インバウンドのお客様に人気の若草山山頂への直行バスWakakusa Hilltop Bus ４月１日より毎日運行開始
奈良交通は、２０２６年４月１日より、若草山山頂への直行バス「Wakakusa Hilltop Bus」の毎日運行を開始いたします。
人気の観光地である若草山山頂へ、JR・近鉄奈良駅から手軽にアクセスいただける「Wakakusa Hilltop Bus」は、若草山の風景をデザインしたラッピングバスで運行し、多言語対応の自動音声案内、若草山散策マップ付きで、インバウンドのお客様にもご利用いただきやすくなっています。２０２６年１１月１日から土日祝日に運行してまいりましたが、このたび毎日運行に変更することで、よりご利用いただきやすくなります。
詳細は下記の通りです。
記
１．運行計画
（１）運行系統
ＪＲ奈良駅（東口）４番のりば→近鉄奈良駅定期観光バスのりば→若草山山頂（４５分滞在）→県庁前（興福寺）→近鉄奈良駅おりば→ＪＲ奈良駅おりば
（２）運行期間
２０２６年４月１日（水）～２０２６年１２月１２日（土）
（３）運行時間
１日４便運行（時刻は以下の通り）
※道路状況により遅延する場合があります
２．運 賃
大人２,０００円、小児１,０００円（往復運賃）
（１）若草山山頂で現地解散してハイキングで下山することもできます。※片道（現地解散）の場合は、乗車時に指定区間路線バス利用券（東大寺大仏殿・国立博物館→近鉄・ＪＲ奈良駅）を配付
（２）乗車時に奈良交通特製若草山散策マップを配付
（３）バス車内で多言語音声案内あり（日本語・英語・中国語）※奈良バスコンシェルジュが吹き込み
３．運行車両
「Wakakusa Hilltop Bus」専用のラッピングバスで運行
このたび、車内につきましても、カーテンを鹿の子模様に、座席のシートカバーを奈良らしいデザインに一新しました。
※車両運用の都合上、ラッピングやシートカバーのない車両で運行する場合があります。
４．予約・決済
（１）奈良交通公式ホームページから予約・決済（リンクティビティのウェブサイト：https://ars-narakotsu.triplabo.jp/home?lang=ja）
（２）インバウンド向けOnline Travel Agentのウェブサイトから予約・決済
（３）当日空席があれば、予約なしでも交通系ICカード、クレジットカード、現金で乗車可能
５．お問い合わせ
奈良交通 お客様サービスセンター
ＴＥＬ：０７４２（２０）３１００（８：３０～１９：００/年中無休）
以 上