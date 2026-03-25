【東京薬科大学】本学研究成果を基盤とする創薬ベンチャーEpiFrontier TherapeuticsがAMED「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」に採択― βグロビン異常症治療薬候補RK-701 (EPF-001)の臨床開発を推進 ―

【東京薬科大学】本学研究成果を基盤とする創薬ベンチャーEpiFrontier TherapeuticsがAMED「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」に採択― βグロビン異常症治療薬候補RK-701 (EPF-001)の臨床開発を推進 ―