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Media OutReach Newswire、シンガポールのデジタルメディアプラットフォームAsiaOneとの戦略パートナーシップにより、シンガポールおよびアジア太平洋地域でのリーチを強化
本提携により、アジア太平洋地域における主力グローバルニュースワイヤーとしてのMedia OutReach Newswireの役割をさらに堅固なものに
香港特別行政区 -Media OutReach Newswire- 2026年3月25日 - アジア太平洋地域初にして唯一の国際的なプレスリリース配信サービスであるMedia OutReach Newswireは、シンガポール屈指のデジタルメディアプラットフォームであるAsiaOne( https://www.asiaone.com/corporate-news-media-outreach )と戦略的なコンテンツパートナーシップ契約を締結しました。
このパートナーシップにより、Media OutReach NewswireはAsiaOneのウェブサイトへのオンラインニュース掲載を保証する初のニュースワイヤーとなります。また、この連携により、Media OutReach Newswireは、シンガポール向けのすべてのプレスリリース配信において、AsiaOneとCNAの2つの主要デジタルメディアプラットフォームへのオンラインニュース掲載を保証する唯一のグローバルニュースワイヤーとして地位を強化します。
このパートナーシップに先立ち発表された、アジア太平洋地域の主要ニュースメディアのコンソーシアムであるAsia News Network（ANN）、そしてCNAとの連携も高い注目を集めており、当社は急速な戦略的拡大を進めています。今回新たに、有力メディアから提携先として他のニュースワイヤーに先んじてMedia OutReach Newswireが選ばれたことは、グローバルメディア業界において当社が厚い信頼を得ていることを示すものです。
このたびの新たな連携により、Media OutReach Newswireはシンガポールにおいて、AsiaOne、CNA、MoneyFM89.3、Vulcan Postといった信頼性の高いニュースプラットフォームに加え、Alvinology、Asia Journeys、SuperAdrianMeなどの影響力のあるライフスタイルメディアへのオンラインニュース掲載を保証します。さらに、アジア太平洋地域に広がるAsia News Network（ANN）に加盟する20の主要ニュースサイトにも掲載されます。
Media OutReach Newswireの創業者兼最高経営責任者のJennifer Kokは次のように述べています。「シンガポールで30年にわたり信頼される情報を発信してきたデジタルニュースの草分けであるAsiaOneとのパートナーシップを発表できることを嬉しく思います。当社がグローバルワイヤーとしてAsiaOneの初の提携先に選ばれたことは、当社が積み重ねてきた信頼の高さの証です。CNAおよびANNとの既存のパートナーシップと合わせ、シンガポール、東南アジア、そして広くアジア太平洋地域における揺るぎないグローバルニュースワイヤーとしてのMedia OutReach Newswireの役割を改めて確かなものとします。」
Media OutReach Newswireは、信頼できる正規のニュースメディアのみに確実なオンラインニュース掲載を保証する唯一のグローバルニュースワイヤーとして活動を続けています。ドメインの信頼性が高く、550万超の月間訪問数※を誇るAsiaOneのような権威あるニュースサイトへの掲載を保証することで、ブランドはSEOやGEO（生成エンジン最適化）により、AIに発見される確率を大幅に向上させることができます。これにより、お客様のニュースが人間の読者に届けられるとともに、主要な大規模言語モデル（LLM）によるAI生成回答の中で正確に取り上げられ引用されるようになります。
アジア太平洋地域の主要なグローバルニュースワイヤーであるMedia OutReach Newswireは、アジアの大企業や中小企業、行政機関がニュースを世界に発信するためのパートナーとして信頼を得ています。最も広範な配信ネットワークとニュースの確実な露出に加え、当社は独自の国際的なジャーナリストのデータベースを有しています。これにより、アジア太平洋、米国、カナダ、英国、欧州、そして中南米、中東、アフリカに広くニュースを届ける高い発信力を確保しています。
総合広報ソリューションにより、戦略広報やPRの担当者は、ニュースのターゲット配信、ジャーナリストとの直接的な接点、実在するニュースメディアでの確実な露出、そして経営層にROIを提示できるレポーティング機能や施策分析インテリジェンスを活用して、具体的な成果を示すことが可能です。
※出典：Similarweb
Media OutReach Newswireについて
Media OutReach Newswireは、アジア太平洋地域初の国際的なプレスリリース配信サービスであり、地域や世界のメディア、企業、代理店、行政機関に信頼されるパートナーとして活動しています。
PR業界の先駆者として2009年に設立されたMedia OutReach Newswireは、AIやSaaSテクノロジーを活用してプレスリリース配信の新たな形を提示し、戦略広報やPRの担当者に、データインサイトやPRキャンペーンインテリジェンスによる総合広報ソリューションを提供しています。
20万人を超えるジャーナリストや編集者、7万以上のメディア媒体、1,500社のメディアパートナー、40以上の言語をカバーするグローバルネットワークを持つMedia OutReach Newswireは、本物のニュースサイトへの原文転載を保証する唯一のグローバルニュースワイヤーです。高いドメインオーソリティを誇る本物のメディアに掲載されるプレスリリースは、検索エンジンやAIモデルに信頼され、SEOやAI検索のGEOが強化され、ブランドがLLMに引用されやすくなっています。
当社は香港特別行政区を本拠地として、中国本土、シンガポール、日本、マレーシア、タイ、ベトナム、台湾に事務所を展開しており、プレスリリース配信の国際ネットワークはアジア太平洋、ASEAN、東南アジア、米国、カナダ、中南米、欧州、中東、アフリカに広がっています。
