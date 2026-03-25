近畿大学附属農場（和歌山県有田郡湯浅町）は、令和8年（2026年）4月1日（水）から「近畿大学地域創生農業研究所」に名称を変更します。新たな研究所では、これまで附属農場で培ってきた教育・研究を基盤に、農業生産者の高齢化や気候変動など、農林業を取り巻く諸課題の解決に向けた研究、実証実験、人材育成、地域連携の機能を強化します。また生石農場跡地を同研究所内に位置づけ、「実証実験フィールド」として利活用します。【本件のポイント】●近畿大学附属農場を「近畿大学地域創生農業研究所」に改称し、研究と地域貢献の機能を強化●AIやドローンなどの技術を活用し、農林業を取り巻く諸課題の解決に取り組む●学生の研究・実習に加え、子どもたちの農業体験や食育も充実させ、次世代の人材育成につなげる【本件の内容】近畿大学附属農場は、これまで果樹の栽培研究や品種改良を進めるとともに、学生が農業を学ぶ場としての役割を担ってきました。「近畿大学地域創生農業研究所」への改称は、こうした取り組みを土台に、研究と地域貢献をさらに強化するために行うものです。日本の農林業では、山間地や傾斜地での生産性向上、担い手の高齢化対策、作業負担の軽減、気候変動への対応が課題となっています。そこで地域創生農業研究所では、AIを活用した選果機やスマート農業技術を取り入れ、データ活用による栽培支援、かんきつ類の品種改良、高付加価値の果樹栽培技術の開発などを進めます。また、令和8年（2026年）4月1日（水）から生石農場跡地に設ける「実証実験フィールド」では、野生動物の検知の自動化、環境データの見える化、ドローンを活用した作業の効率化など、山間地域ならではの課題に対応する実証実験を行います。あわせて、花粉の少ないスギの品種比較や、新たな作物の栽培実験にも取り組みます。教育面では、学生の研究活動や農業実習の充実を図るほか、幼稚園児から高校生までを対象とした農業体験や食育学習の機会も広げます。研究と教育の両面から、地域とともに持続可能な農業の実現をめざします。【近畿大学地域創生農業研究所】所在地 ：和歌山県有田郡湯浅町湯浅2355-2所長 ：近畿大学特任教授・農学博士 重岡成設置目的：農林業を取り巻く諸課題の解決に向けた研究、実証実験、人材育成、地域連携の機能強化研究内容：農林業におけるAI・センサー・ドローン活用／かんきつ類の品種改良／ 高付加価値果樹栽培技術の開発／環境データ活用／野生動物感知センシング／ 花粉の少ないスギの品種比較／気候変動を見据えた新作物の栽培実験英語表記：Regional Revitalization and Agricultural Research Institute【実証実験フィールド】所在地 ：和歌山県有田郡有田川町楠本1643-21実証内容：標高約800メートルの山間部という環境を生かし、山間地域で必要となる技術の実証を行う英語表記：Demonstration and Experimental Field【近畿大学地域創生農業研究所 沿革】昭和27年（1952年）湯浅農場開設昭和32年（1957年）生石農場開設令和4年（2022年）湯浅農場設立70周年を記念して、新本館竣工令和7年（2025年）大学創立100周年を記念して、農業教育実習棟竣工令和8年（2026年）組織改編により「近畿大学地域創生農業研究所」に改称【関連リンク】附属農場 特任教授 重岡成（シゲオカシゲル）https://www.kindai.ac.jp/meikan/325-shigeoka-shigeru.html附属農場https://www.kindai.ac.jp/farm/