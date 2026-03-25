J-WAVE 2026年4月改編のお知らせ【コメントあり】

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、2026年4月1日より春の番組改編を実施します。（改編率6.9％）

改編コンセプトは「創発 ～Syncreate～」。

創発とは、さまざまな要素が組み合わさることで、予測できない新たな価値やイノベーションが生まれることを指します。

“Syncreate”は、Synthesis（統合・融合）とCreate（創造）を掛け合わせた、“創発”を表現するJ-WAVEのコンセプトワードです。

この春、J-WAVEは、多才なアーティスト、クリエイターをはじめ、多様な分野、デジタル領域、カルチャー界隈ともコラボレーションしながら、新たな「創発」を生み出すプログラムをお届けしていきます。

【4月スタートの新番組】

【新番組】『SYNCREATE』

中川安奈、川田十夢

金曜 20:00-22:00

ナビゲーター：川田十夢、中川安奈

テクノロジー、アート、音楽、クリエイティブがクロスオーバー、様々なデジタルプラットフォームやメディア、アーティストとコラボレーションして創発していくプログラムです。

日本最大級のメディアプラットフォーム「note」とのコラボレーション企画や、AI による人生相談コーナーなど多彩な企画をお届けしていきます。

＜川田十夢 コメント＞

今、AIの力を借りることで、お互いプロとして手加減なく語り合える状態になっています。技術の壁がなくなったからこそ“会話”の機会だと感じますし、いろんな業種の人と可能性を話し合って「創発」するうえで非常にいいタイミングのスタート。テクノロジーに関して「こういうやり方があるんだ！」という発見がある番組にしていくので、聴いている人のアイデアの一助になれば嬉しいです。

＜中川安奈 コメント＞

ラジオは、人のぬくもりを伝える力のあるメディアだと思います。AIに聞けば疑問が解決するような時代だからこそ、人を通して聴く魅力を届けていければと思います。私自身は、AIをはじめテクノロジーの知識はまだまだこれから。だからこそ、長年のリスナーさんだけでなく、私のようなビギナーの方にも「一緒に学んでいこう」と思ってもらえる番組にしていきたい。川田さんからたくさん吸収しながら、楽しくお届けできたら嬉しいです！

【新番組】『GARAGE COLLECTIVE』

DJ TARO

月曜-木曜 21:00-21:30

ナビゲーター：DJ TARO

提供：MUSIC WAY PROJECT

「GARAGE」は、何かが生まれ、面白いものが走り出す場所。そんな“集う拠点”がJ-WAVEに誕生！

音楽のみならず、アートやスポーツなど様々なカルチャーが交差し、多彩なゲストと共に世界への可能性を紐解きながら、DJ TARO厳選のサウンドとともにお届けします。

＜DJ TAROコメント＞

10年ぶりにJ-WAVE WEEKDAYの夜に帰ります！！

この間、海外との楽曲制作や様々なプロジェクトで経験を積む中で、新しい音やカルチャーが生まれる“場”のエネルギーを体感してきました。この番組では、そんな瞬間にフォーカスしながら、音楽を軸にさまざまな表現や価値観が交差する面白さを届けていきます。またジャンルや国境にとらわれず、ボーダレスな「音」との出会いを、ラジオからリスナーの皆さんに体感していただけたら嬉しいです。



