奈良交通は、２０２６年４月１日より、若草山山頂への直行バス「Wakakusa Hilltop Bus」の毎日運行を開始いたします。

人気の観光地である若草山山頂へ、JR・近鉄奈良駅から手軽にアクセスいただける「Wakakusa Hilltop Bus」は、若草山の風景をデザインしたラッピングバスで運行し、多言語対応の自動音声案内、若草山散策マップ付きで、インバウンドのお客様にもご利用いただきやすくなっています。２０２６年１１月１日から土日祝日に運行してまいりましたが、このたび毎日運行に変更することで、よりご利用いただきやすくなります。

詳細は下記の通りです。





記

１．運行計画

（１）運行系統

ＪＲ奈良駅（東口）４番のりば→近鉄奈良駅定期観光バスのりば→若草山山頂（４５分滞在）→県庁前（興福寺）→近鉄奈良駅おりば→ＪＲ奈良駅おりば









（２）運行期間

２０２６年４月１日（水）～２０２６年１２月１２日（土）









（３）運行時間

１日４便運行（時刻は以下の通り）

※道路状況により遅延する場合があります





２．運 賃

大人２,０００円、小児１,０００円（往復運賃）





（１）若草山山頂で現地解散してハイキングで下山することもできます。※片道（現地解散）の場合は、乗車時に指定区間路線バス利用券（東大寺大仏殿・国立博物館→近鉄・ＪＲ奈良駅）を配付

（２）乗車時に奈良交通特製若草山散策マップを配付

（３）バス車内で多言語音声案内あり（日本語・英語・中国語）※奈良バスコンシェルジュが吹き込み





３．運行車両

「Wakakusa Hilltop Bus」専用のラッピングバスで運行

このたび、車内につきましても、カーテンを鹿の子模様に、座席のシートカバーを奈良らしいデザインに一新しました。





※車両運用の都合上、ラッピングやシートカバーのない車両で運行する場合があります。

４．予約・決済

（１）奈良交通公式ホームページから予約・決済（リンクティビティのウェブサイト：https://ars-narakotsu.triplabo.jp/home?lang=ja）

（２）インバウンド向けOnline Travel Agentのウェブサイトから予約・決済

（３）当日空席があれば、予約なしでも交通系ICカード、クレジットカード、現金で乗車可能





５．お問い合わせ

奈良交通 お客様サービスセンター

ＴＥＬ：０７４２（２０）３１００（８：３０～１９：００/年中無休）





以 上