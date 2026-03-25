FLATTEパーソナルピラティス、中央線エリア初出店

合同会社エムエムアセット

合同会社エムエムアセット（本社：東京都）は、パーソナルマシンピラティススタジオ「FLATTEピラティス吉祥寺店」を2026年4月1日（水）にグランドオープンいたします。

本出店は、FLATTEパーソナルピラティスとして中央線エリア初の拠点となります。今後も全国での展開を進めていきます。

続けられない人が、続けられる世界へ

FLATTEは、「フラッとはじめて、しっかりつづく」を掲げるフィットネスブランドです。運動を始めたいと思いながらも、価格や空間のハードル、指導品質のばらつきによって継続できない人は少なくありません。

FLATTEでは、独自のトレーナー育成を組み合わせることで、誰が担当しても一定水準の体験を提供できる体制を整えています。努力に依存するのではなく、仕組みによって「続けられる」状態を設計することを重視しています。また、高い継続率を推移しており、単発利用にとどまらない習慣化モデルを構築しています。

全国での継続的な展開可能なパーソナルモデル

FLATTEは、セミパーソナルジム、パーソナルピラティス、女性専用24時間ジムの3業態を展開しています。ピラティス業態では、1対1のマシン指導を小規模区画で提供。予約・決済・顧客管理を一体化したOMO型オペレーションと、独自のトレーナー育成により、安定した品質と運営を実現しています。本モデルは、全国での継続的な展開を前提とした設計です。

中央線エリアでの展開

吉祥寺店は、住環境と商業が共存する人気エリア・吉祥寺に出店します。

JR中央線・京王井の頭線が利用できる吉祥寺駅は、中央線沿線でも高い人気を誇るエリアであり、都心からのアクセスと生活利便性を兼ね備えた街です。

FLATTEでは、中央線エリアにおける拠点として吉祥寺店を開設し、仕事帰りや買い物の動線の中で無理なく通えるピラティススタジオを目指します。

今後は中央線沿線でも複数拠点の展開を進め、エリア単位での出店を強化していきます。

吉祥寺店概要

店舗名：FLATTEピラティス吉祥寺店

公式HP：https://flatte.jp/pilates/location/kichijoji/

グランドオープン日：2026年4月1日

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目20-1 吉祥寺永谷シティプラザ701

提供サービス：パーソナルマシンピラティス

FLATTEは、再現性を重視した運営モデルを軸に、直営・フランチャイズ双方で出店を進め、2026年は複数エリアでの継続出店を予定しております。エリア単位で拠点を展開し、運動の習慣化を支えるフィットネスインフラの構築を進めていきます。

【報道関係者お問い合わせ先】

合同会社エムエムアセット ：contact@mmasset.biz