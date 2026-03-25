第9回 立石賞 受賞者決定

オムロン株式会社

公益財団法人 立石科学技術振興財団（所在地：京都市下京区、理事長：立石文雄 ー オムロン株式会社名誉顧問）は、第9回 立石賞の受賞者を決定しました。功績賞に、東京理科大学工学部機械工学科の小林宏教授、特別賞に、沖縄科学技術大学院大学 神経計算ユニットの銅谷賢治教授を選出しています。

立石賞は、立石科学技術振興財団設立20周年を記念して、2010年に創設された隔年の顕彰事業で、功績賞と特別賞の２つで構成されています。功績賞は、過去に本財団から研究助成を受け、その後の研究活動において顕著な業績をあげた研究者に対して授与する賞。特別賞は、財団の趣意に沿った日本発の研究・技術開発において顕著な業績をあげた研究者に対して授与する賞です。各賞に対し、賞状、賞碑および賞金（500万円）をもって顕彰します。今年は公募で受け付けた推薦の中から、本財団の選考委員会および理事会にて、功績賞1名と特別賞1名を選出しました。

立石科学技術振興財団は、今後も、エレクトロニクスおよび情報工学の分野で人間と機械の調和を促進する研究および国際交流に対する助成活動を行い、技術革新と人間重視の両面から、真に最適な社会環境の実現に貢献してまいります。

■ 第９回 立石賞（Tateisi Prize）功績賞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120244/table/161_1_309d78621df3f5a96b34362409cad9ff.jpg?v=202603250151 ]

■ 第９回 立石賞（Tateisi Prize）特別賞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120244/table/161_2_f83074519a38b63513fddb3707c433f1.jpg?v=202603250151 ]

＜関連リンク＞

立石賞 特設サイト｜公益財団法人 立石科学技術振興財団

https://tateisiprize.org/

<立石科学技術振興財団について>

立石科学技術振興財団は、技術革新と人間重視の両面から真に最適な社会環境の実現に寄与することを目的に、エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究および国際交流に対する助成活動を行っています。立石一真（当社創業者）および立石孝雄（当社元代表取締役会長）がそれぞれ保有するオムロン株式会社の株式を拠出し、さらにオムロン株式会社が寄付金を出捐して設立されました。基本財産はオムロン株式会社の株式2,625,000株です。詳細については、https://www.tateisi-f.org/ をご参照ください。

＜オムロン株式会社について＞

オムロン株式会社は、独自の「センシング＆コントロール+Think」技術を中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、ヘルスケア、社会システム、電子部品、そしてこれらの事業をつうじて取得した多種多様なデータを活用したデータソリューション事業を展開しています。1933年に創業したオムロンは、現在では全世界で約2.7万人の社員を擁し、130ヶ国以上で商品・サービスを提供し、よりよい社会づくりに貢献しています。詳細については、https://www.omron.com/jp/ja/ をご参照ください。