当社のサービス、ソリューション、ネットワークについて詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。https://www.media-outreach.com/
香港特別行政区 -Media OutReach Newswire- 2026年3月25日 - アジア太平洋地域初にして唯一の国際的なプレスリリース配信サービスであるMedia OutReach Newswireは、シンガポール屈指のデジタルメディアプラットフォームであるAsiaOne( https://www.asiaone.com/corporate-news-media-outreach )と戦略的なコンテンツパートナーシップ契約を締結しました。
このパートナーシップにより、Media OutReach NewswireはAsiaOneのウェブサイトへのオンラインニュース掲載を保証する初のニュースワイヤーとなります。また、この連携により、Media OutReach Newswireは、シンガポール向けのすべてのプレスリリース配信において、AsiaOneとCNAの2つの主要デジタルメディアプラットフォームへのオンラインニュース掲載を保証する唯一のグローバルニュースワイヤーとして地位を強化します。
このパートナーシップに先立ち発表された、アジア太平洋地域の主要ニュースメディアのコンソーシアムであるAsia News Network（ANN）、そしてCNAとの連携も高い注目を集めており、当社は急速な戦略的拡大を進めています。今回新たに、有力メディアから提携先として他のニュースワイヤーに先んじてMedia OutReach Newswireが選ばれたことは、グローバルメディア業界において当社が厚い信頼を得ていることを示すものです。
このたびの新たな連携により、Media OutReach Newswireはシンガポールにおいて、AsiaOne、CNA、MoneyFM89.3、Vulcan Postといった信頼性の高いニュースプラットフォームに加え、Alvinology、Asia Journeys、SuperAdrianMeなどの影響力のあるライフスタイルメディアへのオンラインニュース掲載を保証します。さらに、アジア太平洋地域に広がるAsia News Network（ANN）に加盟する20の主要ニュースサイトにも掲載されます。
Media OutReach Newswireの創業者兼最高経営責任者のJennifer Kokは次のように述べています。「シンガポールで30年にわたり信頼される情報を発信してきたデジタルニュースの草分けであるAsiaOneとのパートナーシップを発表できることを嬉しく思います。当社がグローバルワイヤーとしてAsiaOneの初の提携先に選ばれたことは、当社が積み重ねてきた信頼の高さの証です。CNAおよびANNとの既存のパートナーシップと合わせ、シンガポール、東南アジア、そして広くアジア太平洋地域における揺るぎないグローバルニュースワイヤーとしてのMedia OutReach Newswireの役割を改めて確かなものとします。」
Media OutReach Newswireは、信頼できる正規のニュースメディアのみに確実なオンラインニュース掲載を保証する唯一のグローバルニュースワイヤーとして活動を続けています。ドメインの信頼性が高く、550万超の月間訪問数※を誇るAsiaOneのような権威あるニュースサイトへの掲載を保証することで、ブランドはSEOやGEO（生成エンジン最適化）により、AIに発見される確率を大幅に向上させることができます。これにより、お客様のニュースが人間の読者に届けられるとともに、主要な大規模言語モデル（LLM）によるAI生成回答の中で正確に取り上げられ引用されるようになります。
アジア太平洋地域の主要なグローバルニュースワイヤーであるMedia OutReach Newswireは、アジアの大企業や中小企業、行政機関がニュースを世界に発信するためのパートナーとして信頼を得ています。最も広範な配信ネットワークとニュースの確実な露出に加え、当社は独自の国際的なジャーナリストのデータベースを有しています。これにより、アジア太平洋、米国、カナダ、英国、欧州、そして中南米、中東、アフリカに広くニュースを届ける高い発信力を確保しています。
総合広報ソリューションにより、戦略広報やPRの担当者は、ニュースのターゲット配信、ジャーナリストとの直接的な接点、実在するニュースメディアでの確実な露出、そして経営層にROIを提示できるレポーティング機能や施策分析インテリジェンスを活用して、具体的な成果を示すことが可能です。
※出典：Similarweb
Media OutReach Newswireについて
Media OutReach Newswireは、アジア太平洋地域初の国際的なプレスリリース配信サービスであり、地域や世界のメディア、企業、代理店、行政機関に信頼されるパートナーとして活動しています。
PR業界の先駆者として2009年に設立されたMedia OutReach Newswireは、AIやSaaSテクノロジーを活用してプレスリリース配信の新たな形を提示し、戦略広報やPRの担当者に、データインサイトやPRキャンペーンインテリジェンスによる総合広報ソリューションを提供しています。
20万人を超えるジャーナリストや編集者、7万以上のメディア媒体、1,500社のメディアパートナー、40以上の言語をカバーするグローバルネットワークを持つMedia OutReach Newswireは、本物のニュースサイトへの原文転載を保証する唯一のグローバルニュースワイヤーです。高いドメインオーソリティを誇る本物のメディアに掲載されるプレスリリースは、検索エンジンやAIモデルに信頼され、SEOやAI検索のGEOが強化され、ブランドがLLMに引用されやすくなっています。
当社は香港特別行政区を本拠地として、中国本土、シンガポール、日本、マレーシア、タイ、ベトナム、台湾に事務所を展開しており、プレスリリース配信の国際ネットワークはアジア太平洋、ASEAN、東南アジア、米国、カナダ、中南米、欧州、中東、アフリカに広がっています。
当社のサービス、ソリューション、ネットワークについて詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。https://www.media-outreach.com/