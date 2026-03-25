今年7月に開業2周年目を迎えるアクティビティリゾート施設「志摩グリーンアドベンチャー」（三重県志摩市）では、新しい魅力を発信し続けるべく、引き続き様々な取り組みを実施します。この度、新たなイベントとして2026年4月24日（金）から6月28日（日）まで、アトラクションフィールド内を周遊するリアル謎解きゲーム「光の勇者とシマディアの剣」を開催します。





本イベントは、お客様が主人公「光の勇者」の目線で「志摩グリーンアドベンチャー」園内を周遊しながら謎を解き、物語を進めるリアル謎解きゲームです。





暖かくなり過ごしやすい春の行楽シーズンには、「志摩グリーンアドベンチャー」にご来園いただき、志摩の大自然や謎解きイベントを思い切りお楽しみください。今後も、引き続きワクワクするイベント等を開催してまいります。





■リアル謎解きゲーム「光の勇者とシマディアの剣」企画制作：クロネコキューブ（運営元：株式会社IKUSA）

１．ストーリー

広大な自然に包まれた世界――シマディア。かつてこの地は、闇の存在「シャドウ」によって滅びかけた。光の勇者は、太陽・星・緑・大地・風――五つのオーブの力で、シャドウを封印したという。しかし今、その封印が弱まり、シャドウは再び復活の時を迎えようとしていた。呼応するように、世界を支える五つの自然の力もまた、各地で眠りについてしまう。このままでは、シマディアは再び闇に覆われてしまう―。

あなたは光の勇者として、五つのオーブを探す旅に出る。すべてのオーブが揃う時、封印の鍵「光の剣」が目覚める。シャドウの復活を阻止し、世界の自然を守るために。今、光の勇者の物語が始まる。





２．参加方法

ウェルカムハウスにて、謎解きキットをご購入ください。なお、ご参加にはLINEアプリの登録が必要です。

料 金 ：1,000円（税込）※入園には、別途フィールドパス料金が必要です。

販売時間 ： 9時30分～閉園30分前まで

【メインビジュアル】





参考：https://www.atpress.ne.jp/releases/583532/att_583532_1.pdf