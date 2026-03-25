俳優でアーティストの坂東 工さんのナビゲートで、過酷な立ち仕事をこなす客室乗務員の“疲れない足”の秘密を解き明かす特別対談が実現。1921年創業の高級シューズメーカーのマドラス株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩田達七、以下 マドラス）のYouTubeチャンネルからご覧いただけます。





また、マドラスのECサイト内で閲覧できるオンラインマガジン「マドラス ジャーナル」でも、指圧効果で血行を促進するmadrasのリカバリーファッションシューズを履いてCAとして勤務してみた感想や履き心地を語っています。さらにお気に入りのシューズでスタイリングした渡航先での装いも披露しています。坂東 工さんが魅せるレザースニーカーを取り入れたカジュアルスタイルにも注目です。





YouTube動画

「俳優 坂東 工さんが解き明かす、客室乗務員３名の「疲れない足」の秘密。

マドラスが挑む「履くリカバリー」とは？」

https://www.youtube.com/watch?v=wX8NroDDimk





マドラス ジャーナル

「俳優 坂東工さんが迫る、客室乗務員の「立ち仕事」の本音。

３名のプロが選ぶ「機能と美しさ」を両立する一足とは」

https://www.madras.co.jp/contents/journal/story/detail/40





動画で坂東 工さんが着用したリカバリーファッションシューズ





madras M642MT BLACK

34,100円（税込）









madras M8851MT NAVY

27,500円（税込）





リカバリーファッションシューズ

歩く度に血行を促進する特許取得済のリカバリーmetaインソール（R）を搭載したシューズです。

インソールの硬めに設計された土踏まず部分が、歩行中の足裏を指圧のように刺激し、血行を促進します。その血行促進率は一般的なインソールに比べて120%（*靴インソール研究所調べ）にも及びます。





【企業情報】

マドラス株式会社

https://www.madras.co.jp/

イタリアの靴づくりの伝統を踏襲しながらも、日本人の求める快適な履き心地と機能性、そして美しいデザインを追求し続けてきました。100年以上続く靴づくりのノウハウは、今もなお受け継がれ、進化し続けています。

さらに、本物の履き心地にこだわり誕生した唯一無二の「リカバリーインソール」は、ファッションと健康を足元から支える存在です。madrasはリカバリーファッションシューズのパイオニアとして、新しい価値を創造し発信していきます。



