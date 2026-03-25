高齢化が止まらない限り拡大する：車椅子市場は101億ドルへ、医療・在宅ケアが需要基盤
車椅子は車輪の付いた椅子だ。手動式は着座者が後輪を手で回して進み、電動式はモーターで駆動するなど、複数の種類が存在する。座席の後ろには他人が押せるよう取っ手が付いていることが多い。車椅子は病気、怪我、障害などで歩行が困難または不可能な人が使用する。
トレンド：世界的車椅子市場の高成長が続く
LP Information の最新レポート「世界車椅子市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/693104/wheelchairs）に基づき、世界の車椅子市場は高い成長勢いを維持している。2025 年の世界市場規模は 65 億 1 万米ドルで、2026～2032 年の年平均成長率は 6.6％と予測され、2032 年には 101 億 13 万米ドルに達する見込みだ。市場の成長は、人口高齢化や慢性疾患を抱えた人々の生存期間の延長による移動障害者の増加、病院、リハビリセンター、介護施設、在宅介護サービスの普及による需要拡大が主な牽引要因となっている。また、消費者の期待は「基本的な移動」から「目的に合った移動」へと変化し、軽量フレーム、優れた人間工学、圧力管理、専門化された座席・体位調整機能を備えた製品への需要が高まっている。電動車椅子は、バッテリー、駆動システム、操作インターフェースの進化により普及が加速している。
インパクト評価
長期的な市場見通しは良好だが、いくつかの課題が存在する。価格面では、高機能車椅子のコストが高く、補償制度の制約や使用者の自費負担の増加が普及の障壁となっている。供給面では、原材料価格の変動、部品供給の不安定、物流コストの上昇などが製造企業の収益性に影響を与える可能性がある。品質面では、手動車椅子市場の競争激化によるコモディティ化や価格下落が、品質のばらつきや耐久性の問題を引き起こすリスクがある。また、各国の安全基準や品質基準の強化により、企業の合?性確保にかかる負担が増加している。
図. 車椅子世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345090/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345090/images/bodyimage2】
図. 世界の車椅子市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度は中程度で、トップ 5 企業のシェア約 29.89％
LP Information のトップ企業研究センターによると、車椅子の世界的主要製造業者には、Permobil Corp、Sunrise Medical、Pride Mobility、Invacare、Ottobock、Drive Medical などが含まれる。市場集中度を見ると、2025 年時点で世界トップ 5 企業の合計市場シェアは約 29.89％で、市場は中程度の集中度を示している。大きな国際ブランドは、技術開発力、ブランド力、グローバルな販売網とサービス体制を武器に競争している。一方、地域の製造業者は、価格優位性、地域ニーズに合わせたカスタマイズ能力、迅速な対応などで市場シェアを獲得している。
コア機会と代表的なアプリケーションシナリオ
2026～2032 年は、車椅子市場が大幅な成長を遂げるコアウィンドウ期である。主な成長機会は、高齢化社会の進行による移動障害者の増加、リハビリ医療の普及による病院やリハビリセンターでの需要拡大、在宅介護サービスの発展による家庭用車椅子の需要増加などに集中している。特に、高機能電動車椅子、軽量手動車椅子、スマート機能を備えた車椅子などの高付加価値製品の供給強化は、市場成長の主要な牽引役となる。代表的な応用シナリオとしては、病院やリハビリセンターでの患者の移動支援、介護施設での入所者の日常生活支援、在宅介護環境での高齢者や障害者の独立性向上のための使用などが挙げられ、これらの分野での需要は中長期的に安定成長が見込まれる。
トレンド：世界的車椅子市場の高成長が続く
LP Information の最新レポート「世界車椅子市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/693104/wheelchairs）に基づき、世界の車椅子市場は高い成長勢いを維持している。2025 年の世界市場規模は 65 億 1 万米ドルで、2026～2032 年の年平均成長率は 6.6％と予測され、2032 年には 101 億 13 万米ドルに達する見込みだ。市場の成長は、人口高齢化や慢性疾患を抱えた人々の生存期間の延長による移動障害者の増加、病院、リハビリセンター、介護施設、在宅介護サービスの普及による需要拡大が主な牽引要因となっている。また、消費者の期待は「基本的な移動」から「目的に合った移動」へと変化し、軽量フレーム、優れた人間工学、圧力管理、専門化された座席・体位調整機能を備えた製品への需要が高まっている。電動車椅子は、バッテリー、駆動システム、操作インターフェースの進化により普及が加速している。
インパクト評価
長期的な市場見通しは良好だが、いくつかの課題が存在する。価格面では、高機能車椅子のコストが高く、補償制度の制約や使用者の自費負担の増加が普及の障壁となっている。供給面では、原材料価格の変動、部品供給の不安定、物流コストの上昇などが製造企業の収益性に影響を与える可能性がある。品質面では、手動車椅子市場の競争激化によるコモディティ化や価格下落が、品質のばらつきや耐久性の問題を引き起こすリスクがある。また、各国の安全基準や品質基準の強化により、企業の合?性確保にかかる負担が増加している。
図. 車椅子世界総市場規模
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図. 世界の車椅子市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度は中程度で、トップ 5 企業のシェア約 29.89％
LP Information のトップ企業研究センターによると、車椅子の世界的主要製造業者には、Permobil Corp、Sunrise Medical、Pride Mobility、Invacare、Ottobock、Drive Medical などが含まれる。市場集中度を見ると、2025 年時点で世界トップ 5 企業の合計市場シェアは約 29.89％で、市場は中程度の集中度を示している。大きな国際ブランドは、技術開発力、ブランド力、グローバルな販売網とサービス体制を武器に競争している。一方、地域の製造業者は、価格優位性、地域ニーズに合わせたカスタマイズ能力、迅速な対応などで市場シェアを獲得している。
コア機会と代表的なアプリケーションシナリオ
2026～2032 年は、車椅子市場が大幅な成長を遂げるコアウィンドウ期である。主な成長機会は、高齢化社会の進行による移動障害者の増加、リハビリ医療の普及による病院やリハビリセンターでの需要拡大、在宅介護サービスの発展による家庭用車椅子の需要増加などに集中している。特に、高機能電動車椅子、軽量手動車椅子、スマート機能を備えた車椅子などの高付加価値製品の供給強化は、市場成長の主要な牽引役となる。代表的な応用シナリオとしては、病院やリハビリセンターでの患者の移動支援、介護施設での入所者の日常生活支援、在宅介護環境での高齢者や障害者の独立性向上のための使用などが挙げられ、これらの分野での需要は中長期的に安定成長が見込まれる。