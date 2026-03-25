Steam用ゲーム『Queen′s Blade Re：Build』ライバル美闘士の追加とキャストを新発表【2026年夏配信予定】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、Steam用ゲーム『Queen's Blade Re：Build』を2026年夏より配信いたします。
ライバル美闘士を倒してクイーンズブレイド制覇を目指せ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345035/images/bodyimage1】
Steam用ゲーム『Queen's Blade Re：Build』はsteam販売ページでウィッシュリスト登録受付中のローグライト・アーマーブレイク型カードゲーム。
3人の個性的なプレイヤーキャラクター（レイナ、トモエ、アイリ）を使いこなし、全キャラクターで勝利を目指そう！
美闘士ごとに戦い方や出現カード内容が異なるので、まったく違うバトル展開が楽しめる。
美闘士は最強の女王に挑む戦いへと旅立つ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345035/images/bodyimage2】
ランダム生成される女王への道
ゲームを始めるたびに行く手はランダム生成される。三択を選びながら先へ進もう。
どの道を選ぶかで、出会えるカードやイベントは変化するので臨機応変にデッキを組んでいこう
アーマーブレイクで勝利せよ！
強烈コンボで、ライバルのアーマーを破壊しよう！ そのあとは直接HPに大ダメージを叩きこめば勝利だ！さらにすべてのアーマーを破壊できれば（されても）専用ボイスと特殊演出も！！
進行はリアルタイムもターン制も
カードバトルは刺激的なリアルタイム進行も、じっくり考えるターン制進行も選択可能。自分のプレイスタイルに合ったシステムでストーリーを攻略しよう！
上級者向けのエンドレスモード～最強への道
上級者向けのエンドレスモードではどんどん難易度が上がっていく。
最強への道を目指して、自分の腕前を証明しよう。ライバル美闘士たちはストーリーモードとは違い、ランダムで登場するぞ！
20周年の歴史的イラストをアンロックしよう
ゲーム内の実績に応じて、過去の名作イラストや思い出深いビジュアルをアンロックできる。
９０点以上収録されたギャラリーをコンプリートしよう！
登場カードは100種類以上！
さらにカードはランクアップをさせて強化することが可能！
カード以外にもキャラクターに装備をさせるだけで効果を発揮する「秘宝」や、消耗することで一時的な効果を得られる「魔道具」も存在する。
新キャラクターとキャストが公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345035/images/bodyimage3】
ライバルとして8人の美闘士たちが登場し、プレイアブル3名を加えた計11名の美闘士達のボイスも収録！
その中から今回は8キャラクターのキャストを発表します。
今回未発表のキャストも近日中に公開となりますので、お楽しみに。
（上段左から）
流浪の戦士 レイナ
CV:川澄綾子 イラスト：ヨシフユ（artumph）
正義感が強く、まっすぐな性格だが世間知らずの美闘士。自分の力を試すため、何不自由ない令嬢の立場を捨てて冒険者への道を選んだ。
武者巫女 トモエ
CV:能登麻美子 イラスト：えぃわ
東の果ての島国ヒノモトより、護国の使命を受けて異国の闘技会クイーンズブレイドに挑む。素直で奥ゆかしい性格だが、ひとたび戦いとなると恐るべき闘士となる。
冥土へ誘うもの アイリ
ライバル美闘士を倒してクイーンズブレイド制覇を目指せ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345035/images/bodyimage1】
Steam用ゲーム『Queen's Blade Re：Build』はsteam販売ページでウィッシュリスト登録受付中のローグライト・アーマーブレイク型カードゲーム。
3人の個性的なプレイヤーキャラクター（レイナ、トモエ、アイリ）を使いこなし、全キャラクターで勝利を目指そう！
美闘士ごとに戦い方や出現カード内容が異なるので、まったく違うバトル展開が楽しめる。
美闘士は最強の女王に挑む戦いへと旅立つ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345035/images/bodyimage2】
ランダム生成される女王への道
ゲームを始めるたびに行く手はランダム生成される。三択を選びながら先へ進もう。
どの道を選ぶかで、出会えるカードやイベントは変化するので臨機応変にデッキを組んでいこう
アーマーブレイクで勝利せよ！
強烈コンボで、ライバルのアーマーを破壊しよう！ そのあとは直接HPに大ダメージを叩きこめば勝利だ！さらにすべてのアーマーを破壊できれば（されても）専用ボイスと特殊演出も！！
進行はリアルタイムもターン制も
カードバトルは刺激的なリアルタイム進行も、じっくり考えるターン制進行も選択可能。自分のプレイスタイルに合ったシステムでストーリーを攻略しよう！
上級者向けのエンドレスモード～最強への道
上級者向けのエンドレスモードではどんどん難易度が上がっていく。
最強への道を目指して、自分の腕前を証明しよう。ライバル美闘士たちはストーリーモードとは違い、ランダムで登場するぞ！
20周年の歴史的イラストをアンロックしよう
ゲーム内の実績に応じて、過去の名作イラストや思い出深いビジュアルをアンロックできる。
９０点以上収録されたギャラリーをコンプリートしよう！
登場カードは100種類以上！
さらにカードはランクアップをさせて強化することが可能！
カード以外にもキャラクターに装備をさせるだけで効果を発揮する「秘宝」や、消耗することで一時的な効果を得られる「魔道具」も存在する。
新キャラクターとキャストが公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345035/images/bodyimage3】
ライバルとして8人の美闘士たちが登場し、プレイアブル3名を加えた計11名の美闘士達のボイスも収録！
その中から今回は8キャラクターのキャストを発表します。
今回未発表のキャストも近日中に公開となりますので、お楽しみに。
（上段左から）
流浪の戦士 レイナ
CV:川澄綾子 イラスト：ヨシフユ（artumph）
正義感が強く、まっすぐな性格だが世間知らずの美闘士。自分の力を試すため、何不自由ない令嬢の立場を捨てて冒険者への道を選んだ。
武者巫女 トモエ
CV:能登麻美子 イラスト：えぃわ
東の果ての島国ヒノモトより、護国の使命を受けて異国の闘技会クイーンズブレイドに挑む。素直で奥ゆかしい性格だが、ひとたび戦いとなると恐るべき闘士となる。
冥土へ誘うもの アイリ