作曲家M.M.キーラヴァーニのサインプリント入りスコアが当たる！来場者限定のSNSキャンペーンを開催！ RRR（アールアールアール） inコンサート 今週末３月２８日(土) いよいよ日本初上陸！

株式会社キョードーメディアス

『バーフバリ』シリーズ S.S.ラージャマウリ監督による大ヒットインド映画『RRR』。映画全編を舞台上の大スクリーンで上映し、フルオーケストラが音楽部分を映画に完全にシンクロさせて演奏する『RRRアールアールアール』in コンサートが、いよいよ3月28日（土）東京国際フォーラムホールAにて開催します。

この度、日本で初の公演開催を記念して、『RRR』の作曲家M.M.キーラヴァーニの【手書きサイン】がプリントされたミュージックスコアが贈られました。本公演にご来場いただき、SNS感想投稿キャンペーンにご参加いただいた皆様の中から抽選でプレゼントいたします。たくさんのご応募お待ちしております。

●プレゼント商品

M.M.キーラヴァーニ サインプリント入りスコア

＜応募方法＞

X よりご応募の場合

１）キョードー東京公式Xアカウント（@KyodoTokyo）をフォロー

２）対象投稿をリポスト＆ハッシュタグ「#RRRinコンサート」をつけて、公演の感想を投稿で応募完了！

Instagram よりご応募の場合

１）キョードー東京公式Instagramアカウント（@kyodotokyoofficial）をフォロー

２） 対象投稿をいいね

３） ご自身のアカウントよりハッシュタグ 「#RRRinコンサート」をつけて、公演の感想を投稿で応募完了！



＜応募期間＞

◆応募期間：2026年４月４日（土）23:59まで



＜応募に関する注意事項＞

下記の注意事項をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更・中止することがありますのでご了承ください。

・当選者にはキョードー東京X公式アカウント（＠KyodoTokyo）またはInstagramアカウント（＠kyodotokyoofficial）より、ダイレクトメッセージでご連絡をさせて頂きます。ご連絡時にアカウント停止（退会）されている方は対象外となります。

・アカウントを非公開にしている場合、応募対象外になりますのでご注意下さい。

・ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。

・キョードー東京公式アカウントのフォローが解除されている場合、当選無効とさせていただきます。

・通知させていただいた期間内に返信がない場合は、当選権利を放棄したものとさせていただきます。

・本キャンペーンでご記入いただいた個人情報は、商品発送など本キャンペーンに関わる目的にのみ使用し、他の目的には使用いたしません。

・ご当選権利の第三者への譲渡や転売は固くお断りいたします。また、賞品当選後のキャンセルはできかねます。

・賞品の発送は日本国内のみと限らせていただきます。

・ご応募の結果に関するお問い合わせには対応できませんので、あらかじめご了承ください。

【公式HP】https://cineoke.info/on/rrr/

指揮：ベンジャミン・ポープ

ロンドン・ロイヤル・アルバート・ホールで『RRR ライブ』世界初演を指揮。ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、フィルハーモニア管弦楽団、ウィーン国立歌劇場管弦楽団、東京フィルハーモニー交響楽団など世界各地の著名オーケストラと共演。映画音楽のシネマオーケストラ公演やバレエ、舞台音楽にも精通し、マシュー・ボーン作品では25年以上にわたり共演を重ねている。作曲・編曲家としても活動し、音楽教育にも熱心で、長年にわたりロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団の教育部門プロジェクトや学校向けコンサートなどで多数指揮。若手指揮者の指導にも力を注いでいる。

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

(C)︎上野隆文

1911年創立。日本のオーケストラとして最古の歴史をもち、メンバー約160名、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者アンドレア・バッティストーニ、特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフ。自主公演の他、新国立劇場他でのオペラ・バレエ演奏、NHK他における放送演奏で高水準の演奏活動を展開。また、海外公演も積極的に行い、国内外から高い注目を集めている。1989年からBunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を結んでいる。東京都文京区、千葉県千葉市、長野県軽井沢町、新潟県長岡市と事業提携を、愛知県刈谷市と連携協定を結び、各地域との教育的、創造的な文化交流を行っている。

上映作品：

＜映画作品データ＞

製作年 2021年

製作国 インド

監督・脚本： S.S.ラージャマウリ

原案：V.ヴィジャエーンドラ・プラサード

音楽：M.M.キーラヴァーニ

出演：NTR Jr.、ラーム・チャラン、アーリヤー・バット、アジャイ・デーヴガン 他

＜ストーリー＞

舞台は1920年、英国植民地時代のインド。英国軍にさらわれた幼い少女を救うため、立ち上がるビーム（NTR Jr.）。大義のため英国政府の警察となるラーマ（ラーム・チャラン）。

熱い思いを胸に秘めた男たちが”運命”に導かれて出会い、唯一無二の親友となる。しかし、ある事件をきっかけに、それぞれの”宿命”に切り裂かれる2人はやがて究極の選択を迫られることに。彼らが選ぶのは、友情か？使命か？

公演概要

『RRR アールアールアール』in コンサート

2026年3月28日 (土）１２:００開演 (１１:００開場）／ １７:３０開演（１６:３０開場）★追加公演

会場：東京国際フォーラム ホールA

指揮：ベンジャミン・ポープ

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

＊字幕スーパー版（テルグ語上映・日本語字幕あり）

＊上演時間：約3時間30分予定（休憩1回含む）

【チケット料金（全席指定・税込）】

S席：\12,800 A席：\9,800（完売） B席：\6,800（完売）

注釈付きS席見切れ席：\12,800、注釈付きA席見切れ席：\9,800（完売）

＊当日券は S席および注釈付きS席見切れ席：\13,300 を販売予定

※昼公演は、当日券の販売がない可能性がございます。公演当日、会場の当日券売場にてご確認ください。

※未就学児入場不可 ※チケットはお一人様1枚必要

※車いすをご利用のお客様は S席をご購入の上、キョードー東京チケットセンター(0570-550-799 平日11:00-18:00 土日祝10:00-18:00) までご連絡ください。

【チケット販売先】

キョードー東京 https:// tickets.kyodotokyo.com/rrr/

0570-550-799（平日11:00～18:00/ 土日祝10:00～18:00）

イープラス https://eplus.jp/rrr/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/rrr/

ローソンチケット https://l-tike.com/rrr/

【公式HP】https://cineoke.info/on/rrr/

【お問い合わせ】キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00）

主催：キョードー東京

RRR Live is a production of Avex Classics International.

宣伝：キョードーメディアス