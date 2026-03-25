大阪・関西万博開幕1周年イベント『ATC PAVILION -SPRING FES-』4月10日～12日開催

アジア太平洋トレードセンター株式会社

2026年4月10日（金）～１2日（日）、ATC（大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビル）にて、大阪・関西万博開幕1周年イベント『ATC PAVILION -SPRING FES-』（主催：ATC、共催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会）を開催いたします。万博のレガシーとして、共創の取り組みが未来に受け継がれていく場をつくります。「TEAM EXPO 2025」プログラム参加者のほか、共創の取り組みを行う方々が参加するイベントです。1日目はビジネス向け共創イベントで、新たな共創のきっかけを作ります。2日目は一般向けイベント、3日目はファミリー向けイベントとして構成し、実際に共創し未来のために取り組む方々とのコミュニケーションの機会を幅広い来場者に提供します。

ATCでは2023年から約3か月に1回、13回にわたり「TEAM EXPO 2025」プログラムの共創イベントを実施しました。『ATC PAVILION -SPRING FES-』は、万博開幕1年後に行うアフター万博イベントです。万博後もATCでは共創イベントをレガシーとして継続し、未来につながる共創の輪を広げてまいります。

ピッチの様子展示の様子ファミリー向けイベントの様子

■ポイント

1. 大阪・関西万博の“共創”が再び集結

「TEAM EXPO 2025」プログラムに参加した企業・団体が一堂に会し、環境・地域活性化など多様なテーマの取り組みを展示。万博期間中に見逃した方も、改めてその成果を体感できます。

2. セミナー

4月10日に共創パートナー・チャレンジチームによるピッチを行い、次の共創へつなげます。

3. エキスポットやエコプラザの見学ツアーを実施

万博会場展望スペース「エキスポット」や環境・SDGｓに取り組む企業をご案内します。

4. 大阪・関西万博公式スタンプの設置

4月11日（土）12日（日）には、大阪・関西万博公式スタンプを特別に設置します。

５．ミャクミャクとのフォトスポットの設置

4月1０日（金）～12日（日）には、万博会場内に設置されていたミャクミャクのFRP像が写真撮影スポットとして、登場します。

■大阪・関西万博開幕1周年イベント ATC PAVILION -SPRING FES- 開催概要

内容：大阪・関西万博開幕1周年に合わせ開催する共創をテーマとしたセミナー・展示等のイベント

会場：おおさかATCグリーンエコプラザ（大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟１１階）

日程：2026年4月10日（金）から1２日（日）まで 入場：無料

主催：ATC 共催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会

ATC PAVILION -SPRING FES-

■プログラム詳細

４月１０日（金）｜TEAM EXPO MEETING in 2026 OSAKA、TEAM EXPO 自然・環境セッション

自然・環境セッション（11:40～12:50）

共創パートナー・チャレンジチームによるピッチセミナー

TEAM EXPO MEETING in 2026 OSAKA （14:30～17:00）

展示・ピッチを行い、出展者・来場者の新たな共創のきっかけとします。

4月１１日（土）｜ATC TEAM EXPO PAVILION （10:00～16:00）

万博会場の「TEAM EXPOパビリオン」の雰囲気を体験できる展示イベント。

エコプラザツアー、エキスポット開放 等も行います。

4月１２日（日）｜ATC ECO EXPO （10:00～16:00）

環境・SDGｓをテーマとした小学生向けワークショップイベント

■大阪・関西万博公式スタンプ・FRP像について

１．4月11日（土）12日（日）10時～16時のイベント内に、大阪・関西万博公式スタンプを設置

提供：公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

【設置スタンプ】

大阪・関西万博公式スタンプ「４月・５月限定 来場記念スタンプ（４月限定・桜）」

大阪・関西万博公式スタンプ「４月・５月限定 来場記念スタンプ（４月限定・たこ焼き）」

大阪・関西万博公式スタンプ「４月・５月限定 来場記念スタンプ（５月前半限定・鯉のぼり）」

大阪・関西万博公式スタンプ「４月・５月限定 来場記念スタンプ（５月前半限定・かぶと）」

大阪・関西万博公式スタンプ「４月・５月限定 来場記念スタンプ（５月後半限定・紫陽花）」

大阪・関西万博公式スタンプ「４月・５月限定 来場記念スタンプ（５月後半限定・ツバメ）」

大阪・関西万博公式スタンプ「来場者数1,000万人達成記念スタンプ」

大阪・関西万博公式スタンプ「バーチャル万博期間限定スタンプ」

２．ミャクミャクのFRP像を設置

提供：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会

4月10日（金）～12日（日）に設置し、フォトスポットとします。