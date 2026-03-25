近鉄は、２０２６年４月１８日（土）に、三重県が誕生から１５０年を迎えることを記念し、「記念入場券」の発売と「デジタルスタンプラリー」を実施します。

「記念入場券」は、三重県内の近鉄沿線の各市・町の主要駅１４駅の硬券入場券と専用の記念台紙をセットして三重県内の主要駅で発売します。

「デジタルスタンプラリー」は、駅スタンプアプリ「エキタグ」（※）を利用して実施します。実施方法は、イベント期間を前半と後半２期に分けて、各7駅を対象として実施します。それぞれの期間ですべてのデジタルスタンプを集めていただくと特別なエキタグスタンプが特典として獲得できます。

ぜひ、この機会に、三重県内の各地へお出かけいただければと考えています。

詳細は別紙のとおりです。





【別 紙】

１．三重県誕生１５０周年記念入場券

・名 称 三重県誕生１５０周年

記念入場券

・概 要 三重県誕生１５０周年を

記念し、桑名駅・伊勢朝日駅・川越富洲原駅・近鉄四日市駅・

白子駅・津駅・松阪駅・斎宮駅・宇治山田駅・鳥羽駅・賢島駅・

菰野駅・伊賀神戸駅・名張駅のおとな用入場券をセットして

発売します。

・発売期間 ２０２６年４月４日（土）から４月１８日（土）まで

・利用期間 ２０２６年４月１８日（土）

・有効期間 券面記載駅の利用期間に限り入場時から２時間有効

・発 売 額 ２，４６０円

桑名駅・伊勢朝日駅・川越富洲原駅・近鉄四日市駅・白子駅・

斎宮駅・宇治山田駅・鳥羽駅・賢島駅・菰野駅・伊賀神戸駅・

名張駅各駅のおとな用入場券１８０円と津駅・松阪駅それぞれの

おとな用入場券１５０円をセットした合計額

・発売枚数 １，０００セット

※１会計につきお一人さま５セットまでの発売。

※売切れ次第発売を終了します。

・発売箇所 近鉄四日市駅、白子駅、津駅、松阪駅、

宇治山田駅、鳥羽駅、賢島駅および

名張駅の 特急券発売窓口で発売します。

・様 式 硬券入場券に「三重県誕生１５０周年

記念」を表示

・問い合わせ 近鉄電車テレフォンセンター ０５０-３５３６-３９５７

（８：００～２１：００／年中無休）





２．三重県誕生１５０周年記念エキタグデジタルスタンプラリー

・名 称 三重県誕生1５０周年記念エキタグデジタルスタンプラリー

・概 要 三重県誕生１５０周年を記念し、三重県内の近鉄沿線の市町を

代表する駅を対象にエキタグを設置し、街のP Rと観光促進を

図ります。

・期 間 【前半】２０２６年４月４日（土）から７月２０日（月・祝）まで

【後半】２０２６年１０月１日（木）から１２月３１日（木）まで

・対 象 駅 【前半】計７駅 すべて集めると特典デジタルスタンプを１つプレゼント

桑名駅（桑名市）・伊勢朝日駅（三重郡朝日町）・川越富洲原駅

（三重郡川越町）・近鉄四日市駅（四日市市）・菰野駅（三重郡

菰野町）・白子駅（鈴鹿市）・津駅（津市）

【後半】計７駅 すべて集めると特典デジタルスタンプを１つプレゼント

松阪駅（松阪市）・斎宮駅（多気郡明和町）・宇治山田駅

（伊勢市）・鳥羽駅（鳥羽市）・賢島駅（志摩市）・伊賀神戸駅

（伊賀市）・名張駅（名張市）

・様 式 各市町のゆるキャラ等をデザインして

います。

・問い合わせ 近鉄電車テレフォンセンター

０５０-３５３６-３９５７

（８：００～２１：００／年中無休）









（以 上）