ANAクラウンプラザホテル広島（広島市中区 総支配人 柴田公房）は、2026年4月24日（金）より、ホテル屋上にて期間限定「ROOF TOP Beer Garden ～宙・海・山を味わうパノラマガーデンバーベキュー～」を開催いたします。地上85メートルから広島の街並みと瀬戸内の島々を一望できる開放的なロケーションで楽しむルーフトップビアガーデンです。2026年のテーマは「大人のための本格バーベキュー」とし、料理内容やスタイルを一新しました。

今年最大の特徴は、「海」と「山」2つのテーマから選べるコーススタイルです。シーフード中心の「海コース」では、スズキと海老のアクアパッツァなど魚介の旨味を活かしたメニューを、肉料理を楽しめる「山コース」では、牛肩ロースや鴨胸肉、スパイシーチキンなどボリューム感のあるバーベキューをご用意します。さらに、和牛ステーキやオマール海老を追加できるグレードアッププランもお選びいただけます。また、プレミアムコース・デラックスコースでは、ソファ席を備えたウッドデッキエリアへのアップグレードも可能です。プライベート感のある空間で、女子会やデート、記念日などにもおすすめです。

ドリンクは、生ビール4種をはじめ、スパークリングワイン、ワイン、ハイボール、カクテルなどをフリーフローでご用意します。ノンアルコールやソフトドリンクも充実し、幅広い世代でお楽しみいただけます。星空の下で味わう本格バーベキューと、ホテルならではの上質な空間で、進化したビアガーデンをご体験ください。

さらに今年は、シーズンに合わせてお得に楽しめる料金プランも新登場します。オンラインからのご予約で、5月・6月・9月は通常料金より1,000円OFFとなるほか、6月末までのご予約で全期間1,000円OFFとなる早期予約特典もご用意します。ハイシーズンの7月・8月も対象となり、早めのご予約がおすすめです。

https://www.anacrowneplaza-hiroshima.jp/offers/restaurants/beergarden2026/

「ルーフトップ・ビアガーデン」 概要

■期間：2026年4月24日（金）～2026年9月30日（水）■時間：5:30p.m.～9:30p.m.（ラストオーダー9:00p.m.）◎土・日・祝日（4・7・8月を除く）はランチタイムも営業 11:30a.m.～2:30p.m.（ラストオーダー2:00p.m.）

■宙・海・山を味わうパノラマガーデンバーベキュースタンダードコース （120分制） お一人様\7,000 （小学生／\4,000 ・ 幼児／\1,000）

『海コース』

前菜盛り（アンティーバスト2種）／イタリアンサラダ／スズキと海老のアクアパッツア／焼き野菜／バーベキュー（豚肉・本日の魚）／イタリアンパスタ／デザートブッフェ ＋ フリードリンク90分

『山コース』

トルティーヤチップ／彩りサラダ／スパイシーチキンのチーズ焼き／ソーセージと野菜のブロシェット／バーベキュー（牛肉・豚肉・鴨胸肉）／穴子めしのおにぎり／デザートブッフェ ＋ フリードリンク90分

グレードアップコース

スタンダードコース（\7,000）をベースに、シーンやご予算に合わせて選べる充実のグレードアッププランです。

◆プレミアムコース \9,000スタンダードコース＋和牛ステーキ

◆デラックスコース \11,000・海コース：スタンダードコース＋和牛ステーキ＋オマール海老・山コース：スタンダードコース＋和牛ステーキ＋特撰黒毛和牛ステーキ

◆ウッドデッキエリアソファ席＋専用グリルの特別エリア ［4 席 × 2 テーブル 最大 8 名様］プレミアムコース、デラックスコースご注文に限り、お1人様＋\1,000でご用意可能です。

フリードリンク（90分）

生ビール4種／スパークリングワイン／ワイン／ハイボール／焼酎／梅酒／サワー／ジン／カクテル／ノンアルコールビール／ノンアルコールサワー／ソフトドリンク各種

その他、アラカルトメニューも多数取り揃えております。また、ランチご利用に限り、フリーソフトドリンク付のスタンダードコース（\5,000）もご用意しております。

■ご予約・お問い合わせ：TEL 0570-07-1640 （ナビダイヤル④→⑥） ルーフトップ・ビアガーデン

クラウンプラザ®ホテルズ&リゾーツについて：世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。詳細はブランド公式サイトwww.crowneplaza.com、その他FacebookやInstagramなどのSNSをご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

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