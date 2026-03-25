京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也)は、2026年4月1日(水)より、デジタル乗車券「大阪方面往復きっぷ（枚方市駅・守口市駅お買い物きっぷ）」を発売します。本商品は、現在発売中の「京阪電車 交野線大阪方面往復きっぷ（枚方市駅お立寄りきっぷ）」をリニューアルした新商品です。2026年度に予定されている「京阪百貨店 守口店」の一部リニューアルを見据え、有効区間を拡大するとともに、新たに「守口市駅」での途中下車を可能としました。さらに、京阪百貨店 守口店・ひらかた店および枚方モールで利用できるお買い物クーポンをセットすることで、移動とショッピングをシームレスにつなぐお買い物体験を提案します。2025年に開業40周年を迎えた「京阪百貨店 守口店」は、新たなショップのオープンやリニューアルにより、地域の皆さまにより愛される施設へと進化を続けています。また、枚方市駅直結の「枚方モール」や「京阪百貨店 ひらかた店」など、枚方エリアにおいても魅力的な商業施設が充実しています。大阪市内へのお出かけの際、ぜひ「枚方市駅」や「守口市駅」で途中下車していただき、いつもと違うお買い物をおトクにお楽しみください。 本乗車券は、環境負荷の高い磁気乗車券をチケットレスにする事により、京阪グループのSDGs達成に向けた取り組みである「BIOSTYLE PROJECT」を推進しています。

1.「大阪方面往復きっぷ（枚方市駅・守口市駅お買い物きっぷ）」概要【発売期間】2026年4月1日(水)～2027年3月31日(水)【通用期間】2026年4月1日(水)～2027年3月31日(水)のお好きな1日(但し、上記期間内で購入日から3カ月以内)【有効区間】・樟葉駅～御殿山駅の各駅および交野線各駅から、京橋駅～淀屋橋駅間の往復・枚方市駅と守口市駅のみ途中下車可能

【発売金額】大人：900円 小児：450円【発売場所】スルッとQRtto WEBサイト https://app.surutto-qrtto.com/tabs/home/merchandises/select-ticket?agency-id=KH&item=SA_KH_029065 ※ご購入には、スルッとQRttoへの登録が必要です（登録料無料） ※クレジットカード決済のみ【優待特典】・京阪百貨店：300円お買い物クーポン／守口店 1枚・ひらかた店 1枚 計2枚※税込3,000円以上のお買い物で1枚利用可能（全売場対象）・枚方モール：お買い物クーポン（5枚） ※お買い物クーポンは対象店舗のみでご利用いただけます

〈お買い物クーポン引き換え場所〉 ・京阪百貨店 守口店 1階総合サービスカウンター ・京阪百貨店 ひらかた店 1階東館進物サロンレジ ・枚方モール 枚方モール2F インフォメーション〈引き換え方法〉・各施設のカウンターに設置されたQRコードを読み取ります。・スタッフに画面をご提示いただくと、お買い物クーポン(乗車当日のみご利用可能)をお渡しします。※「スルッとQRtto」は株式会社スルッとKANSAIの登録商標です※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です2．優待特典対象商業施設(1)京阪百貨店 守口店／最寄り駅：京阪電車 守口市駅 東改札口直ぐ 食品、ファッション、生活雑貨、ギフトなど幅広い商品を取り揃え、日常のお買い物から特別な日の贈り物まで幅広くご利用いただけます。地下食品売場では人気のデパ地下グルメをお楽しみいただけるほか、物産展などの催事も定期的に開催しています。 【営業時間】地階～2階 10:00～19:303階～6階 10:00～19:007階 レストラン街 11:00～21:00（L.O.20:00）7階 書籍 10:00～20:008階 大催事場、7階京阪ギャラリー 10:00～19:00（催事内容に異なる）※一部営業時間が異なる売場がございます。 【定休日】不定休 【ＷＥＢサイト】https://www.keihan-dept.co.jp/moriguchi/(2)京阪百貨店 ひらかた店／最寄り駅：京阪電車 枚方市駅下車 中央改札口直ぐ 百貨店ならではの生鮮品をはじめ、惣菜やパン、人気のスイーツ、全国の銘品・銘菓など幅広く取り揃えています。無印良品や成城石井、メイクアップソリューションなどの専門店も揃い、日常のお買い物から手土産選びまで幅広くご利用いただけます。【営業時間】1階 成城石井 10:00～22:00 1階 食品売場・コスメゾーン 10:00～20:00(日曜・祝日10:00～19:00)2階 無印良品 同上【定休日】不定休 【ＷＥＢサイト】https://www.keihan-dept.co.jp/hirakata/(3)枚方モール／最寄り駅：京阪電車 枚方市駅下車 東改札口直結京阪電車枚方市駅 東改札口直結の「枚方モール」は、ファッション、グルメ、雑貨、エンターテインメントまで、約90店舗が多彩に揃う商業施設。お買い物やお食事はもちろん、イベントやサービスも展開し、便利さと楽しさを兼ね備えた場所として、毎日の暮らしを鮮やかに彩ります。【営業時間】1F 10:00～21:00、2F～4F 10:00～20:00、飲食店 11:00～22:00(23:00）【休館日】不定休 【ＷＥＢサイト】https://www.hirakata-mall.jp/※営業時間は店舗により異なります※営業時間が変更となる場合がございます※営業状況につきましては、各施設のWEBサイトをご確認ください以 上

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