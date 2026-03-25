近畿日本鉄道株式会社とオリックス自動車株式会社は、２０２６年３月２０日（金・祝）から下市口駅（奈良県吉野郡大淀町）において、大阪阿部野橋駅と吉野駅を結ぶ観光特急『青の交響曲（シンフォニー）』をイメージしたラッピングカーの貸し出しを開始しました。

両社は、豊かな観光資源を有しながらも駅から観光地までの交通手段が限られる下市口駅、榊原温泉口駅（三重県津市）、賢島駅（三重県志摩市）の３駅において、２０２５年１０月３１日（金）以降、順次オリックスカーシェアを開始し、観光地における周遊性を高める実証実験を行っています。

観光特急『青の交響曲（シンフォニー）』をイメージしたラッピングカーの貸し出しは、この実証実験の利用促進として行うもので、近鉄特急、特に『青の交響曲（シンフォニー）』からカーシェアに乗り継ぐ「鉄道×カーシェア」の観光スタイルをお楽しみいただければと考えています。

詳細は別紙のとおりです。













別紙

1．『青の交響曲（シンフォニー）』ラッピングカーの概要





（１）貸出期間

２０２６年３月２０日（金・祝）から２０２７年３月末まで

※実験終了後の展開については、実験期間中の状況を踏まえて決定





（２）カーシェアブランド

オリックスカーシェア





（３）貸出駅

近鉄吉野線 下市口駅（奈良県吉野郡大淀町）





（４）設置台数

１台（ホンダ フィット4 HV）

※下市口駅には、別途ラッピングなしのカーシェア車両が１台ございます





（５）ご利用方法

※詳しいご利用料金やご利用方法はオリックスカーシェアの以下ページよりご確認ください。

ご利用料金：https://www.orix-carshare.com/plan/

ご利用方法：https://www.orix-carshare.com/howto/

２．ご利用シーンの一例

観光地の最寄り駅までは渋滞なしの鉄道で、観光地へは自由度が高いカーシェアで









（以 上）



