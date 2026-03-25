パナソニック コネクト、第7回 関西物流展に初出展 ～素材・ハイテク、モビリティ、消費財など業種別の課題に合わせたユースケース展示でサプライチェーン全体のオペレーションを最適化するアプローチをご提案～

パナソニックグループ

パナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口 泰行、以下、パナソニック コネクト）は、2026年4月8日（水）から10日（金）にインテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に初出展します。（5号館 ブース番号：D4-42）

本展示会では、「現場から始める全体最適化」をコンセプトに、素材・ハイテク、モビリティ、消費財といった業種別のSCM課題に合わせたユースケース展示で、サプライチェーン全体のオペレーションを可視化・効率化するアプローチをご提案します。倉庫内業務や配送業務の実行領域から、需給予測などの計画領域までを幅広く網羅するパナソニック コネクトのソリューション群の、各業種における連携・活用事例をご紹介します。

■出展の背景・見どころ

私たちの生活と経済を支える重要な社会インフラであるサプライチェーンは、現在、トラックドライバーの高齢化や人手不足、需給変動などの共通課題に加え、業種特性に応じた固有の課題に直面しています。例えば、化学分野におけるグローバル在庫の最適配置、モビリティ分野におけるJIT（Just-In-Time）／JIS（Just-In-Sequence）などの在庫削減と供給安定性の両立、食品分野における納品順守と現場負荷の両立など、画一的なアプローチでは解決できない課題への対応を迫られています。

本展示会では、このような業種固有の課題に対し、実行から計画までサプライチェーン全体を最適化する具体的な解決策をご提案します。加えて、パナソニックグループ内で実践してきたSCM改革の事例もご紹介します。

あわせて、本展示会のオープンセミナー（事前登録不要・参加費無料）にも登壇します。

「パナソニック コネクトが考える 倉庫作業の見える化×現場改善」「パナソニック事例で紐解くSCM改革成功のポイント」「配送の“見えない”をなくす～配送状況を組織全体で把握する」の3つのテーマで、パナソニック コネクトのプロダクトマネージャーによる、倉庫作業や配送状況の見える化、SCM改革のポイント、物流効率化法の施行に伴う具体改善方法などを、事例を交えながらご紹介します。

■展示内容

＜主な出展ユースケース＞

1. 素材・ハイテク

・生産リードタイムの短縮（供給不足時の顧客優先順位決定）

・中間品物流の出荷品質強化（危険物物流の品質担保）

・ストックポイントの最適化（安定供給とサービスレベルの維持）

2. モビリティ

・生産詳細スケジューリング（需要変動と柔軟な生産切り替え）

・調達物流のミルクラン化（在庫削減と供給安定性の両立（JIT／JIS））

・アフターパーツ物流の効率化（アフターサービスの強化）

3. 消費財

・指示型WMSによる倉庫作業標準化（廃棄ロス最小化と欠品回避の両立）

・食品倉庫の現場運用高度化（納品順守と現場負荷（検品／誤出荷0）の両立）

・店舗配送ルート最適化（出店・撤退に伴う定期的なルートの見直し）

＜主な出展ソリューション＞

1. 輸配送ソリューション

・配送計画システムWeb2.0

・e配車エキスパート

・配送進捗管理システム「ZetesChronos(TM)」

・データコラボレーションプラットフォーム「ZetesZeus(TM)」

・頑丈ハンドヘルド

2. 倉庫ソリューション

・Blue Yonder Warehouse Management（倉庫管理）

・課題発見型カイゼン支援ソリューション「CYTIS Insight for Cargo」

・倉庫実行管理システム「ZetesMedea(TM)」

3. 計画系ソリューション

・Demand and Supply Planning（需給計画）

・Advanced Planning and Scheduling

※出展内容は変更となる場合があります。

■オープンセミナー

会期中、展示会場内でオープンセミナーを実施します。お気軽にお立ち寄りください。

（事前登録不要・参加費無料）

1.「パナソニック コネクトが考える 倉庫作業の見える化×現場改善」

2026年4月9日（木）15:10～15:40（5号館 オープンセミナー［5］会場）

複数のフォークリフトが縦横に走行する現場作業を自動的に可視化し、定量化されたデータを元に、真因分析～倉庫内オペレーションの改善へとつなげるプロセスをご紹介します。