【新番組】『VALTURE RADIO』

田中 渓

金曜 5:00-6:00

ナビゲーター：田中 渓

提供：中山不動産 他

AI時代における人間の本質的価値を、「問い」「手触り」「思考の余白」という視点から考えるプログラム。

最適化では測れない実感や身体性、音楽が持つ原体験に耳を澄ませながら、田中 渓がいまの時代に必要な感性を掘り下げ。

せわしない日常のなかで、立ち止まり、自分の頭で考えるきっかけを届けます。

＜田中 渓コメント＞

20年近く憧れてきたJ-WAVEのナビゲーター。ついにその夢を叶えました。

インスタントに情報が消費され続ける世の中、あえてじっくり考える、時には答えを出さず問いをなげかける、そんなテーマを僕田中 渓、そしてゲストとともにお届けします。

洗練された音楽、カルチャー、ライフスタイルのトピックも織りまぜながら、J-WAVEらしいスタイルで ナビゲートしていきます。



【新番組】『SING AND THINK』

小澤征悦

金曜 16:00-16:30

ナビゲーター：小澤征悦

提供：Earth hacks

番組独自の感性によるセレクトと解説で、楽曲との出合いや再発見に留まらず、新たな解釈や気づきを届けるプログラム。また、楽曲を入り口に、日常の中にある身近な脱炭素アクションにも自然と目を向けるきっかけを創出します。

【新番組】『AYATAKA HITOIKI STUDIO』（『RADIO DONUTS』内）

玄理

土曜 11:00-11:30

ナビゲーター：玄理

提供：綾鷹

本番組は、リスナーが日常で感じる“モヤモヤ”に対して、ナビゲーターの玄理と、月替わりで登場する「HITOIKIのスペシャリスト」が対話を通じてリスナーの気持ちに寄り添います。

番組最後には、HITOIKIを感じることができる素敵な演奏もお届け。

皆さんの“モヤモヤ”をお待ちしています。

＜玄理 コメント＞

『ACROSS THE SKY』から3年ぶり、週末の朝にJ-WAVEへ帰ってこれて嬉しいです。皆さんのモヤモヤ、一緒にスッキリしましょう！

【新番組】『CITROEN STUDIO CONFORT』

長岡亮介

土曜 22:00-22:54

ナビゲーター：長岡亮介

提供：CITROEN

東京のどこかにある特別な空間「STUDIO CONFORT」から、長岡亮介が日常を少し離れ、ゲストを迎えたり、ひとりでじっくり語ったりしながら、ゆっくりと過ごす時間をお届けします。音楽と語りが交差する、週末のひとときにゆるりとおつきあいください。

4月からは番組名をリニューアルし、これまで以上に快適で心地よい時間をお送りします。

【新番組】『NOICE NOISE』

沙羅ジューストー

日曜 5:00-6:00

ナビゲーター：沙羅ジューストー

ここ東京から、アジア、そして世界基準の目線で、社会問題やカルチャーなど、いま起きている世の中ごとを、J-WAVE開局1988年以降に生まれた世代のリーダー達がそれぞれの視点を軸に語り合うプログラムです。

心地よくノイジーなトークと、リズミカルな音楽をお届けします。

＜沙羅ジューストー コメント＞

いま世界で起きていることを、同世代のゲストと率直に語り合う60分。音楽を皆さんと一緒に楽しむ60分。ノイズの中にこそ時代のヒントがある、と信じながらナビゲートさせていただきます！

【新番組】『M bit Project AS YOU LIKE IT』

蔦谷好位置アユニ・D

日曜 21:00-21:54

ナビゲーター：蔦谷好位置、アユニ・D

提供：M bit Project

この番組では、「好きなだけでいい。」をコンセプトに、多彩なゲストを迎えて音楽やエンターテインメントの“好き”について語り合います。ゲストの“好き”が溢れるトークや楽曲の紹介を通して、音楽の魅力を多角的にお届けします。

＜蔦谷好位置 コメント＞

久しぶりのJ-WAVEでのレギュラー番組とても嬉しく光栄です。

アユニ・Dさんとゲストのみなさんからたくさんの刺激を受けて楽しい番組にしていきたいと思っています！

＜アユニ・D コメント＞

J-WAVEを聴いて自分が共感や発見を与えてもらえたように、皆さんの新しい彩りの一部になれるように精一杯努めますー！

どんなラジオになるのか楽しみです！ぜひ聴いてください！

【新番組】『NEW PROGRAM』

津田昌太朗

毎月第2日曜 22:00～22:54

ナビゲーター：津田昌太朗

国内外の音楽フェスやライブエンターテインメントの魅力を紹介するプログラム。

主催者の想いや現場レポートなど、全国のフェスの現場の”熱量”を届けます！

＜津田昌太朗 コメント＞

J-WAVEでは夏の間はフェス担当（？）として様々な番組に呼んでいただいております、津田昌太朗です。春から新しくはじまる音楽フェス番組にてナビゲーターを務めることになりました。

