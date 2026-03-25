ニュージーランド生まれの人気アクティビティ「EzyRoller（イージーローラー）」の公式イベントが関西初上陸！足を前後に動かすだけでグングン進む新感覚カートで、世界累計販売数は100万台を突破。アメリカをはじめ世界中で人気を集めています。遊びながら自然と育まれる「運動能力」と「思考力」EzyRoller（イージーローラー）は、ペダルやチェーンがなく、足を左右に動かすだけでグングン進む不思議なカートです。「どう動かせば思い通りに進むかな？」と、お子様が自ら試行錯誤することで思考力を刺激。また、全身を使ってリズムよく操作するため、遊びの中で自然とバランス感覚や体幹が養われます。低重心設計で、小さなお子様も「安心」してチャレンジ地面に近いローポジション設計のため、転倒のリスクが少なく、ケガの心配を最小限に抑えています。自転車やキックボードに慣れていないお子様でも、座ったまま安全に楽しむことができるのが大きな特徴です。「自分の力で運転できた！」という成功体験は、お子様の自信と自己肯定感を育む大切なきっかけになります。

お子様の成長に合わせた2つのモデルをご用意カートはお子さまの年齢や身長に合わせて、小さなお子様でも楽しめる「ミニ」と、スピンターンが簡単に楽しめる「スピナー」の2タイプをご用意。安心して楽しめるよう、スタッフがお子さまの身長に合わせて最適なカートをご案内します。ミニ小さなお子様でも楽しめるコンパクトモデル。倒れる心配が少ない構造で、安全に楽しむことが出来ます。スピナースピンターンも簡単に楽しめるアクティブモデル。 より変幻自在な動きが可能とります※対象年齢4歳以上【開催期間】3/27（金）、3/28（土）【営業時間】9:30～12:30 / 13:30～16:30受付終了【料金】10分間 500円（税込み）対象年齢：3歳～※0歳~2歳のお子さまはご利用いただけません※対象年齢のお子様でも、体格や成長度合いによっては、自力で進むのが難しい場合がございます。あらかじめご了承ください。※フリーパス・乗物券利用不可※お客様の身長に合わせて乗車するEzyRollerをこちらで指定させていただきます※雨天時は中止となる場合がございます。

施設概要

https://www.omochaoukoku.com/tojoko/event/ezy_roller/

施設名称：東条湖おもちゃ王国所 在 地 ：兵庫県加東市黒谷1216 TEL：0795-47-0268営業時間：平日 10:00～17:00／土日祝 繫忙期 9:30～17:00／冬季は16:30まで ※営業時間は変更となる場合がございます。休 園 日 ：GW・夏休み期間等を除き概ね毎週木曜日休園 ※天候等の事由により変更となる可能性もございます。入園料金：入園券 大人1,200円(税込)～/小人800円(税込)～ ※小人：2歳～小学生まで(0歳・1歳は入園無料)アクセス：お車 大阪・神戸・京都から高速道路ご利用で約60分。 中国自動車道ひょうご東条インターより約10分 電車 JR宝塚線（福知山線）新三田駅より送迎バスご利用で約30分施設URL： https://www.omochaoukoku.com/tojoko/公式Instagram：https://www.instagram.com/tojoko_omochaoukoku_official/

会社概要

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名称 ：株式会社日本商事代表者 ：代表取締役 安達 暁子設立日 ：2018年3月30日事業内容：ホテル、遊園地及びゴルフ場の経営並びに管理の請負