的機関で活躍する 課題解決のプロフェッショナルの養成を目指して～（2024年11月5日 プレスリリース）

https://www.meiji.ac.jp/koho/press/2024/mkmht000001vlvm7.html