大規模フェスから日本各地のローカルなフェスまで、フェスにまつわる音楽や旅の話を毎月お届けします。フェス好きな方も、まだ行ったことがない方も、番組を通してフェスに参加したくなるような魅力を伝えられたらと思っています。目標は、リスナーの皆さんとフェスで乾杯！

【ナビゲーター変更の番組】

『GRUUVE BUNCH』（『GURU GURU!』内）

ふみの

木曜 22:35-22:45

4月2日（木）放送から、ふみのがナビゲーターを担当します。

＜ふみの コメント＞

こんにちは、ふみのです。

4月より、J-WAVE『GURU GURU!』内『GRUUVE BUNCH』木曜日のナビゲーターを担当することになりました！

言葉や音楽を通じて、『GURU GURU!』リスナーの皆さんと交流ができることを本当に嬉しく思っています。

皆さんの日常にそっと寄り添えるような時間を毎週お届けしていきますので、是非ふみのの『GRUUVE BUNCH』を聴きにきてください！

『SPARK』

Kroi

木曜 24:00-25:00

4月2日（木）放送から、J-WAVEの春キャンペーン「MY STORY TOKYO」の開催期間となる1カ月間、キャンペーンソングも手がけるKroiが木曜日のナビゲーターを担当します。

＜Kroi コメント＞

いつも聴いているJ-WAVEに出演させていただけてとても嬉しいです。

特に『SPARK』は仕事終わりの帰り道、車内でよく聴いており、新しい音楽と出会える大切な場でした。

皆さまに楽しい時間をお届けできるよう努めてまいります！

『LOGISTEED RADIONOMICS』

鶴崎仁香

金曜 22:30-23:00

4月3日（金）放送から、日向坂46・鶴崎仁香がナビゲーターを担当します。

＜鶴崎仁香 コメント＞

緊張と喜びで胸がいっぱいですが、皆さまと共に楽しみながら経済を探究していければと思います！よろしくお願いいたします！

『TOPPAN INNOVATION WORLD ERA』

森星

毎月第2日曜 23:00-23:54

4月12日（日）放送から、森星が第2週のナビゲーターを担当します。

＜森星コメント＞

『TOPPAN INNOVATION WORLD ERA』のナビゲートを務める森星です。

暮らしの原点に立ち返りながら、ゲストの皆さんとハイブリッドな生き方について語り合い、さまざまなテーマを通して次世代へ美しい思想をつないでいくトークをお届けしたいと思います。



『J-WAVE SELECTION HEART TO HEART』

武田真一

毎月第3日曜 22:00～22:54

4月19日（日）放送から、武田真一がナビゲーターを担当します。

＜武田真一 コメント＞

HEART TO HEART…いい言葉ですね。あなたのこころと、誰かのこころをつなぐ。災害の痛みや記憶や教訓を分かち合うことは、被災した人たちの背中を押す力になると思います。そして、いつか被災するかもしれない人たちの命を救うことになるかもしれません。

皆さんの声を聞かせてください。皆さんの言葉を胸に浸して、その波紋を、また多くのひとたちに届けます。ラジオの声で、命のつながりをつくっていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

【現在放送されている番組の日時変更について】

『WEEKEND VIBES』（ナビゲーター：DJ TARO）は現在の放送日時が変更となります。



変更後放送時間：毎週土曜日 5:00～6:00

【春の改編におけるタイムテーブル】

本改編におけるタイムテーブルを公開いたします。

赤い枠：新たにスタートする番組

黄色い枠：放送時間変更のある

青い枠：ナビゲーター変更の番組

春の改編におけるタイムテーブル