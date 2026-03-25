「あつまれ どうぶつの森」×「東急リゾートタウン蓼科」　リアルな自然を身近に感じる滞在・回遊型イベント「自然をめぐろう たてしなの森」の開催が決定

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

豊かな自然環境と共生するサステナブルリゾートを開発運営する東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下「東急不動産」）と東急リゾーツ＆ステイ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：丹下 慎也、以下「東急リゾーツ＆ステイ」）は、任天堂株式会社のNintendo Switch(TM)用ゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」とのコラボレーションイベント「あつまれ どうぶつの森 × 東急リゾートタウン蓼科 自然をめぐろう たてしなの森」（以下「本イベント」）を 2026 年 4 月 18 日（土）～ 7 月 20 日（月・祝）の期間に開催いたします。

本イベントは、宿泊者だけでなく日帰り来訪者も参加可能なプログラムです。専用のミッションブックに従ってエリア内を回遊しながら、自然体験やDIY、アウトドアアクティビティ等をお楽しみいただけます。

■企画背景

東急リゾートタウン蓼科は、豊かな自然の中で「自然と共に過ごす体験」を提供する、環境共生型のリゾートです。本イベントでは、蓼科ならではの高原・森・水・星空を舞台に、植物や昆虫、魚とのふれあい、星空観察、自然に寄り添ったワークショップなど、多彩なアクティビティをミッション形式で展開し、子どもから大人まで、気軽に自然に親しめるきっかけを生み出します。

さらに、アクティビティに遊びの要素を取り入れることで、より親しみやすい形で、自然や環境への興味・理解を深めていただくことを目指します。こうした取り組みを通じて、東急リゾートタウン蓼科ならではの “新たな魅力” を発信していきます。

また、4 月 18 日（土）～ 19 日（日）には、渋谷サクラステージにて東急リゾートタウン蓼科のポップアップイベントを実施します。会場でも本イベントのミッションブックの販売やオリジナルグッズの紹介を予定しています。

「あつまれ どうぶつの森 × 東急リゾートタウン蓼科 自然をめぐろう たてしなの森」実施概要

【イベント名】

あつまれ どうぶつの森 × 東急リゾートタウン蓼科 自然をめぐろう たてしなの森

【開催期間】2026 年 4 月 18 日(土)～ 7 月 20 日(月・祝) 9：00 ～ 17：00

*4～6月は水曜定休（※GW期間は営業）

*営業時間はミッションによって異なるため、詳細は公式サイトをご確認ください。

【開催場所】東急リゾートタウン蓼科内各所

【参加対象】ミッションブックを購入またはミッションブック付宿泊プランを予約して参加*

【参加形式】

全10種以上のミッション参加型・自由回遊 *一部追加で参加費がかかるミッションがあります

【主催／企画】東急不動産株式会社、東急リゾーツ＆ステイ株式会社

【イベント公式サイト】https://www.tateshina-tokyu.com/smtm/

参加方法

＜宿泊者向け＞「あつまれ どうぶつの森×東急リゾートタウン蓼科」イベントプラン

【予 約】対象ホテル公式サイトからWEB予約

・蓼科東急ホテル：プランはこちら(https://go-tateshinatokyuhotel.reservation.jp/ja/hotels/thp-tateshinatokyuhotel/plans?pa=4492_10035&dateUndecidedFlg=1)

・ホテルハーヴェスト蓼科アネックス：プランはこちら(https://go-hotelharvest.reservation.jp/ja/hotels/thp-tateshina/plans?pa=4493_10036&dateUndecidedFlg=1)

＜日帰り参加者向け＞ミッションブック

【料 金】800円（税込）

【販売場所】

TENOHA蓼科、東急ハーヴェストクラブ蓼科・ホテルハーヴェスト蓼科アネックス・

蓼科東急ホテル各売店、蓼科東急タウンセンター、

渋谷のポップアップイベント（4/18(土)～19(日)11：00～19：00のみ)

■コンテンツ紹介(一部)

- サカナ釣りにチャレンジ！：渓流釣り・釣り堀・サカナつかみの３種から選ぶ釣り体験ミッション- 星に願いを：星座観察をしてクイズに回答するミッション- 星空ツアー：月に数回ガイド付きツアーを実施しています- 火おこしにチャレンジ！：焚き火台で火おこし体験、おこした火で焼きマシュマロも味わえます- DIYで蓼科のお土産づくり：蓼科の木をつかったDIY体験、室内で体験できるミッション

その他、日時限定ミッションなども実施予定です。詳細日程などは公式サイトにてご案内いたします。

■イベントオリジナルグッズ

DIYで蓼科のお土産づくり星空ツアーサカナ釣りにチャレンジ！

開催期間中、東急リゾートタウン蓼科でのみ購入いただける「あつまれ どうぶつの森×東急リゾートタウン蓼科」イベントグッズが登場します。

【販売期間】2026 年 4 月 18 日(土)～

【グッズ販売場所】

TENOHA蓼科、東急ハーヴェストクラブ蓼科・ホテルハーヴェスト蓼科アネックス・

蓼科東急ホテル各売店、蓼科東急タウンセンター

※在庫がなくなり次第終了

※価格・内容は変更する場合があります。

※記載の料金には全て消費税が含まれます。

【イベントオリジナルグッズ一例】クリアファイル 300円（税込）アクリルキーホルダー800円（税込）たてしなお土産巾着 お茶セット 1,200円（税込）ホワイトラングドシャ1,800円（税込）ランチトートバッグ 2,000円（税込）木のキーホルダー2,000円（税込）※毎日数量限定/無くなり次第終了マグカップ 2,500円（税込）たてしなお土産巾着 木のセット 2,800円（税込）

(C) Nintendo

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

■渋谷での東急リゾートタウン蓼科の体験型ポップアップイベントのご紹介

4 月 18 日(土)、4 月 19 日(日)の 2 日間、渋谷駅前の渋谷サクラステージで蓼科の自然や香りの体験、生物多様性を体験いただけるコンテンツなどを展開する東急リゾートタウン蓼科のポップアップイベントを開催いたします。また、イベント来場者限定で、東急リゾートタウン蓼科内でご利用いただけるクーポンもご用意しているので、この機会にぜひ足をお運びください。

こちらの会場内でも「あつまれ どうぶつの森 × 東急リゾートタウン蓼科 自然をめぐろう たてしなの森」の紹介やミッションブックの販売（数量限定）も予定しております。

【開催期間】2026 年 4 月 18 日(土)、4 月 19 日(日)の 2 日間

【開催期間】11：00 ～ 19：00

【開催場所】渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 3階

【料 金】無料

【展示/体験内容】

生物多様性を体験いただけるコンテンツ、蓼科オリジナルの商品の販売、

「あつまれ どうぶつの森 × 東急リゾートタウン蓼科 自然をめぐろう たてしなの森」の紹介など

【主催／企画】東急不動産株式会社、東急リゾーツ＆ステイ株式会社

■環境体験の取り組みとしての「体感型サステナブルリゾート」

東急不動産・東急リゾーツ＆ステイ・東急リゾートの3社は「体感型サステナブルリゾート」として、3つのテーマ「環境」「体験」「地域」に基づいた、楽しみながら地球や地域に優しく過ごせるサステナブルな空間や体験・活動を、施設を訪れるお客様やステークホルダーの皆様へ提供していきます。

「体感型サステナブルリゾート」のコンセプトや、当社リゾート施設で提供している環境体験を紹介するWEB サイトはこちらから

ENJOY！GREEN GUIDE

URL｜https://www.tokyu-green-resort.com/