デリバリー限定ラーメンを店頭提供　ラーメンWalker × menu「デリ麺プロジェクト」1周年記念イベント開催

menu株式会社

menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」は、株式会社角川アスキー総合研究所（本社：東京都文京区、代表取締役社長：垣貫真和）が運営する日本初の店主ブッキング型ラーメン店「ラーメンWalkerキッチン」（埼玉県所沢市・ところざわサクラタウン内）にて、ラーメンWalkerとmenuによる「デリ麺プロジェクト」の1周年を記念したスペシャルイベントを開催いたします。

menuは日本最大級のラーメン情報メディア「ラーメンWalker」との共同企画として、デリバリーラーメンの新しい楽しみ方や選択肢を広げるべく、カップ麺やチルド麺に次ぐ新たなラーメン文化「デリ麺」の普及を目指し、「デリ麺プロジェクト」を2025年4月より立ち上げました。「ラーメンの常識を、デリバリーで超える」をコンセプトに、多くの人気店と共に新しいラーメン体験の創出に取り組んできました。

今回、プロジェクト開始から1周年を迎えたことを記念し、「デリ麺」に参加する人気店による特別出店と、ラーメン業界の未来を語る特別セミナーを開催します。

●「デリ麺プロジェクト」1周年記念イベント概要

menuの「デリ麺」加盟店の中でも屈指の人気を誇る5店舗が、日替わりでラーメンWalkerキッチンに登場します。普段はデリバリーでしか味わえない限定メニュー※を、ライブ感あふれるキッチンで提供し、「デリ麺」の魅力を体感いただけるイベントです。

※一部店舗では店頭提供あり

・開催期間：3月25日（水）～3月30日（月）

※3月30日（月）は特別セミナーを開催

・営業時間：11:00～20:00（ラストオーダー19:30）

・開催場所：ラーメンWalkerキッチン（埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3-205）

・公式サイト：https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

・出店スケジュール：

3月25日（水）鶏ポタラーメン THANK：桜エビのラーメン

3月26日（木）我武者羅：背脂煮干中華そば / 旨辛スタミナそば

3月27日（金）博多ラーメンでぶちゃん：「BLACK」臭旨（豚骨）/「RED」辛旨（豚骨）

3月28日（土）トーキョーニューミクスチャーヌードル 八咫烏 CHIKARABO：

特製味噌RAMEN / 名古屋コーチンラーメン、他

3月29日（日）じゃぐら高円寺：エナジーじゃぐら（スタミナホルモン系）、他

●特別セミナー概要

最終日には、ラーメン業界の第一線で活躍する登壇者による特別セミナー「ラーメン店のブランド創出と生存戦略」を開催します。

ラーメン業界では、デリバリーや予約システムなど新たなテクノロジーを取り入れた店舗運営のあり方が模索されています。本セミナーでは、人気店の視点からブランド戦略や生存戦略をひもときながら、これからのラーメン店の可能性について掘り下げます。

・開催日時：3月30日（月）

・テーマ：「超人気店が実践する、ラーメン店のブランド創出と生存戦略」

・登壇者：

及川 淳一 氏（「ほたて日和」ラーメンWalkerグランプリ2024・2025 金賞）

松本 桂汰 氏（「角川アスキー総研」ラーメンWalkerプロデューサー）

山敷 真（「menu」取締役）

・内容：

連日早朝には記帳が埋まる東京屈指の名店「ほたて日和」。そのブランド構築術や生存戦略を起点に、予約システムの活用、フードデリバリーの可能性など、ラーメン業界の未来を多角的に議論します。ラーメンファンにはこれからの期待感を、業界関係者には進むべき指針を提示する、熱いセッションを予定しています。

「デリ麺プロジェクト」に関する詳細は、以下リリースをご覧ください。

・デリ麺プロジェクト第一弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000246.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第二弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000247.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第三弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000251.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第四弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000255.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第五弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000271.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第六弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000280.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第七弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第八弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000291.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第九弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000299.000046860.html)

●「ラーメンWalker」について

今、食べるべきラーメンを総力取材で紹介する“日本最高峰”の総合ラーメンメディアです。全国各地域のエリア別ラーメンガイドとして展開する“ムック”、ラーメンファンのポータルサイトとして最新ニュースを紹介する“WEB”や “YouTube”、”Ｘ “に加え、フジテレビCSで放送中のラーメン情報番組『ラーメンWalker TV2』や、世界初のメディア連動型リアル店舗『ラーメンWalkerキッチン』と、多面的かつ圧倒的なメディア力で、日本の国民食「ラーメン」の可能性を発信しています。

ムック：https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=ラーメンWalker(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3Walker)

WEB：https://ramen.walkerplus.com/

You Tube：https://www.youtube.com/user/ramenwalker/featured

X：https://x.com/ramenwalker

テレビ番組『ラーメンWalker TV2』：https://ramen.walkerplus.com/tv/

リアル店舗『ラーメンWalkerキッチン』：https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

●menu株式会社について

“あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に“ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。

- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

●「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。

Pontaパスについての詳細はこちら(https://prcp.pass.auone.jp/main/all.html?_gl=1*10qlj1z*_ga*MTg5MzU1NDAwNS4xNzU4ODc1NTc5*_ga_NEDL1XGXY7*czE3NTkwOTkyNjYkbzMkZzAkdDE3NTkwOTkyNjYkajYwJGwwJGgw)を参照ください。