【登壇者】

・大塚 太郎（現場ソリューションカンパニー 現場サプライチェーン本部）

2.「パナソニック事例で紐解くSCM改革成功のポイント」

2026年4月10日（金）11:50～12:20（5号館 オープンセミナー［5］会場）

40年以上の現場知見とBlue Yonder事業の経験から、SCM改革を成功させる「共通の鍵」が見えてきました。本セミナーでは、パナソニックグループの導入事例と共に、改革推進者が陥りがちな落とし穴とその対策を解説します。

【登壇者】

・勝川 宏明（サプライチェーン事業総括部 エグゼクティブコンサルタント）

・神野 幸弘（サプライチェーン事業総括部 GTM推進部 シニアエキスパート）

3.「配送の“見えない”をなくす～配送状況を組織全体で把握する～」

2026年4月10日（金）14:20～14:50（5号館 オープンセミナー［5］会場）

物流効率化法が施行され、荷待ち時間の削減や荷役時間の短縮に関する計画の策定が求められています。本セミナーでは配送の見える化による現場改善と、サプライチェーンの全体最適化をご紹介します。

【登壇者】

・大瀧 啓輔（現場ソリューションカンパニー 現場サプライチェーン本部）

※内容や登壇者が変更となる場合があります。

▼「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」出展のお知らせ

https://connect.panasonic.com/jp-ja/events/kansai-logix

▼パナソニック コネクト 物流ソリューション 紹介ページ

https://connect.panasonic.com/jp-ja/solutions/logistics/lp

パナソニック コネクトは、「現場から 社会を動かし 未来へつなぐ」をパーパスにかかげ、現場にイノベーションをもたらすことで多様な人々が幸せに暮らせる、持続可能な社会の実現を目指していきます。

■開催概要

名称：第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00［最終日10日のみ16:00まで］

会場：インテックス大阪 4号館、5号館、6号館A・B

（大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102）

パナソニック コネクト株式会社 5号館 ブース番号：D4-42

主催：関西物流展 実行委員会

後援：経済産業省 近畿経済産業局、国土交通省 近畿運輸局、大阪府、大阪市、堺市、

公益社団法人関西経済連合会、大阪商工会議所

▼第7回 関西物流展 公式サイト

https://www.kansai-logix.com/

【パナソニック コネクト株式会社について】

パナソニック コネクト株式会社は2022年4月1日、パナソニックグループの事業会社制への移行に伴い発足した、B2Bソリューションの中核を担う事業会社です。グローバルで約29,700名の従業員を擁し、売上高は1兆3,332億円（2024年度）を計上しています。「現場から 社会を動かし 未来へつなぐ」をパーパス（企業としての存在意義）として掲げ、製造業100年の知見とソフトウェアを組み合わせたソリューションや高度に差別化されたハードウェアの提供を通じて、サプライチェーン、公共サービス、生活インフラ、エンターテインメントのお客様をつなぎ、「現場」をイノベートすることに取り組んでいます。また、人と自然が共存できる豊かな社会・地球の「サステナビリティ」と、一人ひとりが生きがいを感じ、安心安全で幸せに暮らすことができる「ウェルビーイング」の実現を目指しています。

また、「人権の尊重」と「企業競争力の向上」を目的に、DEI（Diversity, Equity & Inclusion）推進を経営戦略の柱のひとつに位置づけ、多様な価値観を持つ一人ひとりがイキイキと力を発揮できる柔軟性の高い企業文化の改革に取り組んでいます。

▼パナソニック コネクト株式会社 ウェブサイト

https://connect.panasonic.com/jp-ja/

▼パナソニック コネクト Newsroom

https://connect.panasonic.com/jp-ja/newsroom

▼パナソニック コネクト DEI（Diversity, Equity & Inclusion）

https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/dei

【お問い合わせ先】

パナソニック システムお客様ご相談センター

フリーダイヤル：0120-878-410

受付：9時～17時30分（土・日・祝日は受付のみ）