株式会社XEXYMIX JAPAN(本社：東京新宿区)は、韓国発のアスレジャーブランド「XEXYMIX(ゼクシィミックス)」の新店舗となる『XEXYMIX クオーツ心斎橋店』を、2026年4月25日(土)よりオープンいたします。





XEXYMIX





本店舗は直営店として、ピラティスやヨガで大人気のレギンスやゴルフウェアをはじめメンズアイテム等、多彩なラインナップを展開いたします。





■新たなランドマークとなる複合施設に出店

XEXYMIXは「今日も、いい感じ。」をコンセプトに、自分らしい心地よさに寄り添う韓国発のアスレジャーブランドです。

洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備え、ピラティスやフィットネスはもちろん、デイリーシーンまで幅広く活躍するスタイルを展開しており、アジアを中心に高い支持を獲得しています。

心斎橋は関西屈指のにぎわいエリアで、国内外のお客様に向けてアクティブとファッションを融合したアスレジャースタイルを提案してまいります。









■オープン記念

1. SPRING EDITION 9分丈レギンス 数量限定発売





SPRING EDITION 9分丈レギンス





2. 20,000円(税込)以上ご購入の方にポーチ付きバッグをプレゼント





ポーチ付きバッグ





■店舗概要

店舗名 ： XEXYMIX クオーツ心斎橋店(ゼクシィミックス クオーツ心斎橋店)

オープン日： 2026年4月25日(土)

所在地 ： 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-12-14 クオーツ心斎橋 B1F

アクセス ： Osaka Metro御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅直結

営業時間 ： クオーツ心斎橋の営業時間に準ずる