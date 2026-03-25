株式会社PLANT(本社：福井県坂井市、代表取締役社長：三ッ田 泰二)は、坂井市が推進する循環型社会の実現に向けた取り組みに協力し、2026年4月1日(水)より、PLANT-2坂井店において、「びん類」の店頭回収事業に参画いたします。





本取り組みは、坂井市が策定する「第二次一般廃棄物処理基本計画」に基づき、家庭から出る「びん類」を、市内の小売店舗で買い物ついでに出せるようにすることで、市民の皆さまが無理なく参加でき、地域全体でリサイクルを進めていく環境づくりを目指すものとなります。

当社は、地域の暮らしを支える店舗としてその趣旨に賛同し、PLANT-2坂井店の敷地の一部を資源物「びん類」の回収場所として提供する形で協力いたします。





回収ステーション





※画像はイメージとなります









【『資源物店頭回収(びん類)』の開始について】

開始日 ：2026年4月1日(水)午前9時30分より

回収場所：福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1

(PLANT-2坂井店 敷地内「お客様専用資源回収所」)

回収品目：従来の資源回収品目(新聞紙・雑誌、ダンボール、食品トレー、

アルミ缶、ペットボトル等)に加えて、今回より家庭で使い終わった

飲料・酒類・食料品・調味料などのびん類を対象とする

回収方法：地区の資源物回収と同様に、びん類を「透明」、「茶色」、

「青・緑色」、「黒色」の4種類に分別し、店舗に設置した

回収ステーションへ投入する





店頭回収の運営・管理、回収容器の設置、資源物の回収および処理については、すべて坂井市および市が委託する回収業者が行い、当社は回収場所の提供を通じて本事業を支援いたします。

当社は今後も、地域社会の一員として、行政や地域の皆さまと連携しながら、環境負荷の低減と資源循環の促進に寄与する取り組みに協力してまいります。